Urzędnicy marszałkowscy chcą się szczepić

Trwa Narodowy Program Szczepień przeciw koronawirusowi.

Jednym z wariantów rozszerzenia akcji jest możliwość zorganizowania szczepień w zakładach pracy. Warunek jest jeden - musi się uzbierać 500 chętnych.

Z ofertą szczepień do pracowników wystąpiła marszałek Elżbieta Anna Polak.

"Za sprawą COVID19 ostatni rok był dla nas wszystkich szczególnie trudny. Aby zahamować rozwój tej choroby musieliśmy zmienić swój dotychczasowy styl życia i zacząć żyć w całkiem nowej rzeczywistości, ograniczając do niezbędnego minimum wszelkie wzajemne kontakty. Na szczęście pojawił się jeden z najważniejszych elementów walki z pandemią - szczepionka, która daje nam nadzieję na tak długo wyczekiwany powrót do normalności. Kiedy ta normalność nastąpi - zależy od nas wszystkich. Dzięki zaszczepieniu staniemy się bezpieczni dla rodziny, znajomych i naszych współpracowników. Zarówno ja, jak i wicemarszałek Stanisław Tomczyszyn oraz członek zarządu Tadeusz Jędrzejczak, z racji wieku, już zostaliśmy zaszczepieni. Dlatego zachęcamy do tego również pracowników naszego Urzędu oraz jednostek podległych" - czytamy w liście marszałek do pracowników urzędu i jednostek podległych.

Zmiany w Narodowym Programie Szczepień przeciw Covid-19 dają szansę na przeprowadzenie szczepień również w zakładach pracy, stąd pomysł na organizację punktu szczepień w urzędzie.

- Jak tylko będą takie możliwości prawne, w uzgodnieniu z naszą jednostką podległą - przychodnią lekarską, przeprowadzimy szczepienia w naszym zakładzie pracy. Intensywnie się do tego przygotowujemy również pod kątem logistycznym. Mam nadzieję, że wspólnie uda nam się zwyciężyć w walce z tym niezwykle trudnym przeciwnikiem - mówi Elżbieta Anna Polak.

Chęć zaszczepienia się zadeklarowało 693 pracowników. Ostateczną liczbę poznamy 16 kwietnia, kiedy zakończy się zbieranie deklaracji.

Ostrożni, ale chętni

60 proc. ankietowanych chce się zaszczepić przeciwko COVID-19; 20 proc. ankietowanych podkreśla, że szczepić się nie zamierza - wynika z najnowszego sondażu IBRiS przeprowadzonego na zlecenie „Rzeczpospolitej”. Dla porównania według identycznego badania z początku lutego chęć zaszczepienia wyraziło ponad 64 proc. Z tym, że w obecnym badaniu występuje także wysoki odsetek osób, które już zostały zaszczepione - to 17,5 proc.".

34,8 proc. ankietowanych wypowiada się pozytywnie o działaniach rządu w sprawie pandemii. 12,3 proc. oceniło działania rządu w walce z pandemią bardzo dobrze.

"Zdecydowanie więcej jest opinii krytycznych. To aż 33,1 proc., co jest najwyższym wynikiem w sondażu, ocenia te działania jako raczej złe. A za bardzo złe 23,3 proc. respondentów. W sumie oceny negatywne stanowią ponad 56 proc. odpowiedzi"- czytamy we wtorkowej "Rzeczpospolitej".

Według "Rz", oceny wobec działań rządu zmieniają się z wiekiem. Jak czytamy, "najbardziej krytyczne są osoby między 18. a 39. rokiem życia - zwłaszcza studenci, a także osoby zarabiające między 3 a 4 tys. zł." Najmniej - osoby starsze.