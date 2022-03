Chcesz wyrobić paszport? Tam kolejki są najdłuższe

Odkąd wybuchła wojna na Ukrainie, Polacy rzucili się po paszporty.

W biurach paszportowych pojawiły się tak duże kolejki, że w wielu miejscach wprowadzono rezerwację on-line wizyt w urzędzie, podczas których składa się wniosek o paszport. Ale problem w tym, że przy takiej formie rezerwacji na złożenie wniosku trzeba czekać tygodniami.

Są już jednak pierwsze miejsca, gdzie kolejki zaczynają się rozładowywać i wniosek o paszport można złożyć od ręki, bez stania w długiej kolejce.

Na Śląsku sytuacja wciąż jest trudna. Na infolinię paszportową nie można się dodzwonić (podobnie jest w innych regionach i w przypadku bardzo wielu biur paszportowych), a przy internetowej rezerwacji wizyty w biurze paszportowym w Katowicach i Bielsku-Białej nie ma wolnych terminów do 7 kwietnia, a w Częstochowie do 8 kwietnia.

W Wielkopolsce, w Poznaniu, Kaliszu, Lesznie, Koninie czy Pile, pierwsze wolne terminy przy internetowej rezerwacji zaczynają się po 20 kwietnia.

Jeszcze gorzej jest na Podkarpaciu, gdzie takie terminy są dopiero po 20 maja, a do kolejki można zapisać się tylko przez internet. I pierwszej kolejności obsługiwani są ci, którzy wcześniej do tej internetowej kolejki się zapisali (co oznacza, że przychodząc do urzędu bez wcześniejszego zapisania się on-line, mamy nikłe szanse na złożenie wniosku). Z czego to wynika? – Obecnie mamy po 200 wniosków dziennie o wydanie paszportu – mówi pracownik biura paszportowego w Krośnie. – To kilka razy więcej niż wcześniej.

Najlepiej w Małopolsce

Biura paszportowe są wciąż oblężone także na Mazowszu. W Wołominie pod Warszawą do kolejki po paszport można zapisać się tylko przez internet. Problem w tym, że jeśli skorzystamy z tego sposobu, to pierwsze wolne terminy są dopiero w sierpniu. W tym mieście można jednak próbować złożyć wniosek o paszport bez zapisywania się do internetowej kolejki. – Dla takich osób mamy po 20 numerków każdego dnia – mówi pracownica biura paszportowego w Wołominie. – Jednak kolejki po nie są duże. Trzeba przyjść kilka godzin przed otwarciem urzędu, żeby była szansa na dostanie numerka.

Z rozmów z pracownikami biur paszportowych w różnych częściach kraju wynika, że najlepsza sytuacja jest w Małopolsce. M.in. dlatego, że tam dużo terenowych biur. I to faktycznie się potwierdza, choć tam na ogół nie ma możliwości rezerwacji wizyty w urzędzie internetowo lub telefonicznie. Trzeba po prostu przyjść do biura paszportowego, licząc, że kolejka nie będzie zbyt duża.

– Dziś nie ma u nas kolejek po złożenie wniosku o paszport – słyszymy w biurze paszportowym w Nowym Targu. – Ale w poprzednich dniach trzeba było czekać w kolejce po 2-3 godziny.

To oznacza, że trzeba było przyjść do biura co najmniej na 2-3 godziny przed jego zamknięciem, czyli przed 14.30.

Bardzo źle nie jest nawet w Krakowie, gdzie w punkcie przy ul. Św. Sebastiana są wprawdzie kolejki, ale każdy, kto wejdzie do urzędu przed godz. 15., zostanie obsłużony. Tak przynajmniej zapewniają pracownicy tego biura. W Olkuszu każdego dnia wydawanych jest 100 numerków dla osób chcących złożyć wniosek o wydanie paszportu. Tam więc też są spore szanse na to, że przychodząc do urzędu, po odstaniu w kolejce wniosek uda się złożyć.

Najtrudniej wciąż jest w dużych miastach. Dlatego warto szukać biur paszportowych właśnie w mniejszych miejscowościach.