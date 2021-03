Kobietom wciąż trudno przebić się w samorządzie

Podobnego zdania jest Małgorzata Mańka-Szulik. Jak mówi: mężczyźni "scedowali" na kobiety większość obowiązków domowych, jak gotowanie, utrzymanie porządku czy zajmowanie się dziećmi.

- A wtedy mąż ma więcej czasu na karierę w polityce - ocenia prezydent Zabrza.

Z kolei zdaniem Hanny Pruchniewskiej, burmistrz Pucka (woj. pomorskie) niektórzy mężczyźni wciąż nie "dorośli" do bycia samorządowcami, co udowadniają w osobistych relacjach z kobietami na tożsamym lub nawet wyższym stanowisku.

- Zdarzało się, że byłam jedyna kobietą w gronie samorządowców i jednocześnie jedyną, które nie podawano ręki na przywitanie. Dla mnie to było wręcz komiczne, ale pokazuje, że niektórzy nie potrafią się przyzwyczaić do zmian w swoim otoczeniu. Na szczęście w moim mieście nie mam już z tym problemu - opowiada Hanna Pruchniewska.

I dodaje, że za największe zalety kobiet w samorządzie uznaje gospodarność, "wielozadaniowość" oraz dyplomację.

W lokalnej polityce także trzeba "grubej skóry"

Zdaniem burmistrz Pucka mała liczba kobiet w samorządzie wynika przede wszystkim z tego, że to od nich więcej się wymaga na takich stanowiskach - ma to dotyczyć to nie tylko kolegów po fachu, ale i opinii publicznej.

- Mężczyzna tylko zmienia marynarkę; a na kobietę źle się już patrzy, kiedy czwarty raz pozuje do zdjęcia w tej samej sukience. Oczywiście w kategoriach żartu pozostawię ewentualne postulaty o dodatkowe diety dla kobiet na zakupy ubrań czy kosmetyków, jednak prawda jest taka, że opinia publiczna potrafi wytknąć wspomnianą sukienkę, nieumalowaną twarz czy nawet kształt talii... - mówi Hanna Pruchniewska - To nie wybory na miss, tylko ciężka praca w samorządzie. Ludzie niestety często mylą merytoryczną krytykę ze zwykłym hejtem.

Jak mówi Anna Hetman, nieco bardziej wrażliwe z natury kobiety do podjęcia pracy w samorządzie często zniechęca coraz brutalniejszy język polityczny, od którego miasta czy gminy także nie zawsze są wolne.

- Będąc w polityce generalnie trzeba być gruboskórnym i nie każda kobieta sobie z tym poradzi. Walczę o to, by samorząd lokalny był wolny od ogólnopolskich sporów politycznych. Oczywiście samorządowcy są politykami i miasta oraz gminy ich potrzebują. Ale potrzebują ich dobrego gospodarowania czy walki o pieniądze dla mieszkańców - mówi prezydent Jastrzębia-Zdroju.

Małgorzata Mańka-Szulik także jest zdania, że język nienawiści w przestrzeni publicznej "na pewno nie zachęca" kobiet do większego zaangażowania się. Tym bardziej, że - według prezydent Zabrza - w ostatnich latach nasilił się hejt polityczny.

- Człowiek idzie do samorządu, żeby zrobić coś dobrego. I niestety nawet, kiedy udaje się osiągnąć sukces, jego krytycy przeobrażają go w porażkę. Panie są jednak pod tym kątem bardziej wrażliwe - choć i one - co mnie zaskakuje - czasem nie przebierają w słowach... Trzeba zawsze powtarzać, że - mimo różnic i patrzenia na te same sprawy z innej perspektywy - nie musimy się obrażać czy dyskredytować - zaznacza Małgorzata Mańka-Szulik.

Kobieta może wszystko

Jak wynika z przytoczonych na wstępie statystyk, kobiety stanowią zdecydowaną mniejszość wśród włodarzy polskich miast i gmin. Jednak pomiędzy 2014 a 2018 r. ich liczba nieco się zwiększyła. Czy rysuje się zatem szansa, że kobiety "dogonią" mężczyzn w liczbie zajmowanych stanowisk?

- Nie wiem, czy te liczby się kiedyś wyrównają, lecz od zawsze powtarzam, że trzeba nam wysokiej jakości edukacji. Od najmłodszych lat należy uświadamiać, że każda kobieta ma prawo pracować w takim czy innym zawodzie lub obracać się w takim czy innym środowisku. Niestety nadal zdarza się, że w praktyce część profesji jest dla kobiet niedostępna. Dopóki nie będziemy patrzeć kompleksowo i uczyć się tego od najmłodszych lat, dysproporcje będą trwały jeszcze długo - ocenia Anna Hetman.

Jak wspomina Hanna Pruchniewska, wiele kobiet rezygnuje z zaangażowania się w działalność samorządową (czy też - ogólniej mówiąc - polityczną) po przeprowadzeniu suchej kalkulacji korzyści i strat.

- Mam doświadczenia z koleżankami, które rozważały karierę w samorządzie, czując potrzebę pracy społecznej. Często rezygnowały, bo nie chciały być opluwane. Każdy wie, że osoba publiczna musi umieć radzić sobie z krytyką, ale to, co dzieje się w Polsce z językiem nienawiści, przechodzi ludzkie pojęcie. W takich przypadkach, kobiety wolą po prostu zająć się mniej absorbującą pracą społeczną lub wystartować w wyborach do rady gminy zamiast na urząd burmistrza - opowiada burmistrz Pucka.

Jak z kolei sugeruje Małgorzata Mańka-Szulik, także oceniając statystyki dotyczące liczby osób o określonej płci w danym zawodzie, trzeba przede wszystkim brać pod uwagę kompetencje.

- Świat składa się z kobiet i mężczyzn - tak samo, jak składa się z różnych pór roku i różnych zjawisk. Generalnie: w przyrodzie trzeba cenić różnorodność. Oczywiście, że należy pochwalić kobiety za ich umiejętność szerokiego spojrzenia na pewne kwestie, ale nie możemy też zapominać o odwadze w podejmowaniu decyzji, która częściej jest zaletą mężczyzn. Wszystko jest kwestią osobowości oraz kompetencji danej osoby na konkretnym stanowisku - mówi prezydent Zabrza.