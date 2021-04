Miasto kompaktowe. Sposób na depopulację i pogłębiającą się peryferyjność

Kompaktowe miasto to takie, w którym elementarne potrzeby mieszkańców są zaspokajane w 15 minut. To dobrze wyposażone żłobki, przedszkola, szkoły podstawowe - z łatwym dostępem, bez zmianowości. To również infrastruktura kulturalna i sportowa z dobrą, zróżnicowaną ofertą, zielone tereny wokół miasta, opieka zdrowotna i dostęp do instytucji publicznych. Zlokalizowanie wszystkich tych obszarów w centrum Pleszewa wpisuje się w promowaną przez burmistrza koncepcję, która zakłada dojazd do tych miejsc w kwadrans.

Jak zrealizować tę koncepcję? Od czego zacząć? Pierwszy obszar to rozwój mieszkalnictwa.

- Sytuacja mieszkaniowa Pleszewa to największy problem miasta. Przez wiele lat w Pleszewie się nie budowało, stąd też ceny mieszkań - czy to na zakup, czy na wynajem - są dużo wyższe niż w okolicznych miastach powiatowych, dlatego nasza spółka gminna podjęła próbę interwencji w rynek komercyjny. Rozpoczęliśmy budowę szeregowców, mamy w zasadzie stan surowy zamknięty - mówi włodarz.

Miasto planuje też budowę osiedla, na którym będzie ok. 100 mieszkań dla osób do 40 lat, które mają pracę, ale nie mają zdolności kredytowej. Koncepcja władz Pleszewa zakłada wkład własny z możliwością wykupu mieszkania po 5 latach.

- Zakończyliśmy rekrutację, mamy zgromadzonych potencjalnych najemców i jesteśmy na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowę. Idea jest taka: spółka gminna bierze kredyt w Banku Gospodarstwa Krajowego, mieszkańcy wpłacają pewna kwotę partycypacji, a kredyt spłacają w czynszu. Po 5 latach mogą wykupić to mieszkanie, a jeśli nie chcą tego robić, to aż do momentu spłaty zadłużenia stają się właścicielami tego "M" - wyjaśnia burmistrz Arkadiusz Ptak.

W ramach działań w obszarze mieszkalnictwa miasto stawia też na rozwój budownictwa czynszowego, w ramach którego powstanie budynek z mieszkaniami na wynajem.

- Składamy też wniosek na budowę obiektu pod mieszkalnictwo komunalne. Sprzedajemy również grunty miejskie na cele związane z nieruchomościami, ale przy sprzedaży stosujemy zapis, że w ciągu 3-4 lat na tym terenie musi powstać budynek wielorodzinny. Oprócz tego swoje inwestycje prowadzą deweloperzy. Szacuję, że w tej kadencji może powstać 140 mieszkań, dzięki czemu problem mieszkaniowy powinien zniknąć - mówi samorządowiec.

Kolejny element w drodze do stworzenia miasta kompaktowego to rozwój przedsiębiorczości i wsparcie rynku pracy, wymiana doświadczeń między lokalną administracją a biznesem, realizacja wspólnych projektów, szkolenia dla przedsiębiorców bądź osób rozpoczynających działalność komunalną, poprawa warunków dla osób dojeżdżających do pracy w Poznaniu poprzez budowę parkingu przy dworcu PKP (obecnie w fazie przejmowania gruntów od PKP), wspieranie sieci światłowodowej.

Poprawić jakość życia: edukacja, rekreacja, kultura

Kluczowym elementem w dążeniu do realizacji koncepcji miasta kompaktowego jest poprawa jakości życia. Z przeprowadzonych przez miasto badań wynika, iż młodzi ludzie nie znajdują atrakcyjnej oferty edukacyjnej. Dlatego samorząd utworzył własne, niepubliczne liceum ogólnokształcące prowadzone przez fundację spółki komunalnej.

- Miasto nie może prowadzić liceum, gdyż nie jest miastem na prawach powiatu, dlatego poprzez naszą spółkę komunalną utworzyliśmy fundację, która prowadzi liceum. Efekt jest taki, że po 5-6 latach funkcjonowania nasze liceum w południowej Wielkopolsce zajmuje 3. miejsce, a w skali kraju jest 345. Jest to liceum profilowane, stawiamy na nauki ścisłe. Co roku kompletujemy jedną klasę. W ostatnim naborze były dwie osoby na jedno miejsce - mówi burmistrz Pleszewa.

W obszarze jakości życia miasto przewiduje też tworzenie zróżnicowanej oferty kulturalnej i sportowo-rekreacyjnej.

