500+ dla rodziców pracujących za granicą wciąż z problemami. Będą sprawy w sądzie?

Rodziny, w których jedno z rodziców pracuje za granicą, mają problem z uzyskaniem świadczenia 500+.

Polskie państwo ma podstawy prawne, aby zareagować w przypadku braku komunikacji z zagranicznym urzędem.

Sposób takiej reakcji jest jednak ograniczony, a całe postępowanie prowadzone jest pomiędzy wnioskodawcą a zagranicznym urzędem.

Internauci alarmują, że nie mogą doczekać się świadczeń rodzinnych z zagranicy w przypadkach, kiedy jedno z rodziców tam pracuje bądź pracowało. Jedna z mieszkanek województwa śląskiego poinformowała, że Urząd Wojewódzki w Katowicach "od 5 lat blokuje wypłatę 500 plus". Jak opisuje, jej mąż pracował przez 5 miesięcy w Szwecji, ale prawo do tamtejszych świadczeń ma się dopiero po przepracowaniu 6 miesięcy. Tymczasem polskie urzędy - zdaniem internautki - nie kwapią się do uzyskania zaświadczenia zza granicy.

500+ dla pracujących za granicą - dodatkowe warunki

Problem zauważyli także niektórzy polscy parlamentarzyści. W połowie 2022 r. z interpelacją do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej zwróciła się Karolina Pawliczak, posłanka Lewicy.

"W ostatnim czasie do mojego biura poselskiego licznie zwracają się osoby, które z przyczyn formalnych nie otrzymują świadczenia wychowawczego 500+ oraz zasiłków rodzinnych" - pisze posłanka.

Jak tłumaczy, chodzi o sytuacje, kiedy jedno z rodziców pracuje za granicą, a drugie zostało w Polsce z dziećmi. Takie rodziny oczywiście mogą ubiegać się o 500+, ale po spełnieniu dodatkowych warunków, przede wszystkim pozyskania zaświadczenia o niepobieraniu świadczeń na dzieci w innym kraju. Jest to problematyczne w przypadku krajów, które nie są członkami Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Jak pisze Karolina Pawliczak, rozpatrywanie tego typu spraw przez polskie organy jest utrudnione właśnie ze względu na to, że - w przypadku wspomnianych krajów - pojawiają się problemy proceduralne związane z uzyskaniem odpowiedniego zaświadczenia. Na końcu interpelacji pojawia się pytanie m.in. o to, czy Polska ma podstawy prawne, aby egzekwować z zagranicznych urzędów dokumenty niezbędne do uzyskania świadczenia 500+.

Najpierw ustalić pierwszeństwo wypłaty świadczeń

Jak wynika z odpowiedzi resortu, w przypadku konieczności uzyskania informacji z instytucji zagranicznej urząd wojewódzki występuje przede wszystkim o informację dotyczącą aktywności zawodowej rodziców. Jest to potrzebne do ustalenia tzw. pierwszeństwa do wypłaty świadczeń (o czym niżej).

"Rzadziej urzędy wojewódzkie zwracają się z prośbą o udzielnie informacji odnośnie pobieranych za granicą świadczeń. Kwestia ta może mieć natomiast znaczenie w przypadku konieczności ustalenia dodatku dyferencyjnego w Polsce (w sytuacji, gdy Polska jest krajem właściwym do wypłaty świadczeń w drugiej kolejności) lub dochodzenia zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w Polsce" - czytamy w odpowiedzi na interpelację.

Jak zaznaczono, jeżeli w Polsce został złożony wniosek do instytucji zagranicznej (np. o wydanie zaświadczenia lub wypłacanie świadczeń), postępowanie odbywa się bezpośrednio pomiędzy zagraniczną instytucją a wnioskodawcą. Polski urząd zostaje tylko poinformowany o rozstrzygnięciu.

Jeżeli zaś instytucja zagraniczna wyda negatywną decyzję dotyczącą wypłaty świadczeń, wynikającą z niespełniania zagranicznych kryteriów ustawowych, obowiązek wypłaty świadczenia spoczywa na stronie polskiej, o ile spełnione zostaną wymogi krajowych przepisów.

W przypadku braku odpowiedzi z instytucji zagranicznej po dwukrotnym ponowieniu zapytania, urząd wojewódzki ma możliwość wystąpienia do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej z prośbą o interwencję w danej sprawie. Interwencję kieruje się do instytucji łącznikowej państwa członkowskiego.

Nie możemy sami wybrać kraju wypłacania świadczeń

Ministerstwo zaznacza także, że w przypadku przebywania/pracy jednego z rodziców za granicą, przepisy nie pozwalają na indywidualny wybór państwa, z którego będą pobierane świadczenia. Unijne rozporządzenie mówi bowiem, że w pierwszej kolejności świadczenia przyznawane są z tytułu zatrudnienia lub pracy na własny rachunek, w drugiej kolejności z tytułu otrzymywania emerytury lub renty i dopiero na końcu na podstawie miejsca zamieszkania.

Oznacza to m.in., że w przypadku zatrudnienia jednego z rodziców w innym państwie UE, gdy dzieci mieszkają z niepracującym rodzicem w Polsce, pierwszeństwo do wypłaty świadczeń rodzinnych ma państwo zatrudnienia. Z kolei gdy rodzice pracują w dwóch rożnych państwach członkowskich, pierwszeństwo wypłaty ma państwo, w którym mieszkają dzieci.

Państwo pierwszeństwa wypłaca pełną kwotę świadczeń rodzinnych (po spełnieniu kryteriów przewidzianych w jego ustawodawstwie), natomiast drugie zainteresowane państwo wypłaca dodatek dyferencyjny – różnicę – w przypadku, gdy kwota świadczeń w tym państwie przewyższa kwotę świadczeń w pierwszym państwie.