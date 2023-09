Najlepiej zarabiający prezes wodociągów chce być senatorem. "Mam duże doświadczenie"

Henryk Milcarz, prezes spółki Wodociągi Kieleckie, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, jest kandydatem Lewicy w wyborach do Senatu z list Paktu Senackiego. - Zrobię wszystko, żeby osiągnąć cel - mówi.

Opozycji w sejmiku świętokrzyskim nie udało się odwołać marszałka z PiS. Zabrakło do tego głosów, ale mocno ucierpiał wizerunek zarządu. Koniec kadencji będzie trudnym czasem w regionie.

Zdaniem Henryka Milcarza doświadczeni w boju na dole samorządowcy potrzebni są teraz w parlamencie. - Rzecz w tym, by nie mnożyć ustaw, tylko stanowić prawo, które będzie mogło trwać w dłuższym okresie - mówi w rozmowie z PortalSamorzadowy.pl.

Rozmawiamy także o kryzysowej sytuacji w branży wod.- kan. - Firmy stały się łakomym kąskiem do zagospodarowania i chętnych, którzy by w tym wszystkim zamieszali, jest sporo - komentuje prezes Wodociągów Kieleckich.

Prawica w regionie traci radnych i warunki do rządzenia

Powiedzieć o sytuacji w Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, że jest napięta, to nic nie powiedzieć. Podczas wtorkowego głosowania opozycyjnym radnym nie udało się odwołać marszałka Bętkowskiego. Jest pan zaskoczony takim wynikiem głosowania?

- Jestem człowiekiem doświadczonym i powiem mało skromnie, ale ten wynik znałem dużo wcześniej. Czasem wystarczy popatrzeć na ludzkie zachowania, mowę ciała, na inne okoliczności i można wysunąć daleko idące wnioski. Choć miałem nadzieję, bo były ku temu wszelkie warunki, że głosowanie pójdzie po naszej myśli. Ale kiedy zorientowałem się, że w głosowaniu nie weźmie udziału pan radny Grzegorz Świercz, który mógł przechylić szalę zwycięstwa na stronę opozycji, to już wiedziałem, że sprawa jest nieaktualna.

Pozostały czas do końca kadencji samorządowej będzie jeszcze trudniejszy czy niewiele się zmieni?

- Moim zdaniem to będzie bardzo trudny okres. Przypomnę, że zarząd nie dostał absolutorium już po raz drugi, teraz dodatkowo nie otrzymał wotum zaufania. Przez sam fakt dwukrotnego głosowania ws. odwołania mocno ucierpiał wizerunek zarządu. To zresztą przedziwna historia, że prawica miała w regionie większość (16 z 30 radnych) i spokojnie mogła rządzić, a tak się skłóciła wewnętrznie, że dziś z tej liczby zostało im 11 szabel. No to jakie może być rządzenie? Wprawdzie wniosek o odwołanie upadł, ale warunków do tego, by solidnie zająć się pracą, wszystkimi obowiązkami, rozwojem województwa, to zarząd nie ma.

Samorządowcy w parlamencie to gwarancja doświadczenia i wiedzy

Jest pan kandydatem opozycji w wyborach parlamentarnych. Z Paktu Senackiego będzie pan kandydował w okręgu 83. Trzeba było pana namawiać do startu czy to pana decyzja? Co na niej zaważyło?

- Przez dwie kadencje byłem już posłem, zatem parlament nie jest dla mnie niczym nowym. Tegoroczny start, kandydowanie do Senatu to wynik splotu wielu uwarunkowań. Po pierwsze, ugrupowania tworzące Pakt Senacki szukały osoby, która dawałaby szanse na pokonanie obecnego senatora z PiS. Po drugie - była moja wola uczestniczenia w tych wyborach. Do tego suma różnych wydarzeń, rozmów, ustaleń, efektem czego kandydatem jestem ja i dodam od razu, że zrobię wszystko, żeby osiągnąć cel.

Wywodzę się z samorządu i praktycznie - z przerwą na bycie w Sejmie - ciągle byłem samorządowcem na różnych szczeblach. Rozpoczynałem od gminy jako radny, później kilka kadencji pełniłem funkcję przewodniczącego, następnie byłem pierwszym przewodniczącym, jak powstawały powiaty. Kiedy wygrałem wybory do Sejmu, przerwałem kadencję samorządowca, ale obecnie już drugą kadencję jestem radnym sejmiku. Wywodzę się z samorządu, ten samorząd czuję, bo tu są sprawy ludzkie rozwiązywane, a przynajmniej tak powinno być.

To dlaczego chce pan znów samorząd zostawić?

- Bo są jeszcze ważniejsze sprawy w kraju. Gdyby opozycja nie miała większości w Senacie, bylibyśmy dziś w zupełnie innej Polsce. Potrzeba jest ludzi doświadczonych, z praktyką, z wiedzą, ale też ludzi, którzy nie dadzą się nabrać na błyskotki i nie będą zmieniać poglądów czy miejsc w Senacie. Potrzeba nam takich ludzi. Ja mam bogate doświadczenie polityczne, społeczne, samorządowe i może to zostać dobrze spożytkowane.

To może czas zamienić Senat w izbę samorządową?

