Brak kadr, sprzętu, pieniędzy. Rolniczy samorząd czeka na wsparcie

Wśród najważniejszych problemów, na jakie wskazują samorządy, są m.in. brak szkoleń dla osób uczestniczących w procesie szacowania szkód oraz brak instrukcji wypełnienia protokołu.

Samorządowcy wskazują też inne kwestie, m.in. na istnienie dodatkowego obowiązku badania zakresu ubezpieczenia chroniącego rolnika i jego mienie oraz konieczność oczekiwania na protokoły częściowe sporządzane przez inne gminy w celu sporządzenia protokołu głównego, co wydłuża całe postępowanie. Ponadto wytyczne określające zasady szacowania szkód nie precyzują wszystkich zagadnień lub czynią to bardzo nieprecyzyjnie.

Problemy sprzętowe, kadrowe, nadmierna biurokracja

Jak wskazują samorządowcy, to na gminy spada lwia część zadań związanych z szacowaniem strat rolniczych. Tymczasem urzędy cierpią na braki kadrowe, ograniczenia sprzętowe czy finansowe.

- Do zadań związanych z szacowaniem szkód gminy są w stanie oddelegować najwyżej jednego pracownika, na którym spoczywa zarówno przyjmowanie wniosków, ich analiza, wzywanie do uzupełniania braków formalnych, pomoc rolnikom w wypełnianiu wniosków, praca w terenie, sporządzanie protokołów i ich korekta, które to czynności zajmują dużo czasu i przy kumulacji szkód powodują, że zadania te są wykonywane kosztem innych, bieżących obowiązków pracownika i często wymagają pracy w godzinach nadliczbowych, a czasami rezygnacji z zaplanowanych urlopów - wskazuje Błażej Konkol, prezes Związek Gmin Pomorskich.

Jak dodaje, gminy nie są też w stanie zapewnić pojazdów zdolnych dotrzeć do wszelkich trudnych terenów objętych szacunkiem, co znacząco utrudnia realizację zadań i wydłuża czas procesu szacowania

Kolejny problem to nadmierna biurokracja. Do procesu szacowania szkód zaangażowanych jest bowiem aż pięć instytucji - gmina, ośrodek doradztwa rolniczego, izba rolnicza, ARiMR i urząd wojewódzki, co spowalnia sprawne rozpoznawanie wniosków o rekompensatę.

Rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku suszy, mogą wnioskować o rekompensatę (fot. pixabay.com)

Samorządowcy wskazują też na brak finansowania procesu szacowania szkód.

- Zadania te zostały w całości scedowane na gminy, bez zapewnienia środków na ich realizację przez co gminy są zmuszone do pokrywania z własnych środków kosztów pracy komisji szacujących szkody, korzystania przez pracowników z prywatnych samochodów, materiałów biurowych, kosztów związanych z obiegiem dokumentów pomiędzy urzędami czy wynagrodzeń specjalistów - wymienia prezes ZGP.

Ponadto, w opinii samorządowców, w skład komisji powinien być wpisany przedstawiciel ARiMR, który mógłby na bieżąco weryfikować areał upraw podany przez rolnika z areałem podanym we wniosku o płatność. - W taki sposób zostałby wyeliminowane ewentualne błędy zawarte w protokołach, co pozwoliłoby na szybsze zakończenie procesu szacowania strat - uważają.

Cyfryzacja tak, ale z głową

Rolnicze organizacje od lat zgłaszają konieczność wprowadzenia zmian w pracach nad szacowaniem strat spowodowanych m.in. suszą. Rozwiązaniem ma być aplikacja, która zastąpi gminne komisje. Da ona możliwość weryfikacji zgłoszeń z zasięgiem Klimatycznego Bilansu Wodnego i ustalonym poziomemu strat w plonach. Ponadto wygeneruje producentowi rolnemu protokół zawierający informacje o wysokości szkód w jego gospodarstwie powstałych w wyniku suszy, na podstawie których będzie mógł ubiegać się o pomoc.

Według ministerialnych zapowiedzi aplikacja miałby być dostępna jeszcze w tym roku.

- Już w tym roku chcemy prowadzić dużo prostszy system oceny skutków suszy. Dotychczasowy sprawiał problemy. Ciężko było m.in. znaleźć chętnych do komisji, bo była to działalność pro publico bono. Idziemy w kierunku aplikacji. Rolnik za ich pomocą będzie zgłaszał konieczność przeprowadzenia analizy zniszczeń na jego polu. Po tym rozpocznie się przetwarzanie danych satelitarnych - z georadarów i meteorologicznych. Informacje pobierane będą ze wszystkich możliwych baz danych i na ich podstawie oceniane będzie, jak wielkie są straty - zapowiedział pod koniec kwietnia w rozmowie z "Naszym Dziennikiem" minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski.

