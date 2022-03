100 burmistrzów z całej Europy apeluje do KE. " Życie jest ważniejsze niż handel, miejsca pracy, a nawet energia"

Czytaj także: Podwarszawska gmina z największym centrum dla uchodźców. Nadarzyn potrafi pomagać

- Uruchomienie korytarzy humanitarnych oraz powołanie kompetentnych i profesjonalnych instytucji międzynarodowych może zająć wiele dni, ale to musi być naszym priorytetem. Całkowite zaprzestanie wymiany handlowej jest jednak wyłączną i pojedynczą kompetencją UE. Taka decyzja może zostać podjęta z dnia na dzień. Komisja musi działać teraz. Każdy ze 100 burmistrzów zgadza się, że Europa nie handluje z mordercami i kłamcami. Europa musi zrobić więcej - stwierdziła Aleksandra Dulkiewicz.

100 samorządowców podpisało rezolucję (zbieranie podpisów wciąż trwa). Jej cała treść w dziale Multimedia

Sygnatariusze apelu (w języku angielskim):

1. Vadim Boichenko, Mayor of Mariupol

2. Aleksandra Dulkiewicz, Mayor of Gdansk

3. Dario Nardella, Mayor of Florence, President of the Eurocities ( association of 233 cities)

4. Roberto Gualtieri, Mayor of Rome

5. Zdeněk Hřib, Mayor of Prague

6. Rafał Trzaskowski, Mayor of Warsaw

7. Raymond Johansen, Governing Mayor of Oslo

8. Sadiq Khanm Mayor of London

9. Carlos Moedas, Mayor of Lisbon

10. Kostas Bakoyannis, Mayor of Athens

11. Tomas Gulbinas, Deputy Mayor of Vilnius

12. Edvards Smiltens, Vice Mayor of Riga

13. Minna Arve, Mayor of Turku

14. Mathias De Clercq, Mayor of Ghent

15. Burkhard Jung, Mayor of Leipzig

16. Andreas Bovenschulte, Mayor of Bremen

17. Peter Kurz, Mayor of Mannheim

18. Triin Varek, Mayor of Rakvere

19. Gunter Czisch, Lord Mayor City of Ulm

20. Katrin Albsteiger, Lord Mayor, City of Neu-Ulm

21. Filipe Ferreira, Metropolitan Secretary, Lisbon Metropolitan Area

22. Tomislav Tomašević, Mayor of Zagreb

23. Ricardo Rio, Mayor od Braga

24. Leoluca Orlando, Mayor of Palermo, President of the Sicilian Association of Cities

25. Juan Mari Aburto, Mayor of Bilbao

26. Laia Bonet, Deputy Mayor of Barcelona

27. Ernest Maragall Barcelona Metro Area, Vice-president of the Barcelona Metropolitan Area

28. Jordi Ballart, Mayor of Terrassa

29. Jennifer Ramírez, Councillor of Terrassa

30. Bev Craig, Councillor, Manchester,

31. Andy Burnham, Mayor of Greater Manchester

32. Matteo Lepore, Mayor of Bologna

33. Anna-Lisa boni, Deputy Mayor, Bologna

34. Michèle Rubirola, Mayor of Maresille

35. Gregory Doucet, Mayor of Lyon

36. Rita Viljanen, City of Vantaa

37. Jimmy Nordengren, Deputy Mayor of Örebro

38. Dominic Fritz, Mayor of Timisoara

39. Jukka Makela, Mayor of the City of Espoo

40. Wojciech Szczurek, Mayor of Gdynia

41. Jacek Karnowski, Mayor of Sopot, president of the Polish Local Government Movement ‘Tak! dla

Polski’

42. Ellie King, Cabinet member for Public Health, Communities and One City, Bristol

43. Susana Carillo Aparicio, Vice Mayor of Malaga

44. Huw Thomas, Leader of Cardiff Council

45. Lauri Lyly, Mayor of Tampere

46. Aino-Maija Luukkonen, Mayor of Pori

47. Anna Tenje, Mayor of Växjö

48. Visvaldas Matijosaitis, Mayor of Kaunas

49. Johan Persso, Mayor of Kalmar

50. Ritva Viljanen, Mayor of Vantaa

51. Ann Kajson Carlqvist, Mayor of Trelleborg

52. Erik Rostoft, Deputy Mayor of kristiansand

53. Laur Kaljuvee, Vice Mayor of Rakvere

54. Lars Vikinge, City of Linkoping

55. Janis Baiks, Chairman of Valmiera

56. Rytis Račkauskas, Mayor of Panevezys City

57. Ralvis Ragainis, Chairman of Jēkabpils municipality Council

58. Jimmy Nordengren, Mayor of Orebo

59. Aires Pereira, Mayor of Póvoa de Varzim

60. Anders Josefsson, Deputy Mayor of Lulea

61. Tadeusz Truskolaski, Mayor of Białystok, president of the Union of Polish Metropolises

62. Rafał Bruski, Mayor of Bydgoszcz

63. Marcin Krupa, Mayor of Katowice

64. Jacek Majchrowski, Mayor of Kraków

65. Krzysztof Żuk, Mayor of Lublin

66. Hanna Zdanowska, Mayor of Łódź

67. Jacek Jaśkowiak, Mayor of Poznań

68. Konrad Fijołek, Mayor of Rzeszów

69. Piotr Krzystek, Mayor of Szczecin

70. Jacek Sutryk, Mayor of Wrocław

71. Dorota Zmarzlak, Mayor of Izabelin

72. Janusz Wróbel, Mayor of Pruszcz Gdański

73. Magdalena Kołodziejczak, Mayor of Pruszcz Gdański rural commune

74. Krzysztof Swat, Mayor of Krynica Morska

75. Roman Kużel, Mayor of Władysławowo

76. Jacek Michalski, Mayor of Nowy Dwór Gdański

77. Hanna Pruchniewska, Mayor of Puck

78. Artur Tusiński, Mayor of Podkowa Leśna

79. Piotr Grzymowicz, Mayor of Olsztyn

80. Anna Mieczkowska, Mayor of Kołobrzeg

81. Arkadiusz Wiśniewski, Mayor of Opole

82. Andrzej Nowakowski, Mayor of Płock

83. Jerzy Łuźniak, Mayor of Jelenia Gora

84. Roman Szełemej, Mayor of Wałbrzych

85. Artur Kozioł, Mayor of Wieliczka

86. Gabriela Staszkiewicz, Mayor of Cieszyn

87. Przemysław Major, Deputy Mayor of Cieszyn

88. Daniel Putkiewicz, Mayor of Piaseczno

89. Małgorzata Żebrowska, Mayor of Łomianki

90. Marcin Jakubowski, Mayor of Mińsk Mazowiecki

91. Elżbieta Radwan, Mayor of Wołomin

92. Albina Łubian, Mayor of Pilawa

93. Marek Banaszek, Mayor of Józefów

94. Mirosław Lech, Mayor of Korycin municipality

95. Beata Moskal-Słaniewska, Mayor of Świdnica

96. Roman Ciepiela, Mayor of Tarnów

97. Kazimierz Karolczak, President of the Metropolitan Area of Silesia

98. Zygmunt Frankiewicz, President of the Union of the Polish Cities

99. Henk Bouwman, Secretary-General, METREX network for European Metropolitan Regions

and Areas (Association of 50 metropolitan regions)

100. Antonella Valmorbida, Secretary General of ALDA, Strasbourg