- To jest temat, do którego należałoby wrócić. On wprawdzie co jakiś czas wraca, nabiera kolorytu zwykle przed wyborami, ale później ginie. A właśnie o to chodzi, by ludzie na niższym szczeblu aktywności społecznej i politycznej, znający problemy, oczekiwania ludzi na dole, mogli również przedstawiać swoje opinie, ale także współuczestniczyć w tworzeniu dobrego prawa. I to jest myśl.

Mnie się w ogóle podoba, że sporo ludzi z samorządu startuje w wyborach z różnych ugrupowań. To jest gwarancja, że będzie więcej ludzi doświadczonych, rozsądnych, sprawdzonych przede wszystkim w boju na dole.

To jakie w pana opinii zmiany prawne są samorządom teraz najbardziej potrzebne?

- Odpowiem nieco przewrotnie. Miałem przyjemność, będąc posłem, być z wizytą w Indonezji, w tamtejszym parlamencie. Tam jeśli powstaną dwie ustawy w ciągu roku - to wszystko. A u nas na każdym posiedzeniu Sejmu, a później Senatu, jak nie są głosowane nowe ustawy, to jest wprowadzanych tyle zmian do obowiązujących ustaw, że nawet prawnicy za tym nie nadążają. A rzecz w tym, by nie mnożyć ustaw, tylko stanowić prawo, które będzie mogło trwać w dłuższym okresie i porządkować sytuację. Aby prawo było rozumiane przez prawników, ale i przez zwykłych obywateli.

Branża wod.-kan. łakomym kąskiem w politycznych zagrywkach

Zawodowo od lat związany jest pan z branżą wod.-kan. jako wieloletni prezes Wodociągów Kieleckich. Nie jest tajemnicą, że jest pan najlepiej zarabiającym prezesem spółki komunalnej w tej branży w miastach wojewódzkich. A ponoć branża w dużym kryzysie…

- Branża to nie znaczy, że firma, którą kieruję, jest w kryzysie, bo jest zupełnie odwrotnie. Nie podnieśliśmy i nie podnosimy opłat i mamy stawki jedne z najniższych w Polsce – to pierwsza kwestia. Drugą są potężne inwestycje, które prowadziliśmy na przestrzeni ostatnich lat, wykorzystując środki własne i unijne. To jest około miliarda złotych. Firma jest na wskroś nowoczesna, przygotowana na różne możliwości. Dzięki temu koszty, które są podstawą do ustalania opłat, są jedne z niższych i przez to nie podwyższamy opłat dla mieszkańców. To komu powinno się w Polsce płacić, jak już wspomniała pani o moich zarobkach?

Tu powinna być sprawa postawiona jasno - jest nadzór właścicielski samorządów i samorządy rozliczają, również dają pobory, prezesom i członkom zarządu, którzy kierują tymi spółkami. Tylko dodam, że w naszej spółce jest zarząd jednoosobowy i w porównaniu z innymi miastami, gdzie w zarządach zasiadają często cztery, a nawet pięć czy sześć osób, to jestem jednym z tańszych zarządów. Trzeba patrzeć kompleksowo.

Ale pół miliona złotych rocznych zarobków robi wrażenie.

- Miliard na inwestycje w przeciągu ośmiu lat też chyba robi wrażenie.

Wróćmy do sytuacji całej branży. Związek Miast Polskich przedstawił raport, z którego wynika, że ponad 70 proc. przedsiębiorstw wod.-kan. było w ubiegłym roku na minusie, więc sobie nie radzi.

- Nie radzi, bo w ustalaniu opłat brane nie są uwarunkowania ekonomiczne tylko polityczne. Jeśli się zablokuje możliwość zmiany opłat, a inflacja, wszystkie procesy, które rzutują na koszty utrzymania i funkcjonowania firmy rosną, to nie ma cudów.

Osobiście należę do nielicznych osób w radzie Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”, które były za utworzeniem Wód Polskich i nadal uważam, że taka instytucja powinna być. Tylko ta instytucja nie powinna być wykorzystywana do politycznych działań, co blokuje rozwój. Bo ograniczając możliwości dochodowe przedsiębiorstw, ogranicza się inwestycje, ogranicza rozwój. A później pokazuje się, że ta branża źle działa. A to nieprawda. Branża wod.-kan. jest jedną z tych, które najlepiej wykorzystały środki unijne i w ostatnich latach nastąpił ogromny skok techniczny, technologiczny, cywilizacyjny. W związku z tym, firmy stały się łakomym kąskiem do zagospodarowania i chętnych, którzy by w tym wszystkim zamieszali, jest sporo. To jest ten negatywny wpływ polityki, także na tym szczeblu samorządowym.

Mając doświadczenie, wiele tych wydarzeń przewidziałem, wykonałem określone ruchy wcześniej. Dzięki rozwiązaniom technologicznym zaoszczędziłem 60 etatów, a to są duże pieniądze. Obyło się bez zwolnień, bo w odpowiednim czasie weszliśmy z inwestycjami, które teraz procentują. Ale nie wszyscy takie możliwości mieli.

Referendum to święto demokracji czy propaganda PiS? Zrobiliśmy na ten temat debatę. Zobaczcie

Programy socjalne – rozdawnictwo czy obowiązek? Zobacz naszą debatę

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.