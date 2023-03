Feminatywy w urzędach. O co właściwie chodzi kobietom?

W jednych urzędach ma to mieć jedynie charakter symboliczny, inne zapewniają, że tym samym walczą o równość płci. Coraz powszechniejsza w samorządach staje się możliwość korzystania przez kobiety z feminatywów. Prezydentka, zastępczyni, inspektorka - czy to wymierne zmiany?

Walka o równość płci czy symboliczne reakcje na zmiany w języku użytkowym? Jak traktować apele o wprowadzanie feminatywów (czyli rzeczowników określających kobietę ze względu na jej zawód, funkcję, wyznanie itp. - przyp. red.) w urzędach?

rzeczowników określających kobietę ze względu na jej zawód, funkcję, wyznanie itp. - przyp. red.) Czy dyrektorce, specjalistce lub kierowniczce będzie się pracowało lepiej niż dyrektorowi, specjaliście lub kierownikowi?

Apel o stosowanie feminatywów jest odzwierciedleniem pewnych emocjonalnych nastawień do stanowisk, które przez dziesięciolecia piastowali wyłącznie mężczyźni - mówią zwolennicy ich używania.

- Jestem heteroseksualny, kocham kobiety i się ich nie boję - mówił w październiku 2022 r. Piotr Maryński, radny Wrocławia.

Nie spodobały mu się żeńskie końcówki w procedowanej wówczas podczas sesji uchwale o współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi. Jego protest został wywołany przez - pojawiające się w projekcie - takie słowa jak: mieszkanki, wolontariuszki czy kombatantki.

Okazuje się, że używanie na co dzień niektórych feminatywów wciąż może budzić spore emocje. Tym niemniej kolejne urzędy ogłaszają, że ich pracowniczki mogą z nich korzystać w podpisach czy na wizytówkach. Jedne samorządy deklarują w ten sposób chęć walki o równość płci, inne zapewniają, że chodzi jedynie o reakcję na zmieniającą się "plastykę języka polskiego".

Droga do równouprawnienia nie była usłana kwiatami

- Właśnie z okazji dnia kobiet warto przypominać, że to święto jest nie tylko po to, aby kobiety otrzymywały bukiety kwiatów. Powinno się wówczas pamiętać, że droga do równouprawnienia kobiet i mężczyzn tymi kwiatami usłana nie była - mówi Katarzyna Czech-Kruczek, wiceprzewodnicząca rady miejskiej w Kielcach.

Katarzyna Czech-Kruczek, wiceprzewodnicząca rady miejskiej w Kielcach (fot. UM Kielce)

Jest ona jedną z autorek projektu intencyjnej uchwały, aby urzędniczki w kieleckim magistracie mogły korzystać w pracy z feminatywów. Projekt przybrał formę apelu do prezydenta miasta, aby odpowiednim zarządzeniem umożliwił pracowniczkom korzystanie z żeńskich końcówek na wizytówkach czy w podpisach pism urzędowych.

- I nasz apel w żaden sposób nie jest wiążący. Nie chcemy spowodować, że ktoś będzie musiał korzystać z żeńskiej nazwy danego stanowiska. W kraju przetacza się obecnie dyskusja na ten temat, a dotyczy ona przede wszystkim języka jako żywej tkanki. Jest odzwierciedleniem pewnych emocjonalnych nastawień do stanowisk, które przez dziesięciolecia piastowali wyłącznie mężczyźni - tłumaczy Katarzyna Czech-Kruczek.

Jak dodaje, zdaje sobie sprawę, że pewne feminatywy nie wejdą na stałe do języka polskiego jeszcze przez dziesięciolecia. Argumentuje jednak, że podobnie było z takimi słowami jak lekarka czy dziennikarka.

Reakcja na zmianę sytuacji zawodowej i społecznej kobiet

Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski we wrześniu 2022 r. wydał zarządzenie w sprawie zasad podpisywania pism i dokumentów, parafowania i kontrasygnaty oraz ich redagowania. Zgodnie z jego zapisami, każda pracowniczka urzędu może korzystać z feminatywów w komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej, a także w komunikatach prasowych, stopkach mejlowych czy wizytówkach.

- Dyrektorka, kierowniczka, główna specjalistka, inspektorka, podinspektorka, zastępczyni, pełnomocniczka i inne podobne formy nazw stanowisk mogą być dowolnie stosowane, z wyłączeniem dokumentów kadrowych, a także dokumentów o charakterze formalnym - tłumaczy Nina Gabryś, pełnomocniczka prezydenta Krakowa ds. polityki równościowej.

Wspomniane dokumenty o charakterze formalnym to takie, których forma jest określona przez ustawy czy rozporządzenia i występuje tam tylko w formie męskiej.

Jak dodaje Nina Gabryś, urząd nie prowadzi bieżącej analizy tego, ile urzędniczek korzysta z możliwości używania feminatywów. Zaznacza jednak, że ma to głęboki wymiar.

- Zmiana ta wprowadzana jest w celu przeciwdziałania wykluczeniu i wspierania równości w sferze społecznej wraz ze zmieniającą się sytuacją zawodową i społeczną kobiet. Jednocześnie przepisy te stanowią realizację postulatów z zakresu wdrażania języka inkluzywnego, wypracowanych przez osoby zatrudnione w urzędzie, a zawartych w krakowskim Planie Równości Płci - mówi Nina Gabryś.

Prezydentka tylko symboliczne. Prawo nie przewiduje feminatywów

Dokładniejsze dane dotyczące urzędniczek, które korzystają z feminatywów w pracy, ma gdański magistrat. Od kiedy prezydentka miasta Aleksandra Dulkiewicz wydała stosowne zarządzenie (sierpień 2022) z takiej możliwości skorzystało 9 pracowniczek urzędu.

Jak przynaje Daniel Stenzel z urzędu miasta w Gdańsku, stosowanie feminatywów jest możliwe tylko w warstwie symbolicznej, głównie słownej i ewentualnie na wizytówce.

- Dzisiejsze przepisy prawa nie pozwalają na używwanie feminatywów - mówi Daniel Stenzel.

Co ciekawe: nawet autorka rozporządzenia, czyli Aleksandra Dulkiewicz, nie może być "prezydentką". Zgodnie z prawem organem wydającym decyzje jest bowiem "Prezydent Miasta Gdańska". Dotyczy to faksów, mejli, urzędowych dokumentów czy właśnie zarządzeń. Są one wydawane przez prezydenta miasta, a nie prezydentkę. Męska odmiana tej funkcji znajduje się także na drzwiach do jej gabinetu.

- Dla prezydentki nie ma to znaczenia, jak się do niej zwracamy; nie obraża się na żadną formę - zaznacza Daniel Stenzel.

