Kadencja samorządów do 2024 r. Oto co zawiera projekt PiS

Posłowie PiS złożyli w Sejmie projekt ustawy wydłużający kadencję samorządów. Kadencjama zostać wydłużona do 30 kwietnia 2024 roku - wynika z projektu PiS. Według projektu datę wyborów wyznacza się na dzień wolny od pracy przypadający nie wcześniej niż 31 marca 2024 r. i nie później niż 23 kwietnia 2024 r.

PiS jeszcze w czwartek (15 września) złoży projekt ustawy wydłużający kadencję samorządów. Sejm zajmie się nim na kolejnym posiedzeniu.

Projekt zakłada o przedłużenie kadencji organów jednostek samorządu terytorialnego do dnia 30 kwietnia 2024 r.

Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików wojewódzkich, rad dzielnic m.st. Warszawy, wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, odbyłyby się nie wcześniej niż 31 marca 2024 r. i nie później niż 23 kwietnia 2024 r.

PiS chce wydłużenie kadencji samorządu do 30 kwietnia 2024 roku

Klub PiS w czwartek (15 września) złożył projekt ustawy wydłużający kadencję samorządów. Sejm zajmie się nim na kolejnym posiedzeniu. Przedstawicielem wnioskodawców był poseł Paweł Hreniak. O złożeniu projektu na konferencji w Sejmie poinformowała wicerzecznik PiS Urszula Rusecka.

Projekt o przedłużeniu kadencji organów jednostek samorządu terytorialnego do dnia 30 kwietnia 2024 r. oraz o zmianie Kodeksu wyborczego zakłada, że wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików wojewódzkich, rad dzielnic m.st. Warszawy, wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, których kadencja upływa w 2023 r., ulega wydłużeniu.

"Projekt, jest po szerokich konsultacjach wewnątrz obozu też Zjednoczonej Prawicy i również z Pałacem Prezydenckim, więc jesteśmy tutaj optymistami, że, po przejściu całego procesu legislacyjnego, pan prezydent też złoży swój podpis pod uchwaloną ustawą o przeniesieniu wyborów na kwiecień prawdopodobnie 2024 roku" - wyjaśnił w rozmowie w Radiu Wrocław sekretarz generalny Prawa i Sprawiedliwości Krzysztof Sobolewski.

Nowy termin wyborów samorządowych między 31 marca a 23 kwietnia

Wybory zarządza się nie wcześniej niż 30 grudnia 2023 roku i nie później niż 30 stycznia 2024 roku, a datę wyborów wyznacza się na dzień wolny od pracy przypadający nie wcześniej niż 31 marca 2024 r. i nie później niż 23 kwietnia 2024 r.

Jak mówił w środę w RMF FM wiceszef MSWiA Paweł Szefernaker, najbardziej prawdopodobne terminy wyborów samorządowych to 7 lub 14 kwietnia 2024 roku.

Celem projektu jest przesunięcie wyborów samorządowych z jesieni 2023 roku na wiosnę 2024 roku, aby nie kolidowały z wyborami parlamentarnymi.

Zbliżenie terminów wyborów samorządowych i parlamentarnych niepożądane z przyczyn organizacyjnych oraz profrekwencyjnych

"Owo zbliżenie terminów wyborów samorządowych i parlamentarnych jest niepożądane z przyczyn organizacyjnych oraz profrekwencyjnych" - czytamy w uzasadnieniu projektu ustawy.

W przypadku kumulacji wyborów (parotygodniowej przerwy między wyborami samorządowymi oraz parlamentarnymi) - jak podkreśla projektodawca - Kodeks wyborczy wymaga dokonania szeregu czynności o charakterze organizacyjno-technicznym, które poprzedzają dzień wyborczy, m.in.: powołanie obwodowych komisji wyborczych na 21 dni przed wyborami, zwołanie pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych niezwłocznie po ich powołaniu, zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego do 55 dnia przed dniem wyborów, rejestracja list kandydatów do godziny 24:00 w 40 dniu przed dniem wyborów.

Czytaj tez: Mówi "nie" przedłużeniu kadencji samorządów. Z 4 ważnych powodów

"Do powyższego należy dodać rozpatrzenie ewentualnych protestów wyborczych, których uwzględnienie może wpływać na działania organów wyborczych oraz terminy na dokonanie odpowiednich czynności przez komitety wyborcze (np. sprawozdania finansowe)" - czytamy w uzasadnieniu. "Jedynie miesięczna (a w skrajnym wypadku tygodniowa!) przerwa między wyborami samorządowymi oraz parlamentarnymi spowodowałaby duże komplikacje organizacyjne dla jednostek samorządu terytorialnego, organów wyborczych oraz kandydatów, którzy chcieliby skorzystać z biernego prawa wyborczego w obu wyborach" - podkreślono.

Część instytucji prawa wyborczego będzie pozbawiona skuteczności wskutek nałożenia się kampanii wyborczych

Co więcej - jak czytamy dalej w uzasadnieniu - część instytucji prawa wyborczego będzie pozbawiona skuteczności wskutek nałożenia się kampanii wyborczych.

