Szpitale powiatowe rozpoczęły protest "Czarna polska jesień"

Gwałtowny wzrost zadłużenia szpitali powiatowych, coraz większe problemy z opłacaniem podstawowych rachunków, składek ZUS i wypłat dla pracowników. Na takie problemy lecznic zwracają uwagę inicjatorzy akcji "Czarna polska jesień" mającej zwrócić uwagę rządzących na coraz gorszą sytuację placówek.

23 lecznice zrzeszone w Związku Szpitali Powiatowych Województwa Śląskiego rozpoczęły 7 listopada akcję "Czarna polska jesień".

Czarne plakaty na drzwiach szpitali i wyklejone na czarno okna to wołanie o pomoc do pacjentów, których szefowie powiatowych lecznic ich pracownicy proszą o podpisanie petycji do Ministra Zdrowia.

W petycji przedstawiciele szpitali powiatowych domagają się m.in. pokrycia przez NFZ kosztów wzrostu wynagrodzeń pracowników ochrony zdrowia i umożliwienia kierownictwu szpitali poprawy oferty świadczonych usług zdrowotnych.

- Ustawowe podwyżki dla pracowników służby zdrowia nadal obciążają budżety szpitali, którym brakuje już pieniędzy nawet na opłacanie składek ZUS - mówi Władysław Perchaluk, prezes Związku Szpitali Powiatowych Województwa Śląskiego.

Szpitale proszą pacjentów o podpisanie petycji do ministra zdrowia

"Czarna polska jesień" - pod takim hasłem 23 szpitale tworzące Związek Szpitali Powiatowych Województwa Śląskiego (ZSPWŚ) rozpoczęły w poniedziałek, 7 listopada akcję, mającą na celu zwrócenie uwagi rządzących na coraz trudniejszą sytuację finansową placówek.

W ramach akcji na drzwiach szpitali pojawiają się czarne plakaty i wyklejone na czarno okna. - To wołanie o pomoc do pacjentów przez szpitale, których kierownictwa i zespoły pracowników proszą o podpisanie petycji do ministra zdrowia - przyznają organizatorzy akcji.

- W szpitalach powiatowych trwa „Czarna polska jesień”. Wkrótce Twój szpital może zostać zamknięty. Gdzie wtedy pójdziesz po pomoc? Dla siebie? Dla swojej rodziny?” - piszą autorzy petycji.

- Wprowadzone ostatnio zmiany przepisów (w szczególności dotyczące wzrostu wynagrodzeń) oraz inflacja i wzrost kosztów, doprowadziły do gwałtownego wzrostu zadłużenia szpitali powiatowych. Brakuje pieniędzy na opłacanie podstawowych rachunków, wypłaty dla pracowników i składki ZUS” - czytamy dalej na stronie Związku Szpitali Powiatowych Województwa Śląskiego, z której można wysłać petycję do resortu zdrowia.

Takie plakaty pojawiają się w śląskich szpitalach powiatowych (Fot. ZSPWŚ)

Takie są postulaty szpitali powiatowych

Organizujący akcję akcji „Czarna polska jesień” Związek Szpitali Powiatowych Województwa Śląskiego postuluje w petycji o:

pokrycie przez Narodowy Funduszy Zdrowia kosztów wzrostu wynagrodzeń wszystkich pracowników ochrony zdrowia , niezależnie od formy zatrudnienia przy jednoczesnym określeniu akceptowalnej minimalnej i maksymalnej stawki wynagrodzenia;

, niezależnie od formy zatrudnienia przy jednoczesnym określeniu akceptowalnej minimalnej i maksymalnej stawki wynagrodzenia; umożliwienie kierownictwu szpitali kształtowania oferty świadczonych usług zdrowotnych poprzez tworzenie nowych oddziałów i poradni czy dopasowywanie liczby łóżek do potrzeb pacjentów i możliwości lokalowych, technicznych i personalnych danego szpitala.

- Rozwiązanie powyższych problemów jest kluczowe dla prawidłowego funkcjonowania szpitali i realizacji ich celu jakim jest ratowanie zdrowia i życia pacjentów - oceniają członkowie Związku Szpitali Powiatowych Województwa Śląskiego, którzy od sierpnia alarmują o katastrofalnych dla budżetów szpitali skutkach podwyżek dla pracowników ochrony zdrowia.

"System ochrony zdrowia się rozpada"

- Mimo obietnic Ministerstwa Zdrowia, koszt ustawowych podwyżek dla pracowników służby zdrowia w dalszym ciągu obciąża budżety szpitali - przypomina Władysław Perchaluk, prezes Związku Szpitali Powiatowych Województwa Śląskiego.

Dodaje, że placówki zrzeszone w ZSPWŚ odnotowały wzrost wyceny świadczeń na poziomie 4-8 proc., podczas gdy Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji wyliczyła, że aby sfinansować wzrost płac, trzeba zwiększyć wyceny o 22,4 proc.

- W efekcie system ochrony zdrowia rozpada się, a szpitalom powiatowym brakuje pieniędzy nawet na opłacanie składek ZUS - podkreśla Władysław Perchaluk.

Szpitale powiatowe mają coraz więcej problemów (Fot. Shutterstock)

