Chcesz podarować dzieciom prezent? Zostaw go u... motorniczego

Organizatorzy akcji „ZOBACZ MNIE i zostań moim Mikołajem” zachęcają do udziału. - Grudzień to wyjątkowy, magiczny czas wyczekiwania na Wigilię i Boże Narodzenie. Chcemy zrobić wszystko, żeby pomóc dzieciom z niepełnosprawnością i rozświetlić im ten świąteczny okres – tłumaczy Agnieszka Aleksandrowicz-Zdral, prezes fundacji Zobacz Mnie.

W MPK na pierwszym mikołajowym froncie są kierujący, którzy zbierają paczki, ale poza nimi, na drugiej linii, działają również pozostali pracownicy przygotowując paczki od siebie.

- Cała firma chce pomóc podopiecznym fundacji Zobacz Mnie. MPK ma nadzieję, że będą to dla nich wyjątkowe święta, jakich nigdy jeszcze nie miały. Wspólnie z pasażerami na pewno to się uda - podkreśla wrocławski magistrat.

Prezenty trafią do 400 niewidomych i niesłyszących dzieci z dwóch wrocławskich ośrodków: przy ul. Kamiennogórskiej i Dworskiej. Na stałe mieszkają tam dzieci i młodzież od 3. do 24. roku życia. Uczą się nie tylko szkolnych przedmiotów, ale również codziennego życia.

Fundacja podpowiada jakie prezenty najbardziej ucieszą niewidome i niesłyszące dzieci.

źródło: zostanmikolajem.zobaczmnie.org

- Łatwo wzruszamy się oglądając kampanie z chorymi dziećmi, których dolegliwości są widoczne na zdjęciach. Dzieci chorujące na nowotwory, po chemioterapii, podłączone do kroplówek – to chwyta za serce. Jednak wśród takich akcji, bardzo potrzebnych oczywiście, nieco umyka nam los maluchów zmagających się z mniej widocznymi problemami. Organizacje pomagające dzieciom niewidomym, niesłyszącym i często także niemówiącym, mają trudniejsze zadanie, aby trafić do serc darczyńców. Dlatego pracownicy MPK skierowali swoją wrażliwość w kierunku dzieci, których życie jest torem przeszkód, ale na co dzień trudno ich zmagania zauważyć – mówi prezes MPK Krzysztof Balawejder.

Ratusz przypomina jednak, że najważniejsze jest bezpieczeństwo pasażerów, dlatego MPK prosi, aby nie rozpraszać kierujących podczas jazdy. Paczki można przekazywać podczas postoju na przystanku.