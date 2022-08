Kandydaci na prezydenta Rudy Śląskiej staną do debaty

Wielkimi krokami zbliżają się przedterminowe wybory prezydenta Rudy Śląskiej. Mieszkańcy pójdą do urn 11 września. Wcześniej, bo 1 września, PortalSamorzadowy.pl zorganizuje wyborczą debatę z kandydatami o przyszłości tego miasta. Debatę poprowadzą nasi dziennikarze, rudzianka Karolina Markowska i katowiczanin Adam Sierak. Pytania do debaty możecie zgłaszać pod tym tekstem albo mailowo na adres samorzady@ptwp.pl.



Kampania wyborcza w Rudzie Śląskiej niemal na ostatniej prostej, bo do wyborów zostały niecałe dwa tygodnie. To dobry moment dla kandydatów na przedstawienie swoich programów wyborczych, przekonanie do siebie, przedstawienie swojej wizji rozwoju miasta. A wyzwań przed samorządem stoi bardzo wiele.

Okazję do wymiany poglądów, przybliżenia swoich pomysłów kandydaci będą mieli już 1 września, podczas specjalnej debaty wyborczej, ktorej gospodarzem będzie PortalSamorzadowy.pl

Zaproszenie do udziału w debacie przyjęli:

• Paweł Dankiewicz (Komitet Wyborczy Wyborców Paweł Dankiewicz Nowa Polska)

• Krzysztof Mejer (Komitet Wyborczy Wyborców Krzysztofa Mejera)

• Jolanta Milas (KWW Ruda Śląska w Centrum)

• Maciej Mol (Komitet Wyborczy PL!SP)

• Michał Pierończyk (Komitet Wyborczy Wyborców Michała Pierończyka Współpraca i Rozwój)

• Krzysztof Toboła (Komitet Wyborczy Wyborców Krzysztofa Toboły)

• Marek Wesoły (Komitet Wyborczy Wyborców Marka Wesołego)

Rozmawiać będziemy m.in. o przyszłości Rudy Śl. bez kopalń, problemach demograficznych i mieszkaniowych miasta, cenach za odpady, jakie są pomysły kandydatów na tanią energię i ciepło dla Rudzian, jak wykorzystać położenie miasta - zarówno turystycznie jak i inwestycyjnie. Nie zabraknie też pytań o nowe drogi, parkingi, inwestycje sportowe.

Pytania do debaty możecie także zgłosić sami, pod tym tekstem albo mailowo na adres samorzady@ptwp.pl.

Spotkania odbędzie się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Transmisję z debaty opublikujemy na łamach naszego serwisu.

Ruda Śląska to miasto na prawach powiatu, położone w południowej Polsce, na Górnym Śląsku, w województwie śląskim, w centrum Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. Ruda Śląska została utworzona 1 stycznia 1959 z połączenia miast Ruda i Nowy Bytom. Według danych GUS z 31 grudnia 2020 miasto zamieszkiwały 136 423 osoby.

Wybory w Rudzie są największymi tegorocznymi wyborami, gdzie zetrą się znani kandydaci wspierani przez obóz rządowy i opozycję.

