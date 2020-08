Burmistrz Kłodzka odchodzi z PO. Powodem pomysł podwyżek dla posłów

Burmistrz Kłodzka Michał Piszko poinformował, że rezygnuje z członkostwa w Platformie Obywatelskiej. Powodem jego decyzji jest poparcie przez partię projektu zmiany przepisów, które dotyczą m.in. zwiększenia uposażenia posłów i senatorów. Zapowiedział także, że nie dołączy w najbliższym czasie do żadnej partii.

O swojej decyzji, Michał Piszko poinformował w mediach społecznościowych. Jak wyjaśnił, z przykrością przyjął fakt, że parlamentarzyści chcą podwyższyć sobie pensje, "w dobie pandemii, w sytuacji gdy gospodarka szybuje w dół, gdy kryzys dotyka lub wkrótce dotknie bardzo wiele grup zawodowych i społecznych". Dodał, że nie dziwi go postawa przedstawicieli partii rządzącej, jednak decyzje opozycji są dla niego - jak napisał - ogromnym zaskoczeniem.

- Na początku swojej pierwszej kadencji, gdy finansowa sytuacja miasta była bardzo zła, poprosiłem Radę Miejską w Kłodzku o obniżenie mojej pensji. Z pokorą przyjąłem także rozwiązania systemowe, które pomniejszały wynagrodzenie burmistrzów i wójtów w 2018 roku. Skoro zatem My możemy dbać o rozwój naszego miasta – o naszą Małą Ojczyznę, to tym bardziej powinny to robić osoby, które podejmują decyzje dotyczące całego kraju - napisał Michał Piszko.

Dodał, że nie potrafi zrozumieć oraz nadal popierać zachowania posłów opozycji - w tym PO - którzy w dobie zbliżającego się załamania gospodarczego głosowali za podwyższeniem własnych wynagrodzeń.

- Budzi to mój stanowczy sprzeciw. Dlatego też z pełną świadomością składam dziś rezygnację z członkostwa w Platformie Obywatelskiej RP - stwierdził burmistrz Kłodzka.

Dodał, że w najbliższym czasie nie ma zamiaru wiązać się z żadną partą.

Michał Piszko odnosił się do projektu zmian przepisów, których wprowadzenie podniosłoby uposażenia najważniejszych osób w państwie. W Sejmie, projekt został poparty przez większość klubów, w tym także opozycyjnych. Ostatecznie jednak, senatorowie odrzucili projekt zmian przepisów.