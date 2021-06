Dzietność w Polsce spada. Problemem polityka rodzinna i koszty macierzyństwa

Rzadziej wskazywano: chęć robienia kariery zawodowej przez kobiety i upowszechnienie się modelu kobiety niezależnej finansowo (27%), trudności z pogodzeniem obowiązków rodzinnych i zawodowych (26%) oraz poczucie braku wsparcia ze strony państwa (m.in. w zakresie edukacji oraz opieki medycznej nad dziećmi - 23%). Warto dodać, że kobiety - częściej niż mężczyźni - zakładały, że nie decydują się na dziecko z obawy przed utratą pracy, natomiast mężczyźni - częściej niż kobiety - wskazywali na „wygodę, chęć użycia życia, niechęć do wyrzeczeń” - podaje IBS.

Macierzyństwo a praca

Aktywność zawodowa Polek - w porównaniu z aktywnością obywatelek innych krajów Unii Europejskiej - jest stosunkowo niska. W 2019 r. wskaźnik zatrudnienia kobiet w Polsce wynosił 61%, a w krajach UE28 - 64%. Najwyższe wartości wskaźnik osiągnął w Szwecji (75%) i Holandii (73%). Duża aktywność kobiet na rynku pracy nie charakteryzuje jedynie krajów "starej Unii". Stosunkowo dużo kobiet pracuje w krajach bałtyckich (np. na Litwie - 73%) oraz w Czechach i na Słowacji (po 68%). W Polsce wysokość wskaźnika zatrudnienia wyraźnie pokazuje zróżnicowanie ze względu na płeć - w 2019 r. aktywnych zawodowo było 61% Polek, natomiast pracujący mężczyźni stanowili 75% ogółu mężczyzn - wynika z informacji IBS.

Głównym powodem bierności zawodowej większości kobiet są obowiązki rodzinne, co oznacza zajmowanie się dziećmi, a w przypadku starszej grupy wiekowej - opiekę nad innymi osobami zależnymi: rodzicami i teściami oraz wnukami. W Polsce ponad 75% biernych zawodowo kobiet nie pracuje ani nie poszukuje pracy z powodu opieki nad dziećmi lub innych obowiązków rodzinnych - pokazuje badanie. - Podobnie wysoki wynik notuje się w Czechach i na Słowacji, i jest on znacząco wyższy niż średnia UE, wynosząca 52%. W Szwecji obowiązki rodzinne są powodem bierności zawodowej 18% kobiet pozostających poza rynkiem pracy.

Problem z instytucjami opieki nad dziećmi

Na niski poziom aktywności zawodowej kobiet znaczący wpływ może mieć niedostateczny dostęp do opieki instytucjonalnej dla małych dzieci. O ile w ostatnich latach dynamicznie rośnie liczba dzieci korzystających z opieki przedszkolnej, o tyle dostęp do instytucji opiekuńczych dla maluchów do 3 roku życia wciąż jest mocno ograniczony. W roku szkolnym 2018/2019 jedynie co dziesiąte dziecko w tym wieku skorzystało z instytucjonalnej opieki (żłobka, klubu dziecięcego lub opiekunki dziennej) - pokazuje raport.

Znaczna część rodziców przez około dwa lata musi zapewnić dzieciom opiekę we własnym zakresie. Wynika to z tego, że połączone urlopy macierzyński i rodzicielski trwają rok, a opieka przedszkolna rozpoczyna się dopiero, gdy dziecko skończy 3 lata. W tym czasie dziećmi najczęściej zajmują się matki będące na urlopie wychowawczym, niepracujące babcie lub - jeśli rodzina może sobie na to pozwolić - płatne opiekunki oraz niepubliczne instytucje opieki.

Nierówne zaangażowanie matek i ojców w opiekę nad małymi dziećmi pokazują także dane na temat osób korzystających z urlopów rodzicielskich - czytamy w badaniu. - Co roku świadczenie z tego tytułu pobiera zaledwie 1% uprawnionych ojców. Bez wątpienia, korzystanie z urlopu przez kobiety i mężczyzn ma istotny wpływ na zróżnicowanie ich sytuacji na rynku pracy. Nierówny podział obowiązków rodzicielskich potwierdzają badania praktyk rodzinnych związanych z opieką i wychowywaniem dzieci.

Matki można opisać jako menadżerki opieki i codzienności, a ojców jako specjalistów od zabaw. Podczas gdy kobiety zajmują się codzienną opieką, mężczyźni najczęściej są odpowiedzialni za bawienie się z dziećmi oraz wykonywanie - często pod kontrolą matek - czynności przez nie zlecanych. W tym sensie, ojcowie występują w roli pomocników matek. Niemal wyłącznie matki zajmują się zarówno codzienną opieką nad małymi dziećmi, jak i pomaganiem starszym dzieciom w odrabianiu lekcji lub ewentualnie "zlecaniem" tego ojcom - podaje IBS.

Obowiązkiem matek jest także "zarządzanie opieką" i np.: organizowanie wizyt u lekarzy, pilnowanie terminów szczepień okresowych, chodzenie na wywiadówki oraz organizowanie codziennej logistyki, czyli zaprowadzania i odprowadzania dziecka do przedszkola czy na zajęcia pozalekcyjne. W przypadku tych ostatnich czynności, rodzice często dzielą się obowiązkami, jednak to kobiety wszystkim zarządzają.

