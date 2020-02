Lata temu zlikwidowali straż miejską. Oto, jak sobie teraz radzą

- Od czasu likwidacji straży takie patrole są dotowane z urzędu, są też dodatkowe etaty dla dzielnicowych, na które podpisaliśmy umowę z Komendą Powiatową Policji w Radomsku. Z kolei wsparcie w działaniach proekologicznych, związanych głównie z zanieczyszczeniami powietrza, zapewniają specjalnie do tego przeszkoleni urzędnicy - tłumaczy Wiktor Lewandowski, rzecznik prasowy radomszczańskiego magistratu.

Czytaj też: Katowice: Straż miejska zawiesza protest. Ale to nie koniec strajku

Jak zaznacza, wynik konsultacji jasno odzwierciedla opinię mieszkańców na temat potrzeby funkcjonowania straży miejskiej.

- Decyzja o jej likwidacji była efektem dwóch czynników: szukania oszczędności i woli mieszkańców. Kilka lat temu mieszkańcy uznali, że nie chcą straży. Zaproponowane w jej miejsce rozwiązania sprawdzają się, co zresztą znalazło odzwierciedlenie w ubiegłorocznych konsultacjach - dlatego na tę chwilę tematu ponownego powołania straży miejskiej w naszym mieście nie ma - dodaje Lewandowski.

Od 2008 r. straży miejskiej nie ma małopolski Chrzanów. Ówczesny burmistrz miasta Ryszard Kosowski przekonywał w związku z jej likwidacją, że nie chodziło o oszczędności. W jego opinii formacja na terenie miasta po prostu się nie sprawdziła. Dziś, kiedy nie ma komu kontrolować, czym mieszkańcy palą w piecach, w przestrzeni publicznej pojawia się pytanie, czy aby decyzja o likwidacji była słuszna.

Obecny burmistrz Robert Macioszek, który sprawuje mandat burmistrza od 2018 r., doskonale pamięta atmosferę, w jakiej likwidowano formację.

- Niestety odbywało się to u nas w ten sposób, że najpierw w przestrzeni publicznej mówiono o strażnikach bardzo źle, pojawiła się bardzo negatywna kampania wobec straży miejskiej, w konsekwencji czego ludzie zaczęli sami odchodzić i właściwie likwidowano coś, co już faktycznie nie istniało - wspomina Macioszek.

Dodaje przy tym, że rozumie argumenty, które zdecydowały o likwidacji formacji w Chrzanowie.

- Straż w naszym mieście została zlikwidowana, bo była niewydolna, a jej utrzymanie kosztowało naprawę duże pieniądze. Bo trzeba tutaj pamiętać, że aby codziennie na dyżurze było 3-4 strażników, należy utrzymywać kilkanaście etatów, bo to jest praca zmianowa - mówi włodarz.

W wielu miastach to strażnicy kontrolują, czym mieszkańcy palą w piecach (fot. Marcin Warszawski/SM Kraków/zdjęcie ilustracyjne)

I dodaje, że patrząc na tę decyzję z perspektywy czasu i pozycji burmistrza, odczuwa brak służby, która wspierałaby działania samorządu w aspektach dotyczących m.in. kontroli spalania w domach jednorodzinnych, nieczystości przy nieruchomościach czy utrzymania chodników zimą.

- Brakuje nam służby, która by się tym zajęła, nie jesteśmy w stanie zadysponować naszych urzędników, którzy byliby dostępni 24 godziny na dobę i prowadzili takie działania czy kontrole, a policja nie jest zainteresowana tego typu zadaniami, bo ma swoje obowiązki. Nie wiem, czy ponowne powołanie Straży Miejskiej w Chrzanowie jest rozwiązaniem, bo utrzymanie w gotowości jednostki to dla samorządu olbrzymi koszt, ale być może znajdziemy inne rozwiązanie - mówi Macioszek.

Władze Chrzanowa, Lubiąża i Trzebini, czyli trzech sąsiadujących ze sobą gmin, mają już nawet pomysł, choć, jak podkreśla Macioszek, wymaga on szeregu dyskusji i analiz.

- Nasze gminy powołały już dwa związki międzygminne - zajmujące się wspólną komunikacją i gospodarką odpadami komunalnymi. Zupełnie spontanicznie, podczas wtorkowego (3 lutego) Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Małopolski, zastanawialiśmy się nad możliwością powołania międzygminnej straży - tak by utrzymanie nie było na barkach jednego, a trzech samorządów. W powiecie chrzanowskim współpracujemy w ramach powiatowego centrum zarządzania kryzysowego, w ramach którego każda z gmin składa się na etaty. Być może warto pójść dalej i zrobić coś podobnego w przypadku Straży Miejskiej - zastanawia się burmistrz.

