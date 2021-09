Uzdrowisko Ustroń zostanie rozbudowane

Konkurs na projekt rozbudowy ma się odbyć pod nadzorem Stowarzyszenia Architektów Polskich, przy akceptacji rodziny twórców kompleksu - wybitnych architektów Henryka Buszko i Aleksandra Franty, którzy zaprojektowali też m.in. osiedla Tysiąclecia i "Gwiazdy" w Katowicach. Kontynuacja historycznych planów rozbudowy Uzdrowiska Ustroń ma być spójna z architekturą otoczenia i wzbogacić panoramę kompleksu.

"To właśnie tu, w Uzdrowisku Ustroń na Górnym Zawodziu 20 lat temu, wybitni profesorowie wpadli na pomysł założenia prywatnej klinik kardiologicznej. Raptem dziesięć lat później grupa American Heart of Poland stanęła przed wyzwaniem prywatyzacji uzdrowiska. Przyświecała jej myśl, że sieć leczenia kardiologicznego w różnych miejscach na mapie Polski będzie miała swoją kontynuację w Uzdrowisku Ustroń" - powiedział prezes zarządu American Heart of Poland Adam Szlachta.

"Po dogłębnych analizach podjęliśmy decyzję o tym, by kontynuować dzieło wielkich architektów Ustronia. Dlatego grupa American Heart of Poland zdecydowała się na rozwój i modernizację kompleksu, zgodnie z historycznymi planami. Patrząc z perspektywy pacjentów, społeczeństwa, systemu opieki zdrowotnej uważam, że nie ma lepszego momentu na podjęcie takich kroków" - dodał.

"Podjęcie działań modernizacyjnych jest koniecznością, ale też szansą, że zrobimy to w sposób, który przysłuży się społeczności tworzącej Ustroń, zgodnie z historyczną wizją naszych ojców" - powiedział podczas konferencji syn Aleksandra Franty, Piotr Franta.

Spółka Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca została założona w 2000 r. przez grupę lekarzy z Polski i ze Stanów Zjednoczonych - wśród nich kardiochirurga prof. Andrzeja Bochenka i kardiologa prof. Pawła Buszmana.

Podczas piątkowej konferencji przypomniano też zaangażowanie Uzdrowiska Ustroń podczas pandemii w postaci wydzielenia specjalnych miejsc leczenia dla pacjentów chorujących na COVID-19, a także możliwość rehabilitacji po chorobie w ramach kontraktu z NFZ.