Janusz Koza dostał pracę w urzędzie miasta w Starachowicach

Warto być przyzwoitym, chociaż nie zawsze się to opłaca. Opłaca się być nieuczciwym, ale nie warto - w takich to słowach Prezydent Starachowic powitał w urzędzie Janusza Kozę, radnego niezrzeszonego, który wystąpił z klubu PiS. W wyniku tej decyzji Zjednoczona Prawica straciła większość w świętokrzyskim sejmiku.

Janusz Koza najpierw był sekretarzem miasta Kielce i jednym z najbliższych współpracowników wieloletniego prezydenta tego miasta - Wojciecha Lubawskiego. W 2018 r. został radnym wojewódzkim klubu PiS w świętokrzyskim sejmiku. Potem z tego klubu wystąpił, stając się radnym niezrzeszonym. Teraz będzie pracownikiem Urzędu Miasta Starachowice.

Poinformował o tym na swoim profilu na Facebooku Marek Materek, prezydent Starachowic. Nie ujawnił jednak na razie, jakie stanowisko obejmie Koza. „Serdecznie witam na pokładzie Urzędu Miejskiego w Starachowicach Pana Janusza Kozę. Posła na Sejm RP I i II kadencji, urzędnika, samorządowca” - napisał Materek. „Cieszę się, że tak doświadczony samorządowiec dołączył do naszego zespołu”.

Janusz Koza w latach 1998–2002 był dyrektorem generalnym Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, który w 2001 r. zdobył tytuł „najbardziej przyjaznego urzędu administracji rządowej” w konkursie organizowanym przez szefa Służby Cywilnej. W latach 2004 - 2018 pracował jako sekretarz miasta Kielce.

Od 2018 r. jest radnym wojewódzkim w świętokrzyskim sejmiku, do którego dostał się z listy PiS. Potem zaczął krytykować działania i decyzje zarządu województwa, aż w końcu, wiosną zeszłego roku, wystąpił z klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości. W wyniku tej decyzji Zjednoczona Prawica straciła większość w świętokrzyskim sejmiku.

Do połowy 2021 r. Koza pracował jako dyrektor w spółce Uzdrowisko Busko-Zdrój (należącej do samorządu woj. świętokrzyskiego), ale odszedł stamtąd za porozumieniem stron. Informując o zatrudnieniu Janusza Kozy, prezydent Starachowic napisał na swoim profilu na Facebooku: „Warto być przyzwoitym, chociaż nie zawsze się to opłaca. Opłaca się być nieuczciwym, ale nie warto.”