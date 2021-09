Józef Gawron wicemarszałkiem małopolskim, zastąpił Tomasza Urynowicza

Radni sejmiku małopolskiego powołali w piątek, 10 września na stanowisko wicemarszałka województwa Józefa Gawrona (PiS). Zajął on miejsce po odwołanym tego dnia Tomaszu Urynowiczu z Porozumienia.

Na Józefa Gawrona zagłosowało 25 radnych, a przeciwnych jego kandydaturze było dziewięcioro. Nikt się nie wstrzymał od głosu. Jeden głos był nieważny.

Józef Gawron ma 59 lat. Jest absolwentem Politechniki Krakowskiej, przedsiębiorcą i samorządowcem, członkiem władz PiS w okręgu tarnowskim. W przeszłości był m.in. właścicielem firmy informatycznej i komendantem małopolskiego hufca OHP. Pracował na dyrektorskim stanowisku w służbie zdrowia. Zasiadał w radzie powiatu proszowickiego. W latach 2015-2018 był wicewojewodą małopolskim. Obecnie jest radnym wojewódzkim wybranym w okręgu obejmującym m.in. Tarnów.

Bezpośrednio przed powołaniem Gawrona na stanowisko wicemarszałka, sejmik odwołał z tej funkcji Tomasza Urynowicza. Marszałek małopolski Witold Kozłowski uzasadnił to utratą przez niego zdolności do skutecznego realizowania zadań. Chodzi głównie o postawę Urynowicza w sprawie deklaracji sejmiku dotyczącej LGBT. Wicemarszałek domagał się publicznie jej uchylenia, na co zarząd województwa nie wyraził zgody.

Czytaj: Małopolski wicemarszałek apeluje o uchylenie deklaracji mówiącej o LGBT

"Ogólnokrajowa koalicja Zjednoczonej Prawicy składała się z trzech podmiotów. Porozumienie Jarosława Gowina opuściło ją. Nasz kolega Tomasz Urynowicz również złożył rezygnację z członkostwa w naszym klubie (PiS). W związku z tym utracił poparcie klubu, a tym samym poparcie większości sejmiku" - podkreślił Kozłowski.

W tajnym głosowaniu za odwołaniem Urynowicza opowiedziało się 23 radnych, a sześciu było przeciw. Nikt się nie wstrzymał. Sześciu radnych oddało nieważny głos.

Zarząd województwa liczy pięciu członków. Sejmik małopolski składa się z 39 radnych.