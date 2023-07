800 plus czy prawo do aborcji – co przekona Polki do rodzenia dzieci?

Polityka demograficzna jest jednym z największych wyzwań, jakie stoją przed nowym rządem. Jak do rodzenia dzieci chcą przekonać Polaków posłowie czołowych partii? W debacie wyborczej deklaracje złożyli: Monika Rosa, Robert Warwas, Stefan Krajewski i Łukasz Osmalak.

Polska się wyludnia. Coraz mniej młodych Polaków decyduje się na powiększenie rodziny. Sytuacja demograficzna jest najgorsza od czasów II wojny światowej.

- Polityka demograficzna wymaga trochę szerszego spojrzenia, nie tylko 500 plus – podkreśla Rober Warwas, poseł Prawa i Sprawiedliwości.

- Zrzucanie pieniędzy z helikoptera nie jest najlepszym pomysłem – wskazuje Łukasz Osmalak z Polski 2050.

500 plus zostało wprowadzone przez rząd Prawa i Sprawiedliwości w kwietniu 2016 roku. Te pieniądze miały poprawić sytuację polskich rodzin i pozytywnie wpłynąć na wskaźnik urodzeń. Czy udało się to osiągnąć? Zdania na ten temat są podzielone.

- Program 500 plus w początkowej fazie spełniał kryteria. Zanotowaliśmy wzrost dzietności w 2017 czy 2018 roku. Dziś wskaźniki dzietności nie są najlepsze. Wpłynęła na to pandemia, później wojna na Ukrainie – wskazuje Robert Warwas, poseł Prawa i Sprawiedliwości.

Zupełnie inaczej na sprawę patrzy Stefan Krajewski. - 500 plus nie wpłynęło pozytywnie na polską demografię. Młodzi ludzie, którzy decydują się na założenie rodziny, muszą mieć zapewnione podstawowe rzeczy. Potrzeba odpowiedniego wsparcia – podkreśla poseł PSL, które w 2016 roku głosowało za 500 plus.

800 plus – inflacyjna konieczność czy niepotrzebny wydatek?

W ostatnich tygodniach sejm przegłosował podniesienie wysokości zasiłku – z 500 zł do 800 zł na każde dziecko. Czy rzeczywiście ta zmiana może przekonać młodych Polaków do powiększania rodzin?

- Obecnie nikt nie wyobraża sobie, by mogło dojść do likwidacji 500 plus. Mamy bardzo poważne wątpliwości, czy podniesienie 500 do 800 plus jest najlepszym rozwiązaniem. Zrzucanie pieniędzy z helikoptera nie jest najlepszym pomysłem – mówi Łukasz Osmalak z Polski 2050 Szymona Hołowni i argumentuje, że środki, które przeznaczone są na tę podwyżkę, mogłyby służyć finansowaniu żłobków, przedszkoli, edukacji czy ochrony zdrowia, bo – jak zaznaczył - to kwestie równie istotne dla świeżo upieczonych rodziców.

Podobnych argumentów używa Monika Rosa. Posłanka Koalicji Obywatelskiej zaznacza, że względy finansowe nie są najważniejszym czynnikiem zniechęcającym Polaków do zakładania rodzin. - Podstawą jest poczucie bezpieczeństwa. Urodziło się najmniej dzieci od II wojny światowej. Polki boją się zajść w ciążę w związku z zakazem aborcji. Nie czują wsparcia przy powrocie na rynek pracy – wymienia.

Poczucie bezpieczeństwa ważniejsze niż pieniądze

Bez wątpienia na decyzję o powiększeniu rodziny wpływa szereg czynników. Jednym z coraz poważniejszych problemów są czynniki zdrowotne. - Polacy borykają się z płodnością. Z tym problemem poradzili sobie m.in. Czesi, finansując in vitro – podkreśla Monika Rosa.

Brak dostępu do mieszkań to kolejny bardzo ważny punkt. - Postulujemy wsparcie zakupu pierwszego mieszkania czy budowy pierwszego domu, ale również pieniądze na wkład własny – zaznacza Stefan Krajewski z PSL, wskazując, że bez odpowiednich warunków mieszkaniowych Polacy nie będą decydować się na dziecko.

Kolejnym wyzwaniem jest dostępność placówek opiekuńczych. To jeden z głównych postulatów Polski 2050. – Chcemy, żeby 500 plus zostało, ale by był dostępny żłobek, aby rodzice mogli normalnie funkcjonować w pracy. Często dziecko trzeba o godz. 12 odebrać ze szkoły. Potrzebne są wartościowe i sensowne zajęcia w świetlicy, prowadzone przez dobrze opłaconych i kompetentnych nauczycieli. Wówczas rodzic będzie miał poczucie, że dziecko jest zaopiekowane i będzie mógł spokojnie zostać w pracy – argumentuje Łukasz Osmalak.

Przedstawiciel Prawa i Sprawiedliwości deklaruje natomiast, że rząd panuje nad sytuacją i planuje dalszy rozwój kluczowych programów. Będzie więc 800 plus, a także inne ułatwienia dla rodziców. - Musimy działać jeszcze bardziej aktywnie. Jest wyprawka, rodzinny kapitał opiekuńczy, rozwijamy program Maluch Plus. Wyzwaniem jest polityka mieszkaniowa, ale w tej kwestii również rząd pracuje – deklaruje Robert Warwas.