Jak wskazują rolnicze organizacje, sama cyfryzacja procesu szacowania szkód jest pożądana i oczekiwana, ale wprowadzenie aplikacji powinno być poprzedzone konsultacjami. Tymczasem w przypadku zapowiadanej aplikacji nie przewiduje się okresu przygotowawczego i nie daje możliwości alternatywnego zgłaszania szkód. Zdaniem rolników brak procedur odwoławczych działa na ich niekorzyść i podważa wiarygodność tej metody stwierdzania suszy.

Instytucje otoczenia rolnictwa wielokrotnie zgłaszały błędy w sposobie szacowania szkód, brak dostatecznej liczby punktów pomiarowych oraz nieprawidłową metodologię szacowania szkód, brak dostatecznej liczby punktów pomiarowych. W ocenie tych organizacji postulaty nie zostały zrealizowane, a proponowane rozwiązania jeszcze bardziej zaniżają liczbę poszkodowanych gospodarstw.

W tym roku szacowanie szkód miało się odbywać w formie hybrydowej - wyników satelitarnych oraz pomiarów radarowych. Ten sposób szacowania wystąpienia suszy miał zastąpić tradycyjne komisje suszowe, które odbywały wizje lokalne na polach poszkodowanych rolników.

- Nas to ucieszyło, bo epidemia koronawirusa uniemożliwiła zbieranie się komisji suszowych. Połączenie danych z radarów naziemnych i satelity rozwiązałoby temat. Ostatecznie postawiono na stary system i zmodyfikowano go w stronę jeszcze bardziej niedostępnego systemu, bo elektronicznego zgłaszania szkody. Jest on praktycznie całkowicie oparty o wskazania IUNG-owskie - mówi prezes Izby Rolniczej w Opolu Marek Froelich.

- Wnioski do pobrania ze strony tego instytutu są dostępne tylko z tych terenów, które IUNG uznaje za dotknięte suszą. Jest to naszym zdaniem bardzo niebezpieczne, bo wskazania z Puław były zawsze zawodne i wielce niedokładne - dodaje.

Podobnego zdania jest Krajowa Izba Rolnicza. W jej opinii wiele wątpliwości budzi także zaprojektowanie w przepisach konieczności korzystania z aplikacji ze strony internetowej ministra właściwego do spraw informatyzacji, do złożenia wniosku.

- Opieranie się o aplikację, która nie jest przetestowana, nie wiadomo, czy spełni swoją rolę i czy będzie prawidłowo działać, budzi poważne zastrzeżenia.Rolnicy powinni mieć możliwość złożenia wniosku poprzez zalogowanie się do systemu ARiMR, tak aby po raz kolejny nie byli obarczani dodatkowymi procedurami - twierdzi KRIR i proponuje, by cały proces szacowania strat spowodowanych przez niekorzystne warunki atmosferyczne oprzeć o dane jakie rolnik składa do ARiMR, tj. wniosek obszarowy oraz dane zawarte w systemie Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt.

KIR wskazuje też na problemy natury praktycznej.

- Samo złożenie wniosku przez rolnika musi być opatrzone podpisem złożonym poprzez profil zaufany rolnika, co w wielu przypadkach może być niemożliwe. Dlatego, należałoby również umożliwić rolnikom składanie wniosków w urzędach gminy w wersji papierowej. Nie każdy rolnik obsługuje komputer i może nie poradzić sobie ze złożeniem wniosku w wersji elektronicznej, a firmy doradcze będą pobierały za tą usługę opłatę. Ponadto, wprowadzenie aplikacji elektronicznej powinno być poprzedzone szkoleniami oraz kampanią informacyjną - twierdzi KRIR.

W opinii rady w przypadku elektronicznego szacowania strat suszowych rolnik powinien mieć możliwość odwołania się od protokołu w ciągu 14 dni od jego otrzymania. Po odwołaniu szacować na miejscu straty powinna komisja powołana przez wojewodę. Jest to bardzo ważny aspekt, aby rolnik miał możliwość odwołania się od wyników kontroli, która przeprowadzana jest bez wizytacji na miejscu w gospodarstwie.

- Komisje gminne szacujące straty suszowe powinny mieć możliwość korekty wysokości strat na etapie sporządzania protokołu. Nie powinno być tak, że maksymalna wysokość strat suszowych będzie narzucana przez IUNG, ponieważ w obrębie gminy mogą być zróżnicowane warunki, gdzie szkody mogą być bardziej dotkliwe - zaznacza KRIR.

Obecnie projekt rozporządzenia, które wprowadza m.in. aplikację do szacowania strat w wyniku suszy, czeka obecnie na podpis prezesa Rady Ministrów. Projekt został skierowany do podpisu 8 czerwca.