12 zarzutów dla burmistrza Murowanej Gośliny. Afera goni aferę

Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało we wtorek (11 stycznia) burmistrza podpoznańskiej Murowanej Gośliny Dariusza U. i sześć innych osób. W środę usłyszał on 12 zarzutów o charakterze korupcyjnym. Śledczy wystąpili do sądu o tymczasowe aresztowanie samorządowca – poinformowała w czwartek Prokuratura Krajowa.