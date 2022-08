Nawet 1300 zł miesięcznie do emerytury. Trzeba spełnić kilka warunków

Specjalna emerytura rodzicielska przysługuje matkom, które wychowały co najmniej czworo dzieci (fot. pixabay/Sabine van Erp)

Kobiecie, która wychowała co najmniej czworo dzieci i nie ma prawa do emerytury lub pobiera emeryturę niższą od minimalnej, przysługuje specjalna emerytura pod nazwą „Mama 4+. Jest ona co roku waloryzowana i w związku z tym została podniesiona w 2022 r. do 1338,44 zł. W przyszłym roku znów będzie wyższa.