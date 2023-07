800 plus może zostać przyjęte bardzo szybko

Projekt ustawy ws. 800 plus możemy zamknąć na najbliższym posiedzeniu Sejmu, które rozpoczyna się w czwartek (6 lipca) - powiedziała przewodnicząca sejmowej komisji polityki społecznej i rodziny, wicerzecznik PiS Urszula Rusecka.

Projekt ws. 800 plus może zostać przyjęty bardzo szybko. Jeżeli uda się przeprowadzić pierwsze czytanie i rozpatrzenie projektu w środę (5 lipca), to drugie czytanie odbędzie się na posiedzeniu Sejmu rozpoczynającym się w czwartek (6 lipca) - powiedziała Urszula Rusecka.

Wtedy w bloku głosowań w piątek (7 lipca) powinniśmy go już przegłosować. Na 90 procent zamkniemy procedowanie w Sejmie 800 plus na tym posiedzeniu - dodała.

Na tym posiedzeniu Sejmu przyjmiemy przepisy w kształcie przedłożenia rządowego. Nie będziemy wdawać się w tę hucpę Platformy Obywatelskiej, która chciałaby wprowadzenia 800 plus od 1 lipca - podkreśliła.

Świadczenie 500 plus zostanie podniesione do 800 plus

Rząd przyjął w ubiegłym tygodniu projekt ustawy podnoszącej świadczenie 500 plus do wysokości 800 zł miesięcznie; zmiany mają wejść w życie 1 stycznia 2024 roku.

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy ma się odbyć w środę o godz. 15.30 na posiedzeniu Komisji Polityki Społecznej i Rodziny; rząd będzie prawdopodobnie reprezentować na nim minister rodziny Marlena Maląg.

Rusecka: Projekt ustawy ws. 800 plus możemy zamknąć na najbliższym posiedzeniu Sejmu

Szefowa komisji Urszula Rusecka przyznała, że projekt ws. 800 plus może zostać przyjęty bardzo szybko. "Jeżeli uda się przeprowadzić pierwsze czytanie i rozpatrzenie projektu w środę, to drugie czytanie odbędzie się na posiedzeniu Sejmu rozpoczynającym się w czwartek. Wtedy w bloku głosowań w piątek powinniśmy go już przegłosować" - powiedziała posłanka. "Na 90 procent zamkniemy procedowanie w Sejmie 800 plus na tym posiedzeniu" - dodała.

"Na tym posiedzeniu Sejmu przyjmiemy przepisy w kształcie przedłożenia rządowego. Nie będziemy wdawać się w tę hucpę Platformy Obywatelskiej, która chciałaby wprowadzenia 800 plus od 1 lipca" - podkreśliła Rusecka odnosząc się do zapowiedzi szefa klubu Koalicji Obywatelskiej Borysa Budki wniesienia poprawki, aby przepisy obowiązywały od 1 lipca.

Wypłata 800 plus ma nastąpić do 29 lutego 2024 r. z wyrównaniem od 1 stycznia 2024 r.

Zgodnie z przyjętym przez rząd projektem noweli ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci wypłata świadczenia wychowawczego w nowej wysokości - 800 zł miesięcznie - ma nastąpić do 29 lutego 2024 r. z wyrównaniem od 1 stycznia 2024 r.

W uzasadnieniu do projektu wyjaśniono, że wydłużenie terminu wypłat wynika z konieczności wprowadzenia regulacji technicznych zapewniających Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych czas na sprawne obsłużenie wszystkich spraw.

"Oczywiście w miarę możliwości organizacyjnych ZUS dołoży wszelkich starań, aby wypłaty świadczenia wychowawczego w nowej kwocie 800 zł dokonywane były na bieżąco, tj. począwszy od świadczenia przysługującego za styczeń 2024 r., dokonanej w styczniu 2024 r." - zaznaczono.

Zmiana wysokości świadczenia nastąpi z urzędu, bez konieczności składania dodatkowego wniosku. Świadczenie 500 plus przysługuje od narodzin dziecka aż do ukończenia przez nie 18 lat. Prawo do niego mają zarówno dzieci przebywające w rodzinach, jak i w pieczy zastępczej.