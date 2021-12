Nauka zdalna - komu przysługuje zasiłek opiekuńczy?

7 grudnia rząd ogłosił, że wprowadza nowe obostrzenia w związku z pandemią koronawirusa. Jednym z najważniejszych z nich, będzie powrót nauki zdalnej od 20 grudnia 2021 r. do 9 stycznia 2022. W tym czasie rząd planuje przyznać rodzicom dzieci prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Taki zasiłek nie przysługuje jednak wszystkim.

Rodzice, którzy z powodu przejścia szkół w tryb zdalny muszą zostać w domu i opiekować się dzieckiem, będą mogli liczyć na zasiłek opiekuńczy.

Zasiłek wynosi 80 proc. średnich dochodów brutto.

Nie każdy rodzic może się jednak o niego ubiegać. Przykładem są m.in. rodziny, w których jeden z rodziców jest bezrobotny lub na urlopie wychowawczym.

Od 20 grudnia do 9 stycznia nauka we wszystkich szkołach ma się odbywać w trybie zdalnym - to decyzja rządu z 7 grudnia.

Wiceminister @WaldekKraska: Wprowadzamy naukę zdalną w szkołach podstawowych i średnich od 20.12.2021 do 9.01.2022. Chcemy wykorzystać zbliżający się czas ferii i przedłużyć okres nieobecności w szkołach. pic.twitter.com/jIV4H7hXc1 — Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) December 7, 2021

Oznacza to, że wielu rodziców będzie musiało zostać w domu, aby opiekować się swoimi dziećmi, szczególnie jeśli chodzi o najmłodszych uczniów klas 1-3.

Jak wynika z informacji zamieszczonych w wykazie prac rządu, rodzice uczniów do lat ośmiu i dzieci niepełnosprawnych będą mieli prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego od 20 grudnia do 9 stycznia .

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie obowiązywał na dotychczasowych zasadach.

Dla kogo zasiłek opiekuńczy?

Zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom dzieci poniżej 8 roku życia w momencie, kiedy występuje konieczność zrezygnowania z pracy na rzecz opiekowania się podopiecznym. ZUS wskazuje, że jest 5 podstawowych warunków, aby rodzic mógł ubiegać się o zasiłek.

Są to: nieprzewidziane zamknięcie placówki oświatowej, konieczność izolacji dziecka z powodu podejrzenia choroby zakaźnej, choroby niani, poród lub choroba małżonka, pobyt w szpitalu lub innej placówce leczniczej.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przeznaczony jest zarówno na opiekę nad dziećmi do ukończenia 8 lat, jak i starszymi dziećmi z odpowiednim orzeczeniem o niepełnosprawności. Przysługuje ubezpieczonym rodzicom dzieci do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności; do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności; i do 24 lat, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.