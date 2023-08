Co ze składkami ZUS po wyborach? Nie brakuje rewolucyjnych pomysłów

Składki ZUS, w tym na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, powinny zostać obniżone? Mają pozostać obowiązkowe czy należy wprowadzić dobrowolność ich opłacania? Część partii startujących w tegorocznych wyborach parlamentarnych ma już gotowe odpowiedzi na te pytania.

Wśród partii, które 15 października br. wezmą udział w wyborach parlamentarnych, najbardziej rewolucyjne pomysły dotyczące opłacania składek ZUS mają Konfederacja i Lewica.

- Chcemy, by w rękach polskich przedsiębiorców zostawało jak najwięcej zarobionych pieniędzy, dlatego wprowadzimy dla nich dobrowolny ZUS - zapowiada Konfederacja.

Natomiast Lewica jest za rozważeniem wypłacania emerytur bezpośrednio z budżetu państwa, a nie z ZUS-u, który - jeśli taka reforma zostanie wprowadzona - będzie można zlikwidować.

Z kolei Platforma Obywatelska deklaruje zwolnienie młodych przedsiębiorców z opłacania składek ZUS do ukończenia 25. roku życia.

Program Prawa i Sprawiedliwości dotyczący między innymi systemu zabezpieczenia społecznego zostanie zaprezentowany na przełomie sierpnia i września.

Składki na ZUS w dół czy bez zmian? Duże zróżnicowanie w partyjnych programach

PortalSamorzadowy.pl sprawdził, jakie pomysły dotyczące wysokości składek odprowadzanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz zasad ich opłacania mają najważniejsze ugrupowania planujące udział w październikowych wyborach do Sejmu i Senatu.

Przeciwko obniżaniu obecnych stawek składek ZUS - w tym na ubezpieczenie społeczne/emerytalne oraz zdrowotne - są: Prawo i Sprawiedliwość, Lewica, Polska 2050 (z zastrzeżeniami, o których w dalszej części tekstu), Polskie Stronnictwo Ludowe.

Za obniżeniem wysokości składek odprowadzanych do ZUS opowiadają się: Platforma Obywatelska, Konfederacja, Bezpartyjni Samorządowcy i Zieloni.

PiS chce uniknąć składkowych wpadek z Polskiego Ładu

Wprawdzie nowy program PiS zostanie oficjalnie przedstawiony na przełomie sierpnia i września 2023 r. (trwają ostatnie prace redakcyjne), ale już wiadomo, że roboczo nazywany "plan Kaczyńskiego" obejmie najbliższe 8 lat. Dotyczyć będzie: gospodarki, podatków, obronności, ochrony zdrowia, rolnictwa, edukacji, kultury, wsparcia dla rodzin.

Z medialnych doniesień oraz przecieków wynika, że w zakresie zmian podatkowych i składek ZUS partia Jarosława Kaczyńskiego zdecydowanie będzie bardziej ostrożna niż w 2021 roku, by uniknąć wpadek z Polskiego Ładu, za które odejściem ze stanowiska ministra finansów zapłacił Tadeusz Kościński.

PO zamierza zwolnić młodych przedsiębiorców z opłacania składek ZUS

Z kolei w programie Platformy Obywatelskiej ważnym punktem, jeśli chodzi o podatki, jest zwolnienie emerytury z podatku dochodowego (PIT), o ile ta będzie dodatkiem do pensji. Ponadto każda osoba, która przepracuje 40 lat, ma otrzymać pakiet akcji o wartości 10 tys. zł, a po 50 latach pracy wartość takiego pakietu zwiększy się do 20 tys. zł.

Ponadto PO deklaruje dążenie do poprawy sytuacji życiowej młodych osób, które dopiero wkraczają na rynek pracy i zamierzają otworzyć własną działalność gospodarczą.

Dlatego partia kierowana przez Donalda Tuska ma zamiar zwolnić wszystkich młodych przedsiębiorców z opłacania składek ZUS oraz NFZ do ukończenia 25. roku życia.

Konfederacja za likwidacją "uciążliwego obowiązku opłaty składek na ubezpieczenie społeczne"

Okazuje się, że najbardziej rewolucyjne pomysły dotyczące opłacania składek ZUS, a także związanego z tym funkcjonowania systemu ubezpieczeń (w tym emerytalnych) mają Konfederacja i Lewica.

Z liczącego ponad 100 stron dokumentu programowego Konfederacji pt. „Konstytucja Wolności” dowiadujemy się, że to ugrupowanie opowiada się za wprowadzeniem dobrowolnego ZUS-u dla przedsiębiorców.

- Konfederacja proponuje największą w historii Polski rewolucję podatkową. Nowa ustawa o PIT to jej pierwsza odsłona, a kolejne zmiany będą dotyczyć ustawy o CIT, VAT oraz ZUS. Chcemy, by w rękach polskich przedsiębiorców zostawało jak najwięcej zarobionych pieniędzy, dlatego wprowadzimy dla nich dobrowolny ZUS - podkreślają Konfederaci w swoim programie.

