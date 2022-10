Szpitale powiatowe apelują o pomoc. "To jest ostatni sygnał"

Szefowie i pracownicy szpitali powiatowych województwa śląskiego zaapelowali w czwartek (20 października) o pomoc – mają za mało pieniędzy, by zbilansować budżety po wypłacie określonych w ustawie podwyżek dla pracowników. Postulaty przedstawili dziennikarzom i na posiedzeniu Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego (WRDS).

Kilkadziesiąt osób zebrało się przed urzędem wojewódzkim, gdzie zaplanowano posiedzenie WRDS. Mieli związkowe banery i tabliczki z napisami: "Na co szpital ma się przydać, jak rząd na nic nie chce wydać" oraz "Powstanie taka parka - szpital i jedna pielęgniarka, a OIOMy na wzór comy".

Zdaniem senatora RP i dyrektor Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie Wojciecha Koniecznego (Lewica - Polska Partia Socjalistyczna) rząd PiS chce swoją reformą wymusić likwidację części łóżek szpitalnych.

Briefing rozpoczęto zadęciem w róg sygnałowy, używany przez żeglarzy.

"To jest ostatni sygnał, który statek daje w stanach ostatecznego zagrożenia bezpieczeństwa. To jest przekaz do społeczeństwa. Jesteśmy zgodni, jak widzicie są tu nie tylko dyrektorzy i prezesi, są pracownicy, są związki zawodowe. Szpitale zrzeszone w naszym związku mówią jednym głosem: zacznijcie rozmawiać z nami! Apelujemy też do społeczeństwa: niech nam pomoże" - powiedział prezes Związku Szpitali Powiatowych Województwa Śląskiego Władysław Perchaluk.

Wzrost płac w służbie zdrowia ciągnie w dół budżety szpitali

Dyrektorzy szpitali przytoczyli wyliczenia Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, z których wynika, że aby sfinansować wzrost płac w ochronie zdrowia, trzeba zwiększyć wyceny świadczeń o 22,4 proc. Tymczasem szpitale zrzeszone w Związku Szpitali Powiatowych Województwa Śląskiego zanotowały wzrost wyceny świadczeń na poziomie 4-8 proc.

"Jesteśmy tu po to, żeby poprosić o pomoc, żeby o tę pomoc zawołać. Jesteśmy w sytuacji patowej - z jednej strony mamy nałożony ustawowo obowiązek podwyższenia wynagrodzeń, oczywiście absolutnie się z tym zgadzamy, ponieważ pracownicy szpitali i przychodni powinni być odpowiednio wynagradzani, z drugiej strony nie zabezpieczono środków na realizację tego obowiązku i to stawia szpitale, zwłaszcza powiatowe, w dramatycznej sytuacji" - powiedział wiceprezes Związku Szpitali Powiatowych Województwa Śląskiego i prezes Szpitala Murcki w Katowicach Krzysztof Zaczek.

"Realnie szpitale związkowe otrzymały od kilku do kilkunastu procent tej podwyżki, ponieważ równocześnie zlikwidowano dotychczasowy strumień środków na wcześniejsze podwyżki wynagrodzeń. W efekcie średnio w Polsce - co potwierdza minister i NFZ - dla szpitali to jest 16 proc., czyli nie osiągnęliśmy tych 22,4 proc. W tej chwili mówi się o tym, że szpitale, które otrzymały mniej niż 16 proc. dostaną wyrównanie do tych 16 proc. tylko do końca roku, co dalej - nie wiemy, nie potrafi odpowiedzieć także NFZ. Apelujemy o systemowe rozwiązanie problemu. Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że wojewódzkie oddziały NFZ dysponują określonym budżetem, że nie są w stanie nagle wyciągnąć dodatkowych pieniędzy i nam przekazać, ale jeżeli został przewidziany ustawowy obowiązek i powołana do tego instytucja fachowa dokonała pewnych wyliczeń, to przynajmniej to powinno być zrealizowane" - dodał.

"Nieudana ustawa" z konsekwencjami

"To kolejna nieudana ustawa rządu PiS dotycząca podwyżek dla pracowników szpitali. Ustawa jest, natomiast akty wykonawcze przerzuciły odpowiedzialność za wypłatę tych wynagrodzeń na dyrektorów i prezesów szpitali, jednocześnie nie dając im pieniędzy. Jesteśmy w takim momencie, że albo nie wypłacimy pracownikom należnych im wzrostów wynagrodzeń albo szpitale popadają w długi i ich dalsze istnienie jest zagrożone. O tym musi się dowiedzieć również wojewoda, ponieważ to on jest organem, który nadzoruje szpitale w danym województwie i to on będzie zatwierdzał likwidację oddziałów, szpitali i będzie musiał sankcjonować to, że nie będą się mieli nasi pacjenci gdzie leczyć. Dlatego tu jesteśmy i podnosimy ten krzyk - to cicha reforma, którą stosuje rząd PiS i która ma doprowadzić do tego, żeby po prostu łóżek szpitalnych było w Polsce mniej" - oświadczył senator Konieczny.