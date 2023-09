Miliardy na świadczenia rodzinne w Polsce. Korzystają też Ukraińcy

W 2022 r. na wsparcie rodzin w formie świadczeń rodzinnych przeznaczono 11,4 mld zł. To o 3,5 proc. więcej w porównaniu z sumą wypłaconą rok wcześniej. Spada zaś liczba zasiłków rodzinnych. Na wsparcie obywateli Ukrainy w formie świadczeń rodzinnych przeznaczono w ubiegłym roku 130,5 mln zł.

Główny urząd statystyczny opublikował raporty dotyczące świadczeń na rzecz rodziny wypłaconych w 2022 r. oraz podobny raport dotyczący wypłaconych świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy przebywających w Polsce.

Z rodzinnego kapitału opiekuńczego wypłacono wszystkim beneficjantom w Polsce w sumie 3,5 mld zł. W ramach rządowego programu „Rodzina 500 plus” na świadczenia wychowawcze przekazano 41,9 mld zł.

Na kapitał opiekuńczy dla Ukraińców wypłacono 97,2 mln zł, a w ramach rządowego programu „Rodzina 500 plus” na świadczenie wychowawcze dla obywateli Ukrainy przeznaczono niecałe 1,74 mld zł.

Jak wynika z danych GUS, w 2022 r. na świadczenia rodzinne, mające na celu finansowe wsparcie rodzin z dziećmi lub z osobami niepełnosprawnymi, przeznaczono 11,4 mld zł, tj. o 388,1 mln zł (o 3,5 proc.) więcej niż w 2021 r. Ze świadczeń tych korzystało średnio miesięcznie 1,5 mln beneficjentów, a przeciętnie w miesiącu wypłacano 3,2 mln świadczeń.

Najwięcej środków, podobnie jak w 2021 r., przeznaczono na pomoc skierowaną dla osób niepełnosprawnych, czyli na świadczenia opiekuńcze, które stanowiły 69,8 proc. ogólnej kwoty wydatków. Wydatki na pomoc adresowaną do rodzin z dziećmi, czyli zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka i świadczenia rodzicielskie stanowiły 30,2 proc. ogólnej kwoty wydatków.

W Polsce obywatelom Ukrainy wypłacono 31,4 tys. świadczeń opiekuńczych w łącznej kwocie 21,8 mln zł. Ponad połowę wartości świadczeń opiekuńczych stanowiły świadczenia pielęgnacyjne (16,6 mln zł, tj. 76,4 proc.). Zasiłków pielęgnacyjnych wypłacono w kwocie 5 mln zł, co stanowiło 23 proc. świadczeń opiekuńczych, a specjalnych zasiłków opiekuńczych w kwocie 0,1 mln zł (0,6 proc.).

Świadczenia na rzecz rodziny wypłacane obywatelom Ukrainy w 2022 r.

W 2022 r. obywatele Ukrainy złożyli na terenie Polski 102,9 tys. wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych. Najwięcej wniosków zostało złożonych województwie małopolskim 13,7 tys., co stanowiło 13,3 proc. wszystkich wniosków. Kolejnym pod względem liczby złożonych wniosków było województwo mazowieckie -13,3 tys. (12,9 proc. ). Odsetek złożonych wniosków nie przekroczył 3 proc. w trzech województwach: opolskim, świętokrzyskim i podlaskim.

Na koniec 2022 r. świadczenia rodzinne pobierało 20,6 tys. rodzin z Ukrainy. W porównaniu ze stanem na koniec II kwartału 2022 r. zaobserwowano spadek liczby rodzin o 48,9 proc., przy czym największy odnotowano województwie opolskim (o 65,4 proc. ), zaś najmniejszy w województwie mazowieckim (o 31,4 proc.).

W 2022 r. obywatelom z Ukrainy wypłacono w Polsce świadczenia rodzinne w kwocie 130,5 mln zł. Największą kwotę wypłacono w województwie mazowieckim (16,8 mln zł), co stanowiło 12,9 proc. wydatków poniesionych na ten cel w Polsce. Najmniejszą na Podlasiu (3 mln zł).

Wśród świadczeń rodzinnych wypłaconych obywatelom Ukrainy w Polsce dominowały zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, czyli świadczenia skierowane do rodzin z dziećmi. Ich wartość wyniosła 84,1 mln zł, co stanowiło 64,4 proc. wartości świadczeń rodzinnych wypłaconych ogółem.

Zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych

W sumie w 2022 r. wypłacono zasiłki rodzinne w kwocie 1,7 mld zł, tj. o 307,8 mln zł (o 15,5 proc.) mniej niż w 2021 r. Zasiłki rodzinne miesięcznie pobierało średnio 552,7 tys. rodzin, tj. o 126,3 tys. (o 18,6 proc.) rodzin mniej niż w 2021 r.

Zasiłek na jedno lub dwoje dzieci pobierało w Polsce 385,1 tys. rodzin, co stanowiło 69,7 proc. rodzin pobierających zasiłek rodzinny. Wśród rodzin pobierających zasiłki rodzinne, rodziny pełne stanowiły 76,2 proc. (421,2 tys. rodzin).

W 2022 r. z zasiłków rodzinnych korzystało 82,9 tys. rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym, co stanowiło 15 proc. wszystkich rodzin pobierających zasiłek rodzinny.

Zasiłki rodzinne miesięcznie wypłacano średnio na 1, 231 mln dzieci, przy czym najliczniejszą grupę stanowiły dzieci w wieku 6–12 lat (468,2 tys. - 38 proc.).

