Burmistrz pisze do premiera ws. handlu w niedziele. "Byłem zdruzgotany"

Burmistrz Kalwarii Zebrzydowskiej Augustyn Ormanty, zwrócił się w liście otwartym do Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego, o zaostrzenie przepisów dotyczących zakazu handlu w niedzielę. Burmistrz ubolewa nad tym, że podczas niedawnej pielgrzymki rodzin do Sanktuarium Kalwaryjskiego, wielu mieszkańców nie mogło wziąć udziału w uroczystościach, ponieważ zostali "przykuci łańcuchem obowiązków do kas sklepowych".