Problem z polityką rodzinną

Jak pokazuje raport, w działania wprowadzane w XXI wieku w ramach polityk publicznych w Polsce wpisane są sprzeczne założenia. Z jednej strony – część instrumentów ma ułatwiać rodzicom łączenie pracy zawodowej z rodzicielstwem i przez to wyrównywać sytuację rodziców na rynku pracy (np. Ustawa żłobkowa i programy "Maluch" czy "Przedszkole za złotówkę").

Z drugiej jednak strony, niektóre rozwiązania mają odwrotne konsekwencje, np. wydłużenie urlopu macierzyńskiego oraz wprowadzenie urlopu rodzicielskiego bez określenia tej jego części, która mogłaby być wykorzystana tylko przez ojców (tzw. father's quota) - informuje IBS. - Takie rozwiązanie pogłębia nierówności w sytuacji kobiet i mężczyzn na rynku pracy, a także wzmacnia tradycyjny podział obowiązków domowych i opiekuńczych, w którym matki są ekspertkami od dzieci, a ojcowie jedynie pomocnikami matek. Politykę państwa na rzecz rodzin prowadzoną po transformacji charakteryzuje brak spójności oraz doraźność działań.

Zdecydowanie najdroższym instrumentem polityki rodzinnej wprowadzonym w Polsce jest program "Rodzina 500+". Na jego realizację przeznaczane są ponad trzykrotnie większe środki niż na transfery do rodzin przed wprowadzeniem programu. W 2019 r. w ramach programu wypłacono 30,5 mld zł, podczas gdy w 2015 r. poziom wydatków na transfery do rodzin wynosił 8,95 mld zł - czytamy w raporcie.

Program "Rodzina 500+" - według IBS - nie spełnił celu, który początkowo mu przypisywano - nie wpłyną trwale na wzrost dzietności. W kolejnych latach jego funkcjonowania (oprócz roku 2017) urodziło się mniej dzieci niż zakładano. Realizacja programu miała natomiast pozytywny wpływ na zmniejszanie poziomu ubóstwa. Jednak tylko część funduszy wypłacanych w ramach programu trafia do rodzin, które są w złej sytuacji finansowej.

Doświadczenia krajów europejskich pokazują, że najwyższe współczynniki dzietności są w tych państwach, które prowadzą stabilną politykę rodzinną opartą na dwóch założeniach - dążeniu do zrównywania obowiązków rodzicielskich i pracy opiekuńczej wykonywanej przez matki i ojców oraz ułatwianiu rodzicom łączenia pracy zawodowej z rodzicielstwem - informuje badanie.

Zwiększenie dzietności mało prawdopodobne

Czy zwiększenie dzietności w Polsce jest możliwe? Według badania IBS jest to mało prawdopodobne.

- Po pierwsze dlatego, że mamy ograniczony wpływ na demografię, a nawet efektywne polityki publiczne mogą co najwyżej minimalizować zjawisko depopulacji. Kolejnym powodem jest to, że przy podejmowaniu decyzji o powiększeniu rodziny kluczowe jest poczucie bezpieczeństwa związane ze stabilną sytuacją finansową i mieszkaniową. Trzecim powodem jest fakt, że macierzyństwo wiąże się z kosztami ponoszonymi przez matki - chodzi o gorszą sytuację kobiet na rynku pracy czy potrójnym obciążeniem (pracą zawodową, obowiązkami domowymi oraz opieką nad dziećmi) - czytamy w raporcie.

- Po czwarte - politykę rodzinną w Polsce trudno uznać za spójną i prowadzoną niezależnie od światopoglądu rządzących. Wymieszane zostały w niej działania, które mają ułatwić łączenie pracy zawodowej z rodzicielstwem (np. Ustawa żłobkowa), z instrumentami, które prowadzą do pogłębienia różnic między matkami i ojcami, zarówno jeśli chodzi o ich sytuację na rynku pracy, jak i o podział codziennych obowiązków i zakresu opieki nad dziećmi (np. urlop rodzicielski bez zarezerwowania części, z której może skorzystać tylko ojciec). Najbardziej kosztowny element polityki rodzinnej (program "Rodzina 500+") nie realizuje swojego podstawowego celu, czyli nie powoduje trwałego wzrostu dzietności - podają autorzy opracowania.

Po piąte - negatywny wpływ na podejmowanie decyzji o posiadaniu dziecka może mieć wprowadzone ostatnio ograniczenie w dostępie do legalnej aborcji - pokazuje badanie.

Wprowadzona zmiana zaburza proces planowania rodziny, zwiększając obawy kobiet i ich partnerów związane z zajściem w ciążę. To może prowadzić do dalszego opóźniania decyzji o urodzeniu dziecka, a nawet rezygnacji z realizacji pragnień prokreacyjnych. Zwiększa ryzyko wzrostu liczby aborcji w nieodpowiednich warunkach, co zagraża zdrowiu i życiu kobiet - wskazują członkowie i członkinie Komitetu Nauk Demograficznych Polskiej Akademii Nauk.