Nepotyzm w Starachowicach. Prezydent Materek ujawnia kulisy i komentuje

Marek Materek stwierdził, że przez wojnę działaczy jednej partii miasto straciło już „wspaniale funkcjonujące Polsko Amerykańskie Kliniki Serca”.

„Nie mogę dopuścić do tego, żeby kolejna wojna działaczy jednej partii doprowadziła do zniszczenia największej wartości jaką posiada Powiat Starachowicki czyli Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej” – zakomunikował.

Prezydent poinformował, że kandydatem jego komitetu na nowego starostę starachowickiego został Piotr Ambroszczyk, który w 2014 r. - kiedy Marek Materek rozpoczynał pracę w urzędzie miejskim -

pracował w referacie pozyskiwania funduszy zewnętrznych.

„Później oddelegowałem go do stworzenia w mieście polityki senioralnej z prawdziwego zdarzenia. Zadanie wykonał doskonale, dzięki czemu na Starachowicach wzorowało się wiele samorządów w Polsce. Później powierzyłem mu misję stworzenia Centrum Usług Społecznych. Z tym także poradził sobie doskonale, dzięki czemu znowu wiele samorządów z Polski czerpie z naszych doświadczeń w tym zakresie. Piotr jest podobnie jak ja człowiekiem niezwykle szczerym. Wiem, że to w polityce rzadka cecha. Dlatego nie zajmujemy się polityką tylko lokalnym samorządem. Wspólnie z członkami mojego komitetu wyborczego od 7 kat walczymy o to, aby Starachowice stały się najlepszym miejscem do życia dla wszystkich” – napisał prezydent Starachowic.

Nie wpuszczał z polecenia, ale w 2018 r. popełnił błąd

Materek przypomniał, że w 2014 r. deklarował współpracę z przedstawicielami wszystkich opcji politycznych, ponieważ „ulice i chodniki nie mają legitymacji partyjnych” i z tych deklaracji się wywiązuje. Zaznaczył, że w pierwszej swojej kadencji nie wpuścił do magistratu nikogo z „polecenia”, natomiast „popełnił ten błąd w 2018 r. po wyborach”.

„Przyjąłem do pracy osobę „polecaną”, która miała być merytorycznie przygotowana. Szybko życie zweryfikowało, że tak nie jest. Wtedy złamałem swoje zasady. Wczoraj postanowiłem naprawić ten błąd i zaprosiłem do powrotu do naszego zespołu byłą sekretarz miasta panią Beatę Dudę, która była dla mnie jak Mama. Chroniła przed wszelkiej maści kłopotami, które zazwyczaj stoją tuż za rogiem. „Polecano” mi także przyjęcie zastępcy ds. społecznych z ugrupowania rządzącego. Odmówiłem. Jako pełnomocnika ds. społecznych zatrudniłem wówczas byłego marszałka województwa Adama Jarubasa” – napisał na Facebooku.

Marek Materek przypomniał, że w mieście jego ugrupowanie rządzi samodzielnie z jedną „poleconą” osobą na pokładzie, natomiast w powiecie stworzył koalicję z PSL i komitetem Razem dla Mieszkańców Porozumienie.

„Mimo zmiany na stanowisku starosty zamierzamy pozostać w koalicji z tymi samymi ugrupowaniami z którymi umówiłem się na współpracę do końca kadencji. A jak wiadomo, jeśli z kimś się na coś umawiam - danego słowa dotrzymuję. Trzymajcie kciuki, by nikogo nie udało się złamać, by koalicja w dotychczasowym składzie działała do końca kadencji. Wierzę, że to nam się uda. Proszę o Wasze wsparcie dla naszego komitetu wyborczego” – skwitował.