- Dosyć prężnie w tej kadencji chcemy inwestować w ścieżki rowerowe. W trakcie realizacji są skate park, boiska sportowe, miasteczko ruchu drogowego, czyli taka infrastruktura, która ma zapewnić, że w naszym mieście i gminie będzie się żyło przyjemnie - podkreśla.

Mankamentem miasta jest brak bazy hotelowo-gastronomicznej. Tu również pleszewski magistrat ma przygotowane rozwiązanie.

- Chcemy zrealizować typowo biznesowe przedsięwzięcie, czyli hotel trzygwiazdkowy. Żaden pleszewski biznes nie zainwestował dotychczas w porządny hotel, natomiast przeprowadziliśmy różnego rodzaju analizy, z których wynika, że jesteśmy w stanie nie tylko utrzymać taki hotel, ale również generować z niego dochody i to też będzie miastotwórczy element - mówi samorządowiec.

Kompaktowy transport, czyli busem po mieście

Pleszew jako miasto kompaktowe to już nie tylko idea i plany. 1 kwietnia uruchomiono autobusy linii PL1 i PL2, które obsługują wszystkie ważniejsze miejsca w mieście, przejeżdżają także tuż obok Ratusza, przez pleszewski Rynek.

- Pomimo szczytu pandemii nowa komunikacja spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem pleszewian, po południu niektórzy korzystali z niej już kolejny raz. Niestety, pandemia zmieniła też zachowania transportowe mieszkańców - w małych miastach i przylegających do nich obszarach znacznie wzrosło wykorzystanie samochodów osobowych w stosunku do 2019 r., kiedy to powstawały plany połączeń - mówi Marcin Gromadzki z Marcin Gromadzki Public Transport Consulting, autor koncesji organizacji transportu w Pleszewie.

Jak mówi ekspert, w warunkach zamknięcia centrów handlowych i wszystkich marketów innych niż spożywcze, ruch skoncentrował się na ścisłym centrum, skutecznie je paraliżując.

- W rezultacie wydłużył się czas przejazdu przez skrzyżowania z sygnalizacją świetlną i trudniejsze stały się też wyjazdy autobusów podporządkowanych. Przejazd przez Rynek także odbywał się niepłynnie. Pleszewianie nie mają jeszcze też nawyku wypuszczania swoich autobusów, ani też nieblokowania ich przejazdu i przystanków - zauważa Gromadzki.

Ambitny rozkład jazdy na obu liniach zakłada 32 minuty czasu jazdy plus 8 minut postoju, czyli sumarycznie 40 minut na kurs i w przedświątecznym ferworze ruchu stał się trudny do realizacji.

- Ze względu na wzrastającą liczbę pasażerów i duże natężenie ruchu, o ile sytuacja nie uspokoi się, będzie trzeba o kilka minut wydłużyć czas jazdy, co przełoży się też na niewielki spadek szczytowej częstotliwości kursów - z 40 do 45 minut - wyjaśnia.

Najważniejszy jednak, jak podkreśla, jest fakt, że projekt „kupili” mieszkańcy Pleszewa.

- Każdy pasażer o przedsięwzięciu wypowiadał się pozytywnie. Niektórzy, zwłaszcza osoby czytające rozkłady na przystankach, snuli wizje rozwoju komunikacji w całej gminie, jako narzędzia poprawy jakości życia - mówi Gromadzki.

Samorząd przejmuje inicjatywę

Peryferyjność, z którą poprzez wdrożenie modelu miasta kompaktowego walczy Pleszew, to zjawisko, które dotyka wiele samorządów.

- Cechą charakterystyczną obszarów peryferyjnych jest przejmowanie części zadań przez samorząd lokalny, które w innych, lepszych uwarunkowaniach realizowałyby podmioty państwowe lub prywatne. Tak naprawdę taki hotel powinien być realizowany przez biznes, a parking przy stacji kolejowej przez kolej, bo to są klienci jej firmy. To samo z budownictwem szeregowym, które jest działaniem komercyjnym, ale bez wejścia na rynek gminy to by się nie udało. Podobnie jest z przejmowaniem zadań innych szczebli samorządu i tutaj przykładem jest to nasze niepubliczne liceum, które powinno być realizowane na wysokim poziomie powiatowym, natomiast wprowadziliśmy element jakościowej konkurencyjności i to przynosi efekty - wymienia Arkadiusz Ptak, burmistrz Pleszewa.

Problemów, z którymi zmagają się samorządy takie jak Pleszew, jest więcej.

- To również trudności w pozyskiwaniu gruntów do lokalizacji firm bądź rozbudowa istniejących, u podłoża których leżą struktura własnościowa czy niechęć do ich sprzedaży. Dużym problemem jest też "szara strefa" w lokalnym biznesie oraz szkolnictwo zawodowe niedostosowane do rynku pracy, co jest zjawiskiem występującym w wielu samorządach - przyznaje.