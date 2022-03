Były wiceprezydent, stylistka paznokci, konsultant - wojna wygnała ich z Ukrainy. Poznajcie ich historie

Czytaj też: Będzie zwiększony limit liczby uczniów w klasach 1-3 dla dzieci uchodźców

Fach w ręku (i w paznokciach)

Irina z zawodu jest stylistką paznokci. Mieszka wraz z mężem i czwórką dzieci od kilku dni w podpoznańskich Kamionkach. Najstarsze z dzieci ma 12, a najmłodsze 4 lata.

Przyjechali wraz z Daniłem z Odessy. Wyjechali w czwartek (24 lutego), zaraz po wybuchu wojny. Jechali samochodem, ruszyli w kierunku Kijowa, bo granica już była pod ostrzałem. Kijów już był oblężony, wtedy skierowali się na Lwów. Danił jako ojciec czwórki dzieci mógł wyjechać z kraju.

Na granicy spali w namiocie z koca. Przekroczyli ją w niedzielę 27 lutego rano i stamtąd autobusem przyjechali do Poznania. Tu Danił ma od kilku lat brata.

fot. arch. własne

W czwartek starsze dzieci poszły już do szkoły - do 4 i 6 klasy (w kamioneckiej szkole jest w sumie dziewięcioro ukraińskich dzieci). Młodsze dzieci Iriny i Daniła od poniedziałku pójdą do przedszkola. Wtedy Irina będzie mogła pójść do pracy, są już pierwsze propozycje zatrudnienia od salonów pielęgnacji paznokci. Bo ona bardzo chce zacząć pracę, nie chce być na niczyim utrzymaniu.

Danił jest w wykształcenia operatorem dźwigów. W poniedziałek będzie miał pierwszą rozmowę z szefem firmy, który szuka pracy dla Ukraińców, a także organizuje dla nich kursy i szkolenia.

- Chcemy zostać, mieliśmy już wcześniej w planach wyjechać do Polski, zrobiliśmy to pierwszego dnia bojąc się, że później się nie uda - mówi małżeństwo z Odessy.

Czytaj też: Wojna oczami uchodźców. Przerażające świadectwa z ukraińskich miast [ZDJĘCIA]

Amerykanin ukochał Ukrainę

W targowym centrum w Poznaniu herbatę pije para z miasta Sumy, leżącym przy granicy z Rosją. Aron ma 49 lat, jest Amerykaninem, emerytowanym żołnierzem, trzy razy był w Iraku, a ponad rok temu zamieszkał z 38-letnią Viktorią, projektantka stron internetowych i jej dziećmi - Julią (13 lat) i Tają (8 lat). Jest z nimi też 11-letni Timur, bratanek Viktorii. Brat kobiety i jej mama zostali w Sumach. Przyjechali do Polski, bo w Rzepinie mieszka i pracuje były mąż Viktorii. Zabrali ze sobą 3 psy, a 7 ukochanych kotów zostawili u rodziny na wsi.

- Obudziliśmy się o 5.40, 24 lutego. Wiedzieliśmy, że jest już wojna, zaczęły się ataki na nasze miasto. Trzy godziny później byliśmy już w drodze - opowiada Aron.

Jechali samochodem w stronę węgierskiej granicy. - Samochód popsuł nam się po drodze, pomogli ludzie, których prosiliśmy o to w mijanej wsi, mówi Viktoria.

Viktoriia, Timur i Aron (fot. PTWP/KO)

Do Poznania dotarli po 6 dniach i tu wynajęli mieszkanie, teraz szukają do niego jeszcze dodatkowych mebli, do MTP przyszli też po odzież.

Jakie mają plany? - Teraz myślimy tylko o tym, żeby odpocząć, potem zastanowimy się, co dalej. Nie zamierzamy jednak zostawać w Polsce, wierzymy, że Ukraina zwycięży, a kiedy wojna się skończy, wrócimy tam, bo kochamy ten kraj - zaznaczają.

Viktoria może pracować zdalnie, Aron również - jest w tej chwili konsultantem działającym w trybie on-line.

- Ukraina stała się zagrożeniem dla Rosji, za dobrze się rozwijała, inwestowano tam coraz więcej, ludzie bogacili się. To Rosji przeszkadzało. Spodziewałem się, że oni w końcu zaatakują - tak odpowiada Aron na pytanie, czy wyobrażał siebie, że znów będzie na wojnie.

Viktor i jego rodzina

Viktor jest już w Polsce od 5 lat. Pracuje jako kierowca ciężarówki. Pochodzi z okolic Równego i stamtąd przyjechała właśnie jego żona Ala z córkami 14-letnią Natalią, 6-letnią Aniutą oraz siostrą Lubą i jej synkiem. Na razie zatrzymali się tam, gdzie pokój wynajmuje Viktor - w okolicach Wolsztyna. Do centrum informacyjnego na MTP przyjechali, żeby zorientować się, co do formalności związanych ze szkołą dla dzieci, a także, by zdobyć odzież.

Viktor z zoną i córkami oraz szwagierką z dzieckiem ( fot.PTWP/KO)

- Biegliśmy do autobusu, bo okazało się, że akurat wyjeżdża, zabraliśmy tylko dokumenty i małe torby - mówi Ala opisując wyjazd z Ukrainy.

W Ukrainie Ala pracowała w sklepie. Czy chce szukać pracy tutaj? - Oczywiście, potrzebne nam będą pieniądze na życie - mówi. Ale obawia się, że nie da rady znaleźć pracy ze względu na nieznajomość języka.

Pocieszam ją, mówiąc: - Nauczysz się bardzo szybko! Kiwa głową, ale jakby nie rozumiała jeszcze gdzie jest i co dzieje się wokół niej.