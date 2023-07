Nawet 40 tys. urzędników może stracić posady. Posypią się pozwy o przywrócenie do pracy

Osoby, które pracowały w instytucjach uznanych za „organy bezpieczeństwa PRL" i straciły pracę po ostatniej nowelizacji ustawy o służbie cywilnej - piszą do Rzecznika Praw Obywatelskich. - Mogą składać pozwy o przywrócenie do pracy lub odszkodowanie - radzi RPO.

Autor ustawy Dobrosław Dowiat-Urbański, szef Służby Cywilnej, w rozmowie z Busieness Insider tłumaczył, że jej prowadzenie wynika z konieczności zapewnienia bezpieczeństwa wewnętrznego państwa.

Według początkowych wyliczeń pracę może stracić nawet 40 tysięcy urzędników.

Jak informuje Rzecznik Praw Obywatelskich, zainteresowane osoby mogą rozważyć złożenie pozwu do sądu o przywrócenie do pracy lub zasądzenie odszkodowania.

Z końcem czerwca w życie weszły przepisy ustawy z 14 kwietnia 2023 r. o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw.

Uchwalona przez Sejm nowelizacja wprowadziła zasadę, zgodnie z którą każda osoba, która - obojętnie w jakim charakterze - pracowała, pełniła służbę lub współpracowała z podmiotem zakwalifikowanym jako organ bezpieczeństwa państwa - niezależnie od tego, jakie w rzeczywistości zadania wykonywała będzie z mocy ustawy pozbawiona pracy i możliwości zarobkowania w sektorze publicznym.

Następuje to bez przyznania takiej osobie prawa do odwołania się do sądu i bez prawa do indywidualnej oceny jej postawy - co od początku krytykował m.in. Rzecznik Praw Obywatelskich.

- Regulacja wprowadzająca automatyczne rozwiązanie stosunków pracy z określoną grupą pracowników urzędów państwowych i służby cywilnej, która nie przewiduje jakiejkolwiek indywidualnej oceny pracowników poprzedzającej wygaszenie stosunku pracy, nie respektuje podstawowych swobód, do których należy prawo do wysłuchania i prawo do obrony, a także prawo do zindywidualizowanej oceny. Narusza również zasadę zaufania obywatela do państwa i stanowionego przez nie prawa i jest zastosowaniem odpowiedzialności zbiorowej w stosunkach pracy, co jest niezgodne z zasadą ochrony pracy - alarmował Marcin Wiącek.

Skargi urzędników, pracowników ministerstw, pracowników cywilnych służb mundurowych i funkcjonariuszy po pozytywnej weryfikacji

Jak informuje Rzecznik Praw Obywatelskich, zwracają się do niego osoby, które znalazły się w takiej sytuacji, a decyzję o zwolnieniu z pracy odbierają jako niesprawiedliwą. To m.in. pracownicy ówczesnych biur paszportowych, zajmujący się wklejaniem zdjęć do książeczek paszportowych, urzędnicy obsługujący rejestr PESEL, zajmujący się pracą biurową, ale również i byli funkcjonariusze służb bezpieczeństwa, którzy po 1990 r. przeszli pozytywną weryfikację. To np. pracownicy ministerstw czy pracownicy cywilni w służbach mundurowych.

- Są to osoby z wieloletnim stażem, często w wieku przedemerytalnym, objęte ochroną stosunku pracy. Zwracają uwagę, że z dnia na dzień stracą pracę bez jakichkolwiek świadczeń i bez możliwości odwołania się do sądu - informuje RPO

We wnioskach do RPO zwolnione osoby nie tylko podkreślają poczucie niesprawiedliwości, ale i pytają o swoje prawa oraz możliwe do podjęcia kroki.

Jakie możliwości mają osoby zwolnione z pracy ze względu na pracę w instytucjach uznanych za „organy bezpieczeństwa PRL?

Taką możliwość zdaniem RPO przewiduje art. 264 § 2 kodeksu pracy. Zgodnie z nim żądanie przywrócenia do pracy lub odszkodowania wnosi się do sądu pracy w ciągu 21 dni od dnia wygaśnięcia umowy o pracę. W związku z tym termin do wniesienia odwołania zależy od konkretnej sytuacji pracownika, o której mowa w art. 10 i 11 ust. 2 i 3 ustawy o zmianie ustawy o służbie cywilnej.

- Sąd Najwyższy w wyroku z 26 września 2019 r. (sygn. akt III PK 126/18) wskazując, że „ocena działania ustawodawcy (który na masową skalę posługuje się <<wygaszaniem>> stosunków pracy) powszechnie i jednoznacznie oceniana jest krytycznie (…). Zgodnie wskazuje się, że tego rodzaju praktyka jest niezgodna z art. 24, art. 30, art. 32 i art. 60 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, a przedmiotowe wygaśnięcie ma w istocie charakter pozorny - stanowi w istocie rozwiązanie stosunku pracy - informuje RPO

Lustracja nie ominie także pracowników samorządów

Nowela objęła całą administrację państwową, w tym także urzędników samorządów. Według początkowych wyliczeń prac może w sumie stracić nawet 40 tysięcy urzędników - ok. 22 tys. ze służby cywilnej oraz ok. 18 tys. z urzędów państwowych.

Ze sprawozdania szefa służby cywilnej za 2022 r. wynika, że w służbie cywilnej jest zatrudnionych było 117 tys. osób. Zwolnienia miałyby objąć blisko 19 proc. z nich.

Choć co do zasady nowelizacja ustawy nie odnosi się wprost do ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, to stosuje się ją w stosunku do pracowników zatrudnionych w:

urzędach marszałkowskich i ich jednostkach organizacyjny

starostwach powiatowych i ich jednostkach organizacyjnych;

urzędach gmin, jednostkach pomocniczych gmin, gminnych jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych.

