Kiedy uchodźca traci 500 plus? ZUS rozwiewa wątpliwości

godnie z najnowszymi informacjami Straży Granicznej, od początku wojny w Ukrainie, do Polski przybyło ponad 3 mln uchodźców. Większość z nich to kobiety z dziećmi (fot. gdansk.pl/zdjęcie ilustracyjne)

Świadczenia rodzinne z ZUS, jak np. 500 plus czy Rodzinny Kapitał Opiekuńczy przysługują uchodźcom tylko w tym okresie, kiedy przebywają z dziećmi w Polsce - informuje Zakład. W przypadku wyjazdu z Polski na okres powyżej miesiąca tracą prawo do legalnego pobytu w Polsce, a tym samym prawo do świadczeń.