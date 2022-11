Dzień Pracownika Socjalnego: blaski i cienie zawodu

Pracowników socjalnych wielu z nas kojarzy jako urzędników rozdających świadczenia, a to obraz bardzo daleki od rzeczywistości. O tym, jak wygląda praca socjalna w czasach pandemii i wojny, mówi Katarzyna Mulawa, starsza specjalistka pracy socjalnej w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku.

21 listopada to Dzień Pracownika Socjalnego.

W ośrodkach pomocy społecznej, powiatowych centrach pomocy rodzinie, domach pomocy społecznej i środowiskowych domach samopomocy zatrudnionych jest ponad 22 tysiące pracowników socjalnych.

Pracownik socjalny musi być jak prawnik, psycholog, pielęgniarka, a przede wszystkim człowiek, który spojrzy z dużą empatią na drugiego człowieka - mówi Katarzyna Mulawa, starsza specjalistka pracy socjalnej w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku.

Co roku 21 listopada obchodzimy Dzień Pracownika Socjalnego, który jest jednocześnie świętem wszystkich Pracowników Pomocy Społecznej. To okazja, by do wyrazić uznanie i wdzięczność za pracę wszystkich pracowników i osób zaangażowanych w działania na rzecz osób potrzebujących.

Na łamach Portalu Samorządowego o problemach i postulatach pracowników socjalnych piszemy na co dzień. Dzisiaj, z okazji święta, rozmawiamy z Katarzyną Mulawą - starszą specjalistką pracy socjalnej, koordynatorką Zespołu Pracy Socjalnej w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku, która w ubiegłym roku otrzymała w prezydenckim pałacu nagrodę za wybitne, nowatorskie rozwiązania w pomocy społecznej.

Katarzyna Mulawa, starsza specjalistka pracy socjalnej w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie (Fot. Facebook/Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku)

Jak się zmieniła wasza praca przez to, co w ostatnim czasie dzieje się na świecie i w Polsce także?

- Od wybuchu wojny w Ukrainie rzeczywiście mamy do czynienia z zupełnie innymi podopiecznymi; to przede wszystkim osoby po ciężkiej traumie - ludzie, którzy przeżyli straszne rzeczy, które my znamy z historii, z opowiadań, ale z którymi nie mieliśmy do czynienia. To osoby, które znalazły się w naszym kraju bez niczego, bo musiały uciekać tak, jak stały.

Mimo wszystko jednak to ludzie bardzo pogodni, ale wymagający dłuższej rozmowy i pokierowania. Byliśmy nauczeni pracy z innym typem ludzi, szczególnie w pandemii, gdy skupialiśmy na seniorach, którym trzeba było pomóc przetrwać, bo młodzi w tym wszystkim w miarę szybko się odnajdywali.

COVID-19, wojna uczą nas jednak - moje koleżanki i kolegów - zupełnie nowych działań. Zdobywamy kolejne doświadczenia, musimy patrzeć na wiele spraw zupełnie inaczej niż dotychczas. Oby jednak tych złych doświadczeń było jak najmniej, bo szczególnie to, co dzieje się w Ukrainie, jest straszne...

Jak dużą część waszej pracy stanowi kontakt z uchodźcami?

- Styczność mamy codziennie, na przykład u nas w Słupsku mamy wyznaczone hotele, miejsca zakwaterowania, w których te osoby przebywają i z którymi my współpracujemy.

Na pewno niemal wszyscy pracownicy socjalni stykają się z tym na co dzień, bo odwiedzamy, świadczymy pomoc socjalną, rozmawiamy, tłumaczymy, kierujemy w różne miejsce, to na pewno tak samo wygląda w każdym ośrodku na terenie kraju...

Bardzo często - pisząc o pracownikach socjalnych - piszemy zarazem o finansach, niskich zarobkach. To trwa właściwie od lat. Coś się zmienia na lepsze w pani odczuciu?

- Trudno mi powiedzieć generalnie, bo każdy ośrodek ma swoją politykę wynagradzania i w każdym to wygląda trochę inaczej. Wiele zależy od majętności lokalnego samorządu.

Ponoć waszych zastępców jednak nie widać?

- Niestety, dzisiaj bardzo mało osób w ogóle chce studiować pracę socjalną, bo nie ma co ukrywać, że to zawód bardzo trudny i bardzo specyficzny; nie każdy jest w stanie poradzić sobie – nawet psychicznie – z odpowiedzialnością, jaka ciąży na pracowniku socjalnym. Jestem w zawodzie 18 lat i nie wyobrażam sobie, żebym miała się znaleźć gdzieś indziej, ale dzisiaj wszystko tak się zmienia, że trudno powiedzieć, co będzie za miesiąc czy za dwa.

Młodych pracowników, którzy trafiają do jakiejkolwiek instytucji związanej z pomocą innym ludziom, zawsze przekonuję, by nie zrażali się na początku, żeby przepracowali na tyle czasu, by móc właściwie ocenić, czy podjęli dobrą czy złą decyzję.

Otrzymała pani ministerialną nagrodę za działania innowacyjne w swojej pracy. Jakie to rozwiązania, bo wielu z nas wyobraża sobie pracownika socjalnego, który siedzi za biurkiem i przekłada papiery, decydując, czy się komuś należy świadczenie czy też nie?

- Tak, zdecydowanie nie na tym polega ta praca. Pięć lat byłam pracownikiem zaangażowanym w programy aktywności lokalnej realizowane z unijnych środków. To wszelkiego rodzaju działania, jak organizowanie imprez charytatywnych na rzecz osób chorych, ale w pandemii wyprowadzałam psy osób zarażonych, gotowałam obiady i je zawoziłam. Organizowałam spotkania, wychodząc naprzeciw potrzebom osób starszych, przygotowałam na przykład dzień informacji słupskiego seniora, ale i spotkanie wielkanocne dla ponad 200 osób bezdomnych, a dzisiaj to wszystko odbywa się z udziałem w tych spotkaniach wspomnianych gości z Ukrainy.

Jest to zatem wiele różnych działań, często są to też interwencje, gdzie musimy wzywać policję czy pogotowie... Wiem, że wiele osób postrzega nas jak urzędników siedzących za biurkiem, a to zupełnie nieprawda, pracownik socjalny musi być jak prawnik, psycholog, pielęgniarka, a przede wszystkim człowiek, który spojrzy z dużą empatią na drugiego człowieka!

Często ci ludzie muszą nam opowiedzieć całe życie, a to trudne, gdy wiele wydarzeń traktują jak swą porażkę. Musimy starać się jednak zrozumieć, choć mówi się, że nie zrozumie się drugiego człowieka, bo się nie szło w jego butach przez życie...

Nie jest to łatwe i wcale nie jest prosto pomóc, bo wcale nie chodzi tylko o finanse. To ciężki kawałek chleba, na który pracują w całej Polsce moje koleżanki i koledzy.

To nie jest praca na osiem godzin…

- Zdecydowanie nie! Jesteśmy w pracy 24 godziny na dobę, nie da się z pewnych spraw wyłączyć, bo wybiła godzina 15.

A jak na waszą pracę wpływa demografia, czyli starzenie się naszego społeczeństwa?

- Tak, jest gros osób starszych, które nie umieją się odnaleźć w tym, co się dzieje. Powodów jest wiele, te oczywiste to pandemia, brak finansów, słaby dostęp do usług, ale problemem bywa też na przykład cyfryzacja.

Potrzebna jest także zwykła, codzienna rozmowa, czasami o błahych sprawach. Tym ludziom bardzo często brakuje po prostu drugiego człowieka.