Zbliżenie terminów wyborów samorządowych i parlamentarnych jest niepożądane z przyczyn organizacyjnych oraz profrekwencyjnych (fot. shutterstock)

"Przykładem będzie cisza wyborcza, którą będzie można łatwo obejść i np. w dniu wyborów, które odbywać się będą jako pierwsze, publikować w ogólnopolskich telewizjach sondaże do wyborów, które odbywać się będą jako drugie, wpływając tym samym na trwającą elekcję" - napisano. "Ponadto niezwykle trudnym zadaniem będzie prawidłowe rozliczanie finansowe kampanii w przypadku kandydatów, którzy zdecydują się wystartować zarówno w wyborach parlamentarnych, jak i samorządowych - nie jest jasne, w jaki sposób mieliby rozliczać poszczególne wydatki kampanijne, czy jako kandydat do Sejmu czy też do organów samorządowych" - dodano.

Jak podano, kolejną kwestią jest perspektywa wyborców, którzy w tak krótkim odstępie czasowym mogliby być narażeni na chaos informacyjny, co do tego, np. jacy kandydaci biorą udział, w której kampanii wyborczej.

"Przeprowadzenie najtrudniejszych organizacyjnie wyborów - wyborów samorządowych, w których funkcjonują tysiące komitetów wyborczych i zgłaszanych są setki tysięcy kandydatów, w zbliżonym terminie do wyborów parlamentarnych, które również są skomplikowane organizacyjnie, spowoduje szereg trudności zarówno dla organów wyborczych, jak również dla gmin, które odpowiadają za organizację wyborów na szczeblu lokalnym" - napisano.

Problemem zapewnienie druku kart do głosowania i liczby kandydatów na członków komisji wyborczych

"Problemy te dotyczyć mogą podstawowych kwestii takich jak zapewnienie terminowego druku kart do głosowania (dla przykładu w każdej gminie do 20 tysięcy mieszkańców jest aż 18 rodzajów kart do głosowania). Gminy mogą mieć też kłopot z przechowywaniem jednocześnie ogromnej liczby dokumentów z wyborów (trzeba je gdzieś składować zanim po trzech miesiącach trafią do archiwów państwowych), czy zapewnieniem przez wójtów, burmistrzów i prezydentów miast właściwej liczby tablic przewidzianych do darmowego umieszczania plakatów wyborczych przez komitety wyborcze (co przy tak dużej liczbie komitetów z pewnością nastręczy dużo trudności)" - dodano.

Jak wskazano, problemem będzie pozyskanie odpowiedniej liczby kandydatów na członków komisji wyborczych, właściwe przeszkolenie tych osób (w małych gminach, a tych jest większość w Polsce, za organizację wyborów odpowiadają z reguły pojedyncze osoby).

Wcześniej na konferencji prasowej prezes PiS Jarosław Kaczyński wskazywał, że przesunięcie wyborów to konieczność.

Czytaj też: Prezes PiS: przesunięcie wyborów samorządowych to techniczna konieczność. Projekt już dziś w Sejmie

"Jeżeli chodzi o przesunięcie wyborów, to jest to techniczna konieczność, wskazywana także przez Państwową Komisję Wyborczą i taki projekt zostanie złożony" - zaznaczył.

"Jeśli chodzi o reformę wyborczą, to my tę sprawę rozważamy, ale nie sądzimy, żeby to było sprawą przed wyborami. To, jeżeli nam się powiedzie, raczej sprawa po wyborach" - wyjaśnił.

Wiosna 2024 roku optymalnym terminem wyborów samorządowych

W sprawie przesunięcia terminu wyborów samorządowych wypowiedział się także prezydenta Andrzej Dudy, który w wywiadzie dla Wprost.pl zaznaczył. że wybory trzeba rozdzielić.

PiS chce wydłużenie kadencji samorządu do 30 kwietnia 2024 roku (fot. PTWP)

"Dla transparentności politycznej, wyrównania szans, zmniejszenia ciśnienia, jakie będzie wytwarzała kampania wielkich ugrupowań, należy wybory rozdzielić. Ale jestem przeciwnikiem rozdzielania ich tak, żeby okres między terminami wyborów parlamentarnych a samorządowych był nadmiernie długi" - mówił Duda.

Na uwagę, że PiS chce wydłużyć kadencję samorządów o pół roku - do wiosny 2024 r., prezydent odparł, iż "zakładając, że wybory parlamentarne odbyłyby się jesienią 2023 roku, wiosna 2024 roku byłaby optymalnym terminem wyborów samorządowych". "Trzeba je rozdzielić tak, by nie kolidowały później z wyborami do Parlamentu Europejskiego" - zaznaczył.

Wybory samorządowe wypadają jesienią 2023 r. w związku z tym, że w 2018 r. wydłużono kadencję samorządów z 4 do 5 lat (ostatnie wybory samorządowe odbyły się 21 października 2018 roku). Jesienią 2023 r. wypada konstytucyjny termin wyborów parlamentarnych (ostatnie odbyły się 13 października 2019 roku). Na wiosnę 2024 r. wypadają natomiast wybory do Parlamentu Europejskiego (ostatnie odbyły się 26 maja 2019 r.).

W związku z tym już na początku czerwca przedstawiciele PiS zapowiedzieli złożenie poselskiego projektu ustawy ws. przeniesienia wyborów samorządowych z jesieni 2023 r. na wiosnę 2024 r. Wskazywali, że przemawiają za tym m.in. argumenty logistyczne.