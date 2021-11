Minister edukacji: młodzi ludzie chcą, żeby ich głos był słyszalny

Lubelska kurator oświaty Teresa Misiuk poinformowała, że o konsultacjach lubelskie szkoły zostały powiadomione 15 listopada. "Przy Kuratorium Oświaty w Lublinie działa Parlament Dzieci i Młodzieży Województwa Lubelskiego i także nasi młodzi parlamentarzyści włączyli się w promocję tego wydarzenia" - powiedziała Misiuk.

"Takie bezpośrednie zaangażowanie, stworzenie młodym ludziom możliwości wypowiedzenia się we wszystkich dla nich ważnych kwestiach (…) wpisuje się w rolę szkoły. Bowiem przecież w szkole jeden z ważnych celów działania to przygotowanie młodego człowieka do aktywnego udziału w życiu społecznym, kształtowanie postaw obywatelskich" - powiedziała kurator.

Chęć wzięcia udziału w konsultacjach należy zgłaszać do środy 24 listopada do godziny 12:00. Zapisy odbywają się za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie: strategiamlodych16.webankieta.pl. Z powodu pandemii spotkania będą odbywać się zdalnie, w formie wideokonferencji. Konsultacje dla woj. lubelskiego rozpoczną się w czwartek 25 listopada br. od godz. 17:00. Konsultacje

"Strategii RP na rzecz Młodego Pokolenia" to wydarzenie skupiające przedstawicieli środowisk młodzieżowych, uczniów, studentów i doktorantów z całej Polski, w trakcie którego podejmowane są dyskusje poświęcone ważnym tematom dla młodego pokolenia Polaków.

Celem konsultacji wojewódzkich jest zebranie opinii i wypracowanie rozwiązań, które posłużą do stworzenia wieloletniego planu działań państwa w obszarze polityki młodzieżowej.

Podczas spotkań dyskusje toczą się w siedmiu grupach tematycznych: edukacja i szkolnictwo wyższe; rynek pracy i przedsiębiorczość; społeczeństwo obywatelskie i kultura; polityka społeczna, polityka prorodzinna i mieszkaniowa; zdrowie i sport; ekologia i klimat; Polska w UE.