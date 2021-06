Na Śląsku chcą zablokować budowę prywatnych kopalń. Boją się stracić unijne pieniądze

Kilka tygodni temu potwierdził to także w radiowej rozmowie marszałek województwa śląskiego Jakub Chełstowski. W międzyczasie próbę zdementowania takiej narracji podjął Piotr Dziadzio, podsekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, ale jego sejmowa wypowiedź chyba nikogo nie uspokoiła. Piotr Dziadzio co prawda zarzekał się, że ani w rozporządzeniu ustanawiającym Fundusz Sprawiedliwej Transformacji, ani w załączniku do niego nie ma zapisów o tym, że w regionach, gdzie powstają nowe zakłady górnicze, nie może funkcjonować FST, ale jednocześnie przyznał, że istnieje ryzyko, iż gminy, które zdecydowały się uzgodnić ewentualne nowe koncesje na wydobywanie węgla, mogą mieć utrudniony dostęp do tych środków.

– Nie powinno to skutkować w żaden sposób w odniesieniu do sąsiednich gmin, dlatego że Komisja Europejska nie stosuje odpowiedzialności zbiorowej – zakończył swoją wypowiedź Piotr Dziadzio.

Koncesja wydana, samorząd chce referendum, a sąsiedzi piszą do Komisji Europejskiej

Wiadomo, że na unijne wsparcie z FST nie mają co liczyć gminy Zagłębia Turoszowskiego na Dolnym Śląsku. Spółka PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna otrzymała bowiem niedawno koncesję na eksploatację tamtejszego złoża węgla brunatnego do 2044 r.

Lista wykluczonych obszarów może się jednak wydłużyć, gdyż wciąż planowane są kolejne inwestycje w sektor górniczy. Planują je prywatne firmy liczące, że mimo generalnego trendu odchodzenia od węgla uda im się jeszcze zarobić na wydobyciu tego surowca u schyłku energetyki węglowej.

Najbliżej uruchomienia fedrunku jest mysłowicka spółka Brzezinka (należąca do grupy kapitałowej ECI), która pod koniec 2020 roku otrzymała z resortu klimatu i środowiska koncesję na wydobycie węgla ze złoża Brzezinka 3. Władze miasta do niedawna mocno kibicowały tej inwestycji, mając nadzieję na miejsca pracy i wpływy podatkowe do miejskiego budżetu. Ostatnio co prawda zmieniły front, zapowiadając referendum w sprawie budowy kopalni, ale z formalnego punktu widzenia jego wyniki nie będą miały żadnego znaczenia.

– Inwestycję na tym etapie może zablokować tylko cofnięcie koncesji. A koncesję może cofnąć tylko ten, który ją wydał – tłumaczy nam jeden ze znających procedury inwestycyjne w górnictwie ekspertów. Cofnięcie koncesji oznacza rzecz jasna konieczność wypłaty przez skarb państwa odszkodowania dla podmiotu, który ją wcześniej uzyskał.

Rozwój sytuacji w Mysłowicach w kontekście środków z FST nie jest jednak wyłącznie problemem tego miasta. Niepokoi także samorządowców z Katowic, Siemianowic Śląskich, Świętochłowic, Chorzowa i Rudy Śląskiej. Wszystkie te miasta w ramach sieci podregionów (NUT-3) tworzą bowiem tzw. podregion katowicki. A to właśnie na poziomie podregionów dzielone mają być unijne środki z FST.

Oznacza to też, że jeśli jedno z miast tworzących podregion nie spełnia kryteriów do otrzymania wsparcia z FTS, to cała reszta dzieli jego los. Taką przynajmniej wykładnię usłyszeli samorządowcy z tych miast podczas zeszłotygodniowego spotkania z marszałkiem.

– Wspólnie wystosowaliśmy więc pismo do Komisji Europejskiej z prośbą o to, by nie "karać" nas za ewentualną budowę kopalni w Mysłowicach. Na razie sygnały, jakie do nas napływają, są bardzo niepokojące – mówi nam Krzysztof Mejer, wiceprezydent Rudy Śląskiej.

