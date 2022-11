Szpitalom brakuje na składki ZUS. Za chwilę braknie na płace

- Wskutek ustawowych podwyżek wynagrodzeń dla personelu oraz rosnących kosztów spowodowanych inflacją część szpitali już teraz nie dysponuje środkami na opłacenie składek ZUS - alarmują we wspólnym stanowisku powiaty i lecznice w województwie wielkopolskim.

Prognozowany na koniec 2022 roku wynik finansowy wielkopolskich szpitali powiatowych wskazuje, że średnia strata jednej placówki wyniesie 5 mln zł.

- Przed niektórymi szpitalami stoi widmo niewypłacenia wynagrodzeń w najbliższych miesiącach - przestrzegają wielkopolscy samorządowcy i szefowie powiatowych szpitali.

W wspólnym stanowisku domagają się od rządu podjęcia natychmiastowych działań zapewniających właściwe finansowanie oraz pełne pokrycie wzrostu kosztów funkcjonowania szpitali.

Widmo niewypłacenia wynagrodzeń w szpitalach

- Część szpitali już teraz nie dysponuje środkami na opłacenie składek ZUS. Przed niektórymi placówkami stoi widmo niewypłacenia wynagrodzeń w najbliższych miesiącach. Brakuje pieniędzy dla kontrahentów za dostawy i usługi - piszą autorzy wspólnego stanowiska Konwentu Powiatów Województwa Wielkopolskiego oraz Wielkopolskiego Związku Szpitali.

Podkreślają, że niektóre samorządy powiatowe zaprzestają dofinansowywania swoich podmiotów leczniczych, ponieważ same mają olbrzymie problemy ze zbilansowaniem bieżących wydatków.

Czytaj: Kto chce wykończyć powiatowe szpitale?

Wielkopolscy samorządowcy i szefowie powiatowych lecznic wskazują, że główne przyczyny coraz trudniejszej sytuacji ekonomicznej szpitali to ustawowe podwyżki płac minimalnych personelu podmiotów leczniczych (obowiązujące od 1 lipca 2022 r.), rosnące koszty spowodowane inflacją oraz zbyt niskie wyceny świadczeń medycznych.

Szpitale powiatowe coraz bardziej się zadłużają (Fot. Shutterstock)

Szpitale coraz bardziej się zadłużają

- Prognozowany na koniec 2022 roku wynik finansowy wielkopolskich szpitali powiatowych wskazuje, że średnia strata na działalności jednej placówki wyniesie 5 mln zł - czytamy w stanowisku.

Jego autorzy zaznaczają, że również w skali całego kraju zadłużenie szpitali rośnie i zamykane są kolejne oddziały.

- Szpitale jako niezwykle istotne podmioty systemu ochrony zdrowia mają prawo czuć się oszukane. Z jednej strony otrzymują polecenie przeprowadzenia podwyżek płac oraz pewne środki na ten cel, z drugiej strony wskutek likwidacji wskaźników korygujących (tzw. dodatek zembalowy) tracą olbrzymie kwoty, co prowadzi do finansowej zapaści - piszą samorządowcy i zarządzającym powiatowymi szpitalami w Wielkopolsce.

- Oczekujemy podjęcia natychmiastowych działań zapewniających właściwe finansowanie oraz pełne pokrycie wzrostu kosztów funkcjonowania szpitali - apelują autorzy stanowiska.

Czytaj też: Z salowych zrobił sprzątaczki. Związkowcy grzmią: dyrekcja obchodzi prawo

Także w województwie śląskim sytuacja finansowa szpitali powiatowych nigdy nie była tak trudna jak dzisiaj. - W 2023 r. samorządom może zabraknąć pieniędzy na dotowanie placówek, by ratować ich wypłacalność - przestrzegał 24 listopada Dariusz Wójtowicz, prezydent Mysłowic podczas konferencji, na której śląscy samorządowcy popisali list otwarty do Ministra Zdrowia.

Samorządom zaraz zabraknie na dopłacanie do szpitali

- We wrześniu nasz samorząd zasilił szpital finansową kroplówką w wysokości 8,5 mln zł. W przyszłym roku może nam już zabraknąć pieniędzy na ten cel - przyznał Michał Pierończyk, rezydent Rudy Śląskiej.

Niedawne podniesienie wartości umów z NFZ o 16 proc. dla szpitali będących w trudnej sytuacji nie rozwiązuje problemu. - To wystarczyło na ustawowe podwyżki personelu medycznego, a co z pracownikami administracyjnymi, personelem pomocniczym? Co ze zwiększonymi kosztami zakupu materiałów, co z inflacją? - pyta Stanisław Torbus, członek zarządu powiatu tarnogórskiego.

Według wyliczeń Związku Szpitali Powiatowych Województwa Śląskiego wycena świadczeń medycznych pozwalająca pokryć szybujące w górę koszty funkcjonowania lecznic powinna wzrosnąć średnio o 22,4 proc.

24 listopada samorządowy z woj. śląskiego podpisali list otwarty do ministra zdrowia Adama Niedzielskiego, w którym domagają się m.in. „wdrożenie rozwiązań mających na celu poprawę sytuacji finansowej pomiotów leczniczych tworzonych przez jednostki samorządu terytorialnego".

Czytaj: Dramat na Śląsku. Samorządowcy podpisali list rozpaczy do ministra w sprawie szpitali

Szpitale nie otrzymały wystarczających pieniędzy na podwyżki wynagrodzeń (Fot. Adobestock)

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.