Nowe dodatki dla emerytów. Pomysł obejmuje wszystkich bez wyjątku

Wypłacanie dodatku pielęgnacyjnego wszystkim emerytom - bez względu na wiek i stan zdrowia - oraz podniesienie o 700 zł dodatku kombatanckiego przewiduje projekt nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach, wniesiony 28 sierpnia do Sejmu przez posłów Lewicy.

Do Sejmu wpłynął właśnie projekt zmian ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw.

Złożony przez grupę posłów Lewicy projekt nowelizacji ustawy zakłada między innymi wypłacanie dodatku pielęgnacyjnego wszystkim emerytom, a także podniesienie kwoty dodatku kombatanckiego z 294,39 zł do 1000 zł.

Ponadto poselski projekt przewiduje objęcie wszystkich emerytów (bez względu na wysokość emerytury) zwolnieniem z abonamentu radiowo-telewizyjnego.

Lewica proponuje w projekcie ustawy poszerzenie uprawnień emerytów, rencistów i kombatantów

28 sierpnia grupa posłów Lewicy złożyła w Sejmie projekt nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw. Projektowana ustawa przewiduje:

rozszerzenie kręgu osób uprawnionych do otrzymywania dodatku pielęgnacyjnego;

podwyższenie kwoty dodatku kombatanckiego;

rozszerzenie kręgu osób uprawnionych do bezpłatnego zaopatrzenia w leki;

rozszerzenie kręgu osób korzystających ze zwolnienia z opłat abonamentowych.

- Obecnie prawo do dodatku pielęgnacyjnego (…) nabywa się w razie łącznego spełnienia dwóch przesłanek: posiadania ustalonego prawa do emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy lub renty rodzinnej oraz ukończenia 75 lat albo - alternatywnie - powstania całkowitej niezdolności do pracy połączonej z niezdolnością do samodzielnej egzystencji - przypominają posłowie Lewicy w uzasadnieniu projektu.

Aktualnie prawo do dodatku pielęgnacyjnego można więc nabyć przed ukończeniem 75. roku życia wyłącznie z powodu powstania całkowitej niezdolności do pracy połączonej z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

W ocenie projektodawców „potrzeba ponoszenia zwiększonych wydatków na utrzymanie związanych z obniżeniem się zdolności człowieka do zwykłego, codziennego funkcjonowania powstaje jednak przeciętnie wcześniej niż po ukończeniu 75. roku życia i będzie ona coraz silniej odczuwana, biorąc pod uwagę spadającą stopę zastąpienia emerytur wypłacanych przez ZUS”.

Z tego powodu zdaniem projektodawców niezbędne jest rozszerzenie możliwości nabywania prawa do dodatku pielęgnacyjnego ze względu na wiek przez przyznanie takiego uprawnienia wszystkim osobom, które mają ustaloną emeryturę, rentę z tytułu niezdolności do pracy i rentę rodzinną (a także świadczenia równoważne w ubezpieczeniu społecznym rolników oraz zaopatrzeniu emerytalno-rentowym żołnierzy zawodowych, funkcjonariuszy służb mundurowych i ich rodzin).

Dlaczego Lewica chce podniesienia dodatku kombatanckiego?

Posłowie Lewicy zwarli też w projekcie zapisy znacznie podniesienie kwoty dodatku kombatanckiego. W 2023 r. to świadczenie wynosi 294,39 zł.

- W ocenie projektodawców kwota ta jest bardzo niska, biorąc w szczególności pod uwagę dynamiczny wzrost płac i cen w ostatnich latach. Z tego powodu dodatek kombatancki nie jest w stanie aktualnie pełnić założonych dla niego funkcji - zaznaczają posłowie Lewicy.

- Aktualnie trudno bowiem mówić, że świadczenie w kwocie niższej od 10 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę stanowi godną formę uznania zasług kombatantów. W rezultacie więc projektodawcy stoją na stanowisku, że niezbędne jest podwyższenie wysokości dodatku kombatanckiego do kwoty 1000 zł - czytamy w uzasadnieniu.

Poszerzenie kręgu osób korzystających ze zwolnienia z abonamentu RTV

Aktualnie zwolnienia z opłat abonamentowych (radiowo-telewizyjnych) przysługują m.in. wszystkim osobom, które ukończyły 75 lat, oraz osobom, które ukończyły 60 lat oraz mają ustalone prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

- W ocenie projektodawców - biorąc pod uwagę malejącą stopę zastąpienia emerytur - nie jest zasadne utrzymywanie w zakresie zwolnień podmiotowych z opłat abonamentowych zróżnicowania emerytów według wieku i wysokości świadczenia. Z tego powodu projektodawcy proponują, aby zwolnieniem z opłat abonamentowych objąć wszystkich emerytów - argumentują autorzy projektu nowelizacji.

Ponadto posłowie Lewicy proponują rozszerzenie katalogu osób uprawnionych do bezpłatnego zaopatrzenia w leki o wszystkich kombatantów.