Władze śląskich gmin boją się finansowych skutków budowy nowych kopalń (fot. M. WrońskI)

Niech rząd powie: nie damy koncesji. Tego oczekują śląskie samorządy

Pismo, tyle że do polskiego rządu, zamierzają skierować też władze Rybnika. W mieście tym kopalnię węgla kamiennego zamierza budować prywatna spółka Bapro z Dąbrowy Górniczej. Inwestor pod koniec 2020 roku uzyskał decyzję środowiskową (miasto od razu zapowiedziało złożenie odwołania do Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska), ale do uzyskania koncesji na wydobycie jeszcze droga daleka.

Lokalny samorząd, który próbował zablokować budowę poprzez zmianę planu miejscowego dla terenu, gdzie miałaby stanąć kopalnia (uchwałę rady w tej sprawie uchylił wojewoda, a powstały w ten sposób spór prawny rozstrzygnie dopiero Najwyższy Sąd Administracyjny), chce, aby strona rządowa zadeklarowała, że koncesja dotycząca spornego złoża nie zostanie udzielona.

Przypomnijmy, że niespełna dwa lata temu wiceminister energii Adam Gawęda publicznie zapewnił, że rybnickie złoże nie będzie eksploatowane, ale kilka miesięcy później Gawęda został odwołany, a i samego resortu energii daremnie dziś szukać w strukturach rządu, więc nie sposób powiedzieć, na ile tamte zapowiedzi są jeszcze dla kogokolwiek wiążące.

– Oczekiwałbym, że na poziomie rządowym pojawi się jasny komunikat o tym, że ta koncesja po prostu nie będzie przyznana z powodu tego, że idzie pod prąd polityki europejskiej – mówi w rozmowie z PortalSamorzadowy.pl prezydent Rybnika Piotr Kuczera. Jak zapowiada, stanowisko w tej sprawie wystosują gminy podregionu rybnickiego, bo – trzymając się narracji o dzieleniu środków z FST na poziomie NUT-3 – cały podregion mógłby stracić pieniądze z tego źródła.

– To by oznaczało, że mielibyśmy potężne „wyspy” wykluczone z dofinansowania. Dla naszych miast byłaby to kompletna tragedia. Byłoby to pozostawienie ich na pastwę losu. Bez pieniędzy europejskich nie damy rady przeprowadzić transformacji, a wejście w ten proces jest nieodwracalne, bardzo kosztowne i długotrwałe – mówi Kuczera.

Wydawanie koncesji regulują przepisy – przypomina resort

Jak do apelu samorządowców z ziemi rybnickiej odniesie się strona rządowa? Przy okazji kwietniowego posiedzenia sejmu Piotr Dziadzio stwierdził, że koncesje na wydobywanie węgla energetycznego wydawane są sporadycznie i dotyczą małych złóż. Zwrócił uwagę, że dla organu koncesyjnego (czyli ministra klimatu i środowiska) wiążące są uzgodnienia z Ministerstwem Aktywów Państwowych i samorządem.

– Jeśli koncesja jest uzgodniona i przedsiębiorca spełnił wszystkie wymagania – głównie chodzi tu o przepisy wynikające z prawa górniczego i geologicznego – wówczas organ koncesyjny nie ma podstaw prawnych do wydania decyzji odmawiającej koncesji. Prawo jest tak skonstruowane, że decyzje odmowne, które są wydawane bez podstaw prawnych, są uchylane przez sądy – wyjaśnił Dziadzio.

Planowane kopalnie w Rybniku i Mysłowicach to dziś najgłośniejsze, ale nie jedyne tego typu przedsięwzięcia. Lista planowanych (przynajmniej w teorii) kopalń jest znacznie dłuższa. W maju 2019 r. katowicki RDOŚ wydał decyzję środowiskową dla kopalni „Orzesze” (firmowany przez Silesian Coal, spółkę zależną niemieckiego HMS Bergbau, projekt zakładał budowę zakładu mającego przez ok. 90 lat fedrować rocznie do 3 milionów ton węgla), ale za sprawą złożonego odwołania sprawa trafiła do Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

W tym samym roku drugi wniosek o koncesję na wydobycie ze złoża w Nowej Rudzie (woj. dolnośląskie) złożyła do resortu środowiska australijska spółka Balamara (do pierwszego wniosku ministerstwo miało długą listę zastrzeżeń), ale sprawa utknęła na etapie sprawdzania przez ministerstwo zabezpieczeń finansowych dla tej inwestycji.