Trzy lata później niż Chrzanów, bo w 2011 r., Straż Miejską zlikwidował Łask. Ani burmistrz, ani tutejsi radni co do tej decyzji nie mieli wątpliwości, a uchwała o likwidacji jednostki była jednogłośna. Po latach włodarz jest przekonany, że była ona słuszna.

- To nie jest tak, że w mojej opinii straż jest niepotrzebna, bo w niektórych sytuacjach bardzo by się przydała. Ponieważ to był bardzo trudny czas dla naszego samorządu, bo gmina była zadłużona, to wszędzie szukało się oszczędności. Ale na decyzję o likwidacji wpłynął jeszcze inny czynnik. Otóż nasza straż była potwornie skonfliktowana i tak naprawdę to ten układ osobowy przypieczętował ostateczną decyzję - mówi Szkudlarek.

Władze Łasku swojego czasu zastanawiały się, czy w miejsce zlikwidowanej straży zatrudnić dwóch strażników, ale spoza terenu gminy, plus emerytowanych policjantów. - Zawsze brakuje tych pieniędzy, w związku z czym na razie takiej decyzji nie podjęliśmy - dodaje burmistrz Łasku.

Powołać do życia

Wśród samorządowców są też tacy, którzy na swoim terenie straży nigdy nie mieli, ale chcieliby to zmienić. Na pomysł powołania straży miejskiej wpadł i taką propozycję złożył mieszkańcom burmistrz Krynicy Morskiej Krzysztof Swat. Jego stanowiska nie poparli radni. Mimo to włodarz jest przekonany, że to potrzebna i pożądana formacja.

- Krynica Morska, jak wiele innych miejscowości nadmorskich i chyba nie tylko, jest typową sezonową miejscowością turystyczną. Na co dzień mamy 1300 mieszkańców, ale w sezonie jest to nawet 6 tys. ludzi i mamy problemy ze źle parkowanymi samochodami, z dzikim, nielegalnym handlem po godzinach pracy urzędu czy w weekendy. Uważam, że powołanie straży miejskiej, która odpowiada przed burmistrzem, może przyczynić się do poprawy wyglądu naszego miasta, a przede wszystkim do poprawy bezpieczeństwa. Obecnie strefy płatnego parkowania stoją w połowie puste, a samochody są zostawiane wszędzie, gdzie się da, nawet w lasach. Czasami mam wrażenie, że ludzie najchętniej zaparkowaliby na ścieżce rowerowej, byle mieć jak najbliżej do morza. Strażnicy mieliby pilnować porządku i dbać o komfort i bezpieczeństwo zarówno mieszkańców, jak i turystów, stąd moja propozycja. Niestety, radni nie podjęli uchwały w tej sprawie, więc czekam na ich pomysł, jak ten temat rozwiązać - mówi Swat.

Są też wśród włodarzy tacy, którzy strażników chwalą i nie zamierzają rezygnować z tej formacji. Tak jest m.in. we Wrocławiu czy w Warszawie, gdzie straż jest rozwijana. Nie bez znaczenia jest tutaj wielkość miasta i skala zjawisk, które wymagają interwencji strażników.

Czytaj też: Straże miejskie coraz bardziej niewydolne. Powodów kilka, protesty nie pomogą

Jak tłumaczy Bartłomiej Zieliński, wiceprefekt Krajowej Rady Komendantów Straży Miejskich i Gminnych i I zastępca komendanta straży miejskiej w Warszawie, władze samorządowe uzależniają decyzję o posiadaniu straży miejskiej od układu miejscowego samorządu z policją.

- To działa tak: jeżeli mam słaby układ z policją albo nie mam posterunku lub komisariatu i tak naprawdę to, na czym naprawdę mi zależy, można zrobić tylko rękami strażników, którym płacę, to straże zostają. Z kolei jeżeli większość czynności stricte porządkowych robi się rękami policji, to mieszkańcy zaczynają dopytywać, co robi straż miejska i po co ona jest, skoro jest policja - bo więcej, poza tymi czynnościami porządkowymi, być może nie robi - mówi Zieliński.

Kolejna rzecz to możliwość zatrudnienia strażników w strukturze urzędu miasta czy gminy.

- Proszę sprawdzić, ilu strażników z tych rozwiązanych straży przeszło bezpośrednio do urzędu miasta. Przecież oni tak naprawdę robią to, co robili do tej pory, tylko jako urzędnicy - chodzą na kontrole, mają upoważnienia, ale jako urzędnicy, więc tak naprawdę ich działania są przesunięte na urząd. Nie wszędzie jest to jednak możliwe - dodaje.