Kobietom w polityce pozwala się na mniej. Po trosze same są sobie winne

Liczba kobiet w samorządzie od lat sukcesywnie rośnie. Wciąż jednak ich udział - na różnych szczeblach władzy - jest mniejszy niż mężczyzn. Czy to się zmieni? Zdaniem Joanny Burnos, założycielki Leaderis Institute i członkini rady doradczej The Alliance Of Her, to już się zmienia.

Choć udział kobiet w życiu publicznym (w tym politycznym) rośnie, to wciąż przewaga w nim mężczyzn. Kobiety coraz chętniej i śmielej aspirują - i sięgają - po eksponowane stanowiska, ale nie przychodzi im to z łatwością.

Przyczyn jest kilka. Jedne są niezależne, inne są wprost zależne od samych pań. I tu otwiera się obszar do działań, które mogą przynieść wymierne korzyści - dla kobiet i dla społeczeństwa.

O roli kobiet rozmawiamy z Joanną Burnos, założycielką Leaderis Institute i członkinią rady doradczej The Alliance Of Her.

- Obserwuję to, jak kobiety rozwijają się w lokalnych społecznościach. Na co dzień współpracuję ze stowarzyszeniem "Kobiety w Centrum", gdzie prowadzimy regionalne akademie liderek i naprawdę widać, jak kobiety się organizują, jak prężnie działają w kołach gospodyń wiejskich, które przechodzą w Polsce absolutny renesans - mówi Burnos.

Jak wylicza, stosunek liczby sołtysek do liczby sołtysów wynosi w Polsce 50:50 proc. To jej zdaniem oznacza, że na gruncie lokalnym władza jest kobietą i kobiet w polityce powinno być coraz więcej.

- Naszym zadaniem jest budować długotrwały dobrobyt społeczny, bo to przekłada się na realne zyski dla naszych organizacji, firm, ale też dla naszego całego społeczeństwa - zaznacza. - Żeby to się udało, musimy dążyć, by tych kobiet było więcej nie tylko w polityce samorządowej, ale też krajowej - podkreśla.

Kobiety wciąż muszą coś udowadniać, ale to coraz rzadziej zniechęca je do działania

Mimo że wydaje się, iż rosnący udział kobiet w polityce jest dowodem na to, że tam jest ich miejsce, to w opinii Joanny Burnos wciąż muszą one udowadniać, że są "wystarczające".

- Kobiecie w polityce pozwala się na mniej niż mężczyźnie. Kobietę w polityce ocenia się przez pryzmat wyglądu, zadaje się jej bardziej dociekliwe pytania, starając się dociec, udowodnić czy zdyskredytować ją jako ekspertkę w swojej dziedzinie. Stereotypów i wykluczeń mentalnie w naszym społeczeństwie jest niestety bardzo dużo - mówi nasza rozmówczyni.

Zaznacza przy tym jednak, że to powoli się zmienia.

- Obserwuję to na kongresach - chociażby takich jak Europejski Kongres Gospodarczy - że ten głos kobiet jest bardziej słyszalny, że jest coraz więcej kobiet, które biorą udział w tego typu wydarzeniach i to przekłada się na ich głos w życiu publicznym i w polityce. Pamiętajmy, że w naszym sejmie mamy niecałe 30 proc. kobiet. To jest odsetek, który wymaga gruntownej poprawy - uważa ekspertka.

Samorząd potrzebują liderek - chociaż rzeczywistość nie ułatwia wprowadzania zmian

Pytana o to, czy płeć kandydatów ma wpływ na decyzję wyborców podczas głosowań - czy to parlamentarnych, czy to samorządowych - nie odpowiada ani "tak", ani "nie".

- Ja myślę, że niestety dalej pokutuje przekonanie, iż głosuje się na liderów czy liderki list, czyli na osoby, które zajmują bardziej prestiżowe miejsca na tych listach, tj. czym wyżej, tym chętniej oddajemy głos. To jest bardzo wykluczające, bo jednak powinniśmy koncentrować się na kompetencjach. Niestety kobietom często w udziale przypada mniej eksponowane, słabsze miejsce - znacznie obniżające ich szansę na sukces w wyborach - uważa Joanna Burnos.

I postuluje wprowadzenie rozwiązania, które jej zdaniem uczyniłoby tę kwestię bardziej sprawiedliwą.

- Postulowałabym wprowadzenie suwaka, czyli doprowadzenie do tego, by kandydaci i kandydatki na liście byli ułożeni naprzemiennie. Myślę, że to znacząco zwiększyłoby szansę kobiet w wyborach - mówi założycielka Leaderis Institute.

Kobiety potrzebują wzorców. I przekonania, że wcale nie robią nic złego

Zdaniem Joanny Burnos kobiety potrzebują wzorów do naśladowania - w biznesie, w polityce i w działalności pozarządowej.

- To wysyła sygnał o dostępności dla młodych dziewcząt, dla dziewczynek - jeżeli widzimy kobietę liderkę, to w naturalny sposób czujemy, iż to jest też dostępne dla nas, że my też możemy aspirować do takiej roli - mówi ekspertka.

I odnosi się do badań Fundacji Sukcesu Pisanego Szminką, z których wynika, że pewność siebie to jest obszar, który wymaga u kobiet bardzo dużej pracy.

- Tylko 8 proc. kobiet nie czuje obciążenia brakiem pewności siebie przy podejmowaniu ambitnego zadania, niecałe 10 proc. nie ma wyrzutów sumienia, jeżeli robi coś tylko dla siebie. Jeżeli nie przepracujemy tych mentalnych ograniczeń w głowach, to szybko ta zmiana (wzrost liczby kobiet w życiu publicznym - przyp. red.) nie nadejdzie. Myślę, że klucz tkwi w naszej sile wewnętrznej, w poczuciu własnej wartości, pewności siebie, ale też gotowości do ryzykowania. My mamy swoisty gen racjonalności i dążenia do perfekcjonizmu. Musimy dać sobie przyzwolenie na niedoskonałość i budować siebie w oparciu o progres, nie o perfekcję, bo wówczas z góry jesteśmy wszystkie skazane na porażkę, gdyż nie ma ludzi idealnych - uważa Joanna Burnos.

***

Rozmowa powstała podczas XV Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach (EEC 2023, 24-26 kwietnia).

