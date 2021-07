Nie tylko żłobki. Minister zapowiada dofinansowanie do opieki dla dzieci do lat 3

Według Maląg "potrzebne jest również wsparcie w opiece" nad dziećmi do 3 roku życia, a "nie wszyscy rodzice chcą korzystać z opieki instytucjonalnej" ( fot. pixabay)

Musimy stwarzać warunki do łączenia życia zawodowego z rodzinnym - powiedziała w poniedziałek w Chocianowie minister rodziny Marlena Maląg. Zapowiedziała rozwój programów opieki żłobkowej i dofinansowań dla dzieci poniżej 3 roku życia w ramach programy "Polski Ład".

"98 proc. młodych Polaków chce mieć dzieci. Kiedy jednak spojrzymy na dzietność w Polsce, dzietność w Europie, to nie przekłada się na konkretne dane. Pozwoliliśmy sobie zapytać Polaków, co jest potrzebne, aby realizować te marzenia o szczęśliwej rodzinie" - powiedziała w poniedziałek na spotkaniu z mieszkańcami z mieszkańcami Chocianowa (woj. dolnośląskie) minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Polityka mieszkaniowa - wymieniła - polityka podatkowa i stabilna praca. "To co jest czynione, ale także opieka nad dziećmi do lat 3" - zaznaczyła. Jak dodała, "ta opieka już się rozwija, za pomocą programu +maluch+".

"Ponad 2,1 mld zł już trafiło na trafiło na tworzenie i utrzymanie miejsc opieki żłobkowej, Mamy dzisiaj ponad 200 tys. takich miejsc. Ale są potrzebne dalsze" - podkreśliła Maląg. "Polski Ład zakłada kolejne potężne wsparcie: to już nie rocznie 450 mln, tylko prawie 1,5 mld" - dodała minister. Zapowiedziała także, że "każda gmina, która będzie chciała zbudować żłobek będzie mogła to uczynić".

Według Maląg "potrzebne jest również wsparcie w opiece" nad dziećmi do 3 roku życia, a "nie wszyscy rodzice chcą korzystać z opieki instytucjonalnej".

"Musimy stwarzać warunki do łączenia pracy zawodowej z życiem rodzinnym. Będziemy wprowadzać całkowicie nowe rozwiązanie - dodatkowe 500 zł dla tych rodziców, którzy mają drugie i kolejne dziecko między 13 a 36 miesiącem życia, właśnie na to, by zapewnić opiekę nad dzieckiem" - zapowiedziała.

"Polskie państwo musi być silne, oparte na takim fundamencie, jakim jest mocna polska rodzina. Nie możemy dopuścić do sytuacji z prognoz ONZ, które pokazują, że w 2100 roku Polaków miałoby być tylko ponad 16 mln" - stwierdziła.