Nowe inwestycje pułapką dla gmin? Trudne pieniądze na transformację

Pieniądze te mają przyczynić się do dywersyfikacji działalności firm górniczych i okołogórniczych (np. poprzez zmianę profilu ich działalności celem pozyskania nowych rynków zbytu); cyfryzacji i automatyzacji gospodarki, ale i ograniczenia skali powstawania odpadów (poprzez wdrażanie czystych technologii, inwestycji dotyczących zmniejszenia zużycia surowców, recyklingu materiałów, czy ograniczenia zużycia energii).

Podwojony ma zostać też budżet na lokalną przedsiębiorczość (na razie wynosi 200 mln euro). Finansowane z tego źródła wsparcie ma być przede wszystkim skierowane do przedsiębiorstw należących do technologicznych specjalizacji regionu - jako mających największy potencjał tworzenia miejsc pracy; to takie firmy miałyby zagospodarować część osób odchodzących z górnictwa.

Na dofinansowanie miałyby też liczyć mikro- i małe podlegające transformacji, zupełnie nowe przedsiębiorstwa, a „uzupełniająco” także turystyka - o ile jest ona potencjałem danego regionu.

280 mln euro zapisano na edukację (m.in. szkolenia związane z transformacją regionu, doradztwo dla branży górniczej, podnoszenie lub zmianę kwalifikacji, czy kształcenie dualne), 163 mln euro na wsparcie rynku pracy (m.in. na reorientację zawodową osób odchodzących z górnictwa i pokrewnych sektorów gospodarki), zaś 200 mln euro na wsparcie zdrowotne i społeczne, przy czym we wszystkich tych trzech przypadkach budżety zostaną zmniejszone (część zadań zostanie przesunięta w obszar finansowania z polityki spójności).

Większy aniżeli zapisane w pierwszej wersji Planu 220 mln euro ma być budżet na transformację energetyczną (w ramach działań związanych z tym celem ma się znaleźć m.in. wsparcie energetyki rozproszonej opartej o OZE, ograniczanie ubóstwa energetycznego i niskoemisyjne mieszkalnictwo).

Energia, teren, woda

320 mln euro miałoby zostać przeznaczone na „efektywne wykorzystanie” terenów poprzemysłowych. Jak można się było dowiedzieć z przedstawionej posłom prezentacji pieniądze te miałyby się przysłużyć do regeneracji takich właśnie gruntów, ich inwentaryzacji, waloryzacji i ponownemu wykorzystaniu pod cele rozwojowe, likwidacji zagrożenia ze strony odpadów i rewitalizacji przestrzeni miejskich. Katalog działań wspieranych z tego źródła objąć ma też rozwój systemów ujęć, uzdatniania, dostawy i magazynowania wody, a także jej retencjonowania.

- Po raz pierwszy będziemy regulować stosunki wodne na terenie gmin górniczych – zapowiedziała poinformowała Stefania Koczar-Sikora.

W ramach pierwszego projektu TPST dla woj. śląskiego zapisano ponadto 100 mln euro na wsparcie mobilności (pieniądze te miałyby ułatwić rozwój infrastruktury transportu zeroemisyjnego i zakupy zeroemisyjnego taboru) oraz 56 mln na „efektywny system zarządzania transformacją”.

Dwa miliardy czy jeden? To nie zależy od gmin

Władze województwa śląskiego zakładają, że Terytorialny Plan Strategicznej Transformacji wspólnie ze strategią województwa oraz regionalną strategią innowacji tworzyć będzie „spójny pakiet programujący”, którego motywem przewodnim ma stać się budowa innowacyjnej gospodarki regionu. Regionu, który w perspektywie 2030 r., w związku z redukcją zatrudnienia w górnictwie i bezpośrednio z nim powiązanych przedsiębiorstwach, musi stworzyć ok. 28-31 tys. nowych miejsc pracy.

Samorząd regionu tworząc projekt TPST oczekuje, że na realizację zapisanych w nim przedsięwzięć będzie miał do dyspozycji ponad 2 mld euro. Czyli pełną pulę środków z tego źródła. Tyle, że to, czy takową pulę faktycznie będą miały do dyspozycji, nie jest oczywiste. Pełna pula bowiem przysługuje tylko tym państwom, które godzą się na osiągnięcie przez Unię Europejską neutralności klimatycznej do roku 2050. A z aprobatą tego założenia Polska ma problem, co kosztować może nas połowę kwoty przewidzianej dla naszego kraju w Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Gdyby ten scenariusz się ziścił, to województwo śląskie miałoby do dyspozycji nie 2 mld euro, ale tylko miliard.

To jednak nie jedyny problem z finansowaniem przedsięwzięć zapisanych w Planie Sprawiedliwej Transformacji. Niemiłą niespodzianką może też okazać się wykluczenie z tego mechanizmu wsparcia gmin, gdzie planowany jest rozwój działalności górniczej (pod tym pojęciem rozumiana ma być zarówno budowa nowego zakładu, jak też rozbudowa już działającego). W toku sejmowej debaty można było usłyszeć, że taka możliwość „bardzo mocno jest rozważana”.