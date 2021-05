Kolejne luzowanie obostrzeń. Jakich zmian można się spodziewać?

Przedstawimy kolejny pakiet luzowań na czerwiec - powiedział wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. - Jeżeli trend spadku zachorowań będzie kontynuowany to nie mamy argumentów, żeby nie przywracać normalnego życia - zaznaczył minister zdrowia Adam Niedzielski.

Minister zdrowia Adam Niedzielski zaznaczył, że spada liczba nowych zakażeń COVID-19 co daje podstawy do dalszego luzowania obostrzeń, choć nadal trzeba być ostrożnym.

W tym tygodniu przedstawimy kolejny pakiet ewentualnych luzowań na czerwiec - powiedział wiceminister zdrowia Waldemar Kraska.

Są dyskusje w rządzie, co do dalszych decyzji. W tym tygodniu zostanie ten harmonogram już na dalszy czas również przedstawiony - potwierdził rzecznik rządu Piotr Müller.

Od piątku (28 maja) możliwe będzie prowadzenie gastronomii w lokalu przy 50 proc. obłożenia, niezbędne jest jednak zachowanie wytycznych sanitarnych - m.in. zachowany będzie musiał być dystans między stolikami. Uruchomione będą mogły być też kryte obiekty sportowe, baseny, ale obłożenie obiektów będzie mogło wynosić 50 proc. Przy zachowaniu obostrzeń sanitarnych możliwe będzie też uruchomienie siłowni klubów fitness i solariów.

Niestety część branż nadal pozostaje zamknięta. Jest jedna szansa na zniesienie kolejnych obostrzeń.

- Radzimy sobie z mutacjami, z którymi mamy obecnie do czynienia. Mamy wygaszenie trzeciej fali, ale myślę, że będziemy musieli zawsze żyć z takim nastawieniem, że za chwilę możemy wchodzić w różne etapy zarządzania kryzysowego - powiedział Niedzielski.

- Jeżeli w tej sytuacji luzowania obostrzeń nie mamy takiego odbicia, to pokazuje, że pojawiają się naturalne bariery, tzn. mówię tutaj po prostu o pewnych elementach odporności populacyjnej - dodał.

Dopytywany, kiedy pojawi się nowy harmonogram odmrażania kolejnych branż, np. dyskotek, szef resortu zdrowia poinformował, że na trwają rozmowy w tej sprawie.

- Jeżeli trend spadku zachorowań będzie kontynuowany i przede wszystkim będziemy nadal mieli postępy w Narodowym Programie Szczepień, to nie mamy argumentów, żeby nie przywracać normalnego życia - powiedział.

Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska poinformował, że już w najbliższym czasie rząd przedstawi kolejny pakiet luzowań.

- Sytuacja epidemiologiczna na to w tej chwili nam pozwala, bo widzimy, że koronawirus jest w odwrocie. Aczkolwiek jak zawsze z wielką ostrożnością do tego podchodzę, bo myślę, że jednak te zasady, do których jesteśmy przyzwyczajeni, powinny dalej z nami zostać - czyli maseczka, dezynfekcja, dystans. Powinniśmy cały czas o tym pamiętać - powiedział wiceminister.