W 2022 r. osoby pobierające zasiłki rodzinne otrzymały dodatki do zasiłków na kwotę 909,8 mln zł, co stanowiło 8 proc. ogólnej kwoty świadczeń rodzinnych. Miesięcznie wypłacano średnio 710,8 tys. dodatków do zasiłków rodzinnych, czyli o 96,1 tys. (o 11,9 proc.) mniej niż w 2021 r.

Wydatki na dodatki do zasiłków rodzinnych sfinansowane zostały z budżetu państwa, a dodatkowo gminy z własnych środków wydały 9,4 mln zł na zwiększenie tych kwot.

Spośród wydatków na dodatki do zasiłków rodzinnych największą kwotę - 280,4 mln zł wypłacono z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, a najmniejszą - 47,7 mln zł z tytułu urodzenia się dziecka.

Zasiłki rodzinne wypłacone obywatelom Ukrainy

Z danych GUS wynika, że w 2022 r. łączna kwota wydatków na zasiłki rodzinne wypłacone obywatelom Ukrainy wyniosła 69,1 mln zł. Pobrali oni 593,5 tys. zasiłków rodzinnych, w tym na dzieci do 5. roku życia 140,2 tys. (23,6 proc. wszystkich dzieci, na które wypłacono zasiłek rodzinny); powyżej 5. roku do ukończenia 18. roku - 448,4 tys. (75,6 proc.).

W ogólnej kwocie dodatków do zasiłku rodzinnego przeważały dodatki z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej (5,4 mln zł - 35,9 proc.), z tytułu samotnego wychowywania dziecka (4,1 mln zł - 26,9 proc.) oraz z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego (3,1 mln zł - 20,6 proc.). Najmniej przeznaczono na dodatki z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego (0,1 mln zł - 0,8).

Rodzinny kapitał opiekuńczy. Ukraińcy też korzystają

Wprowadzony od 1 stycznia 2022 r. rodzinny kapitał opiekuńczy (RKO) przysługuje na każde drugie i kolejne dziecko w rodzinie w wieku od 12. do 35. miesiąca życia w maksymalnej wysokości 12 tys. zł na dziecko. W 2022 r. wypłacono kapitały na łączną wartość 3,5 mld zł, miesięcznie średnio 271,2 tys. kapitałów. Wśród wypłaconych kapitałów przeważały (85,5 proc.) świadczenia wypłacone w wysokości 1000 zł.

RKO jest tez kolejnym świadczeniem socjalnym wypłacanym przez Polskę dla obywateli z Ukrainy.

Do końca 2022 r. obywatele Ukrainy złożyli w Polsce 22,5 tys. elektronicznych wniosków o RKO, z czego wnioskodawcy o adresie zagranicznym stanowili 0,2 proc.(0,1 tys.). Najwięcej wniosków zostało złożonych w województwie mazowieckim - 4,2 tys., co stanowiło 18,9 proc. wszystkich wniosków. Kolejnym pod względem liczby złożonych wniosków było województwo śląskie 2,5 tys. (11 proc.) oraz województwo małopolskie - 2,4 tys. (10,5 proc.). Odsetek złożonych wniosków nie przekroczył 2 proc. w dwóch województwach: świętokrzyskim i podlaskim (po 1,7 proc.).

W 2022 r. obywatelom z Ukrainy wypłacono w Polsce kapitał opiekuńczy w kwocie 97,2 mln zł. Największą kwotę wypłacono w województwie mazowieckim -18,4 mln zł, co stanowiło 19 proc. wydatków poniesionych w Polsce.

W omawianym okresie obywatelom Ukrainy wypłacono 72,3 tys. kapitałów opiekuńczych. W ogólnej liczbie wypłaconych RKO dominowały wypłaty kapitału w wysokości 1000 zł miesięcznie (92,9 proc. kapitałów wypłaconych w Polsce). Najwięcej kapitałów opiekuńczych w wysokości 1000 zł miesięcznie wypłacono województwie mazowieckim (13 tys.) na łączną kwotę 17,9 mln zł. Najmniej kapitałów w tej wysokości wypłacono w województwie świętokrzyskim (1,1 tys.) i podlaskim (1,0 tys.).

42 mld na 500 plus w 2022 r. Na ukraińskie dzieci wypłacono 1,7 mld zł

Świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł wypłacane w ramach rządowego programu „Rodzina 500 plus” przysługuje na każde dziecko w wieku do 18 lat, niezależnie od wysokości dochodu na osobę uzyskiwanego w rodzinie. W 2022 r. wydatki na świadczenie wychowawcze wyniosły 42 mld zł. Miesięcznie świadczenie wypłacano średnio na 6,9 mln dzieci.

W 2022 r. wydatki na świadczenie wychowawcze dla obywateli z Ukrainy wyniosły 1, 737 mld zł, z czego wydatki dla wnioskodawców o adresie zagranicznym stanowiły 0,2 proc. (3,6 mln zł). Największą kwotę wypłacono w województwie mazowieckim - 331,6 mln zł, co stanowiło 19,1 proc. wydatków poniesionych przez Polskę. Kolejnymi województwami były dolnośląskie oraz śląskie (po 10,6 proc.) i wielkopolskie (9,7 proc). Najmniejszą kwotę wypłacono w województwach podlaskim oraz świętokrzyskim (po 1,7 proc.).

Na koniec 2022 r. świadczenie wychowawcze wypłacono na 298,8 tys. dzieci Ukraińskich. Najwyższy odsetek dzieci ukraińskich na które wypłacono świadczenie odnotowano w województwie mazowieckim (18,9). W województwach: opolskim, podkarpackim, podlaskim, świętokrzyskim oraz warmińsko-mazurskim udział dzieci pobierających świadczenia nie przekroczył 3 proc.