- To przedsiębiorcy, a nie urzędnicy, najlepiej wiedzą, jak spożytkować własne dochody. Przedsiębiorcy, wśród których jest wielu młodych i energicznych Polaków, powinni mieć wybór, czy korzystać z ubezpieczenia emerytalnego w ZUS, czy oszczędzać gdzieś indziej lub samodzielnie. Dzięki temu zmniejszymy także klin podatkowy i spowodujemy wzrost płac - czytamy w „Konstytucji Wolności”.

Celem projektu ustawy przygotowanego przez Konfederację jest „stopniowa likwidacja uciążliwego obowiązku opłaty składek na ubezpieczenie społeczne na rzecz wprowadzenia systemu dobrowolnych składek przez przedsiębiorców”.

- W pierwszym roku obowiązywania ustawy dobrowolność ubezpieczeń miałaby objąć mikroprzedsiębiorców, w drugim roku małych i średnich, a od trzeciego roku wszystkich przedsiębiorców - informują Konfederaci.

Ich zdaniem takie rozwiązanie będzie miało „korzystny wpływ na całą gospodarkę, gdyż zlikwiduje nieprzekraczalne bariery rozwojowe dla wielu małych firm, dając im szansę na zwiększenie inwestycji, wzrost innowacyjności i produktywności”.

Lewica: Jeśli emerytury będą wypłacane z budżetu, ZUS będzie można zlikwidować

Natomiast liderzy Lewicy podkreślają, że przedsiębiorcy powinni mieć wybór - albo płacą ZUS proporcjonalnie do przychodów, albo stały, zryczałtowany ZUS według „starych” zasad, czyli sprzed wprowadzenia Polskiego Ładu.

Ponadto politycy tego ugrupowania sprzeciwiają się zniesieniu podatku dochodowego od emerytur i rent.

- Lewica jest jednak za zrewidowaniem systemu emerytalnego, podnoszeniem emerytur i rent, a także rozważeniem ich wypłacania z budżetu państwa, a nie z ZUS-u, który - jeśli taka reforma zostanie wprowadzona - będzie można zlikwidować - czytamy w odpowiedzi Lewicy na nasze pytanie dotyczące systemu zabezpieczenia społecznego, w tym składek ZUS.

Polska 2050 chce "wakacji od składek ZUS" dla przedsiębiorców w trudnej sytuacji

Również Polska 2050 Szymona Hołowni chce powrotu do zasad płacenia składki zdrowotnej sprzed Polskiego Ładu oraz „wakacji od składek ZUS” dla przedsiębiorców, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej („oddech dla przedsiębiorcy”).

- Dzisiaj państwo, zwłaszcza w stosunku do osób prowadzących działalność gospodarczą, przyjęło strategię nie szacunku, a strategię pasożyta. Trzeba to powiedzieć wprost - polskie państwo pasożytuje na przedsiębiorcach zamiast ich wspierać, zamiast chcieć, żeby to stado się powiększało - mówił lider Polski 2050 na konferencji programowej „Polska Gospodarna”, która odbyła się 1 lipca 2023 r.

Według Hołowni "wyprowadzenie z kieszeni przedsiębiorców 7 mld zł składki zdrowotnej więcej w ciągu roku przez Polski Ład i niezapewnienie za to ani dnia krótszej kolejki, kiedy ich bliscy potrzebują dostać się do ortopedy, endokrynologa czy kardiologa, jest pogardą".

Deklarował, że zgodnie z gwarancjami Trzeciej Drogi (koalicja Polski 2050 z Polskim Stronnictwem Ludowym) ZUS będzie płacił zasiłek chorobowy już od pierwszego dnia zwolnienia. - Ten pierwszy miesiąc, którym był obarczony przedsiębiorca, jest absurdalny - uważa Szymon Hołownia.

PSL, Zieloni i Bezpartyjni Samorządowcy są za dobrowolnymi składkami ZUS

Za wprowadzeniem dobrowolności opłacania składek ZUS dla przedsiębiorców na ubezpieczenie społeczne opowiada się PSL. Ludowcy nie są natomiast za obniżaniem obecnych kwot składek.

Z kolei Bezpartyjni Samorządowcy są za obniżeniem wysokości składek oraz popierają dobrowolny ZUS dla mikro- i małych przedsiębiorców oraz osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.

Także Zieloni uważają, że składki ZUS powinny być niższe od obecnych. Natomiast zdaniem tej partii składki na ubezpieczenie zdrowotne powinny być proporcjonalne do uzyskiwanego dochodu.

Co dalej z Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS)?

Zapytaliśmy także, czy należy zlikwidować Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS), a osoby wykonujące działalność rolniczą włączyć do powszechnego systemu ubezpieczeń zdrowotnych?

Okazało się, że za likwidacją KRUS-u są tylko Zieloni oraz Bezpartyjni Samorządowcy.

- Należy zreformować cały system ubezpieczeń społecznych i doprowadzić do systemu jednolitego dla wszystkich grup społecznych - podkreślają Zieloni.

