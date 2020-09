Nowy wiceprezydent miasta Łodzi

- Świat zmienia się na naszych oczach, dlatego Łódź także musi się zmienić. Nowa strategia dla Łodzi to nowe wyzwanie, nowa energia i nowa szansa dla miasta. Jeżeli coś będziemy robić dokładnie tak samo jak do tej pory, to dostaniemy takie same wyniki - powiedziała prezydent miasta Łodzi Hanna Zdanowska, przedstawiając swojego nowego zastępcę.

- Dlatego, aby strategia przyniosła pożądane skutki musimy wprowadzić szereg zmian organizacyjnych, które nadadzą zmianom dodatkowego tempa. Bardzo się cieszę, że po zdobyciu kolejnych doświadczeń na wolnym rynku do urzędu wraca Adam Pustelnik, który będzie pełnił funkcję wiceprezydenta miasta Łodzi - dodała.

- Ta propozycja to dla mnie zaszczyt. To nie jest po prostu praca w urzędzie miasta. To praca dla Łodzi, a to ogromne zobowiązanie. Kocham to miasto, tu mam rodzinę i przyjaciół. Mieszkałem w wielu miejscach na świecie, miałem wiele różnych propozycji zawodowych, ale możliwość wpływu na rozwój Łodzi, to dla mnie największe wyzwanie. Będę wspierał panią prezydent w realizacji nowej strategii miasta we wszystkich jej aspektach, ale przede wszystkim chcę zająć się tym, co potrafię najlepiej: rozwojem Łodzi - powiedział Adam Pustelnik.

Adam Pustelnik ma 32 lata. Z wykształcenia jest magistrem prawa oraz magistrem stosunków międzynarodowych. Studiował m.in. na Uniwersytecie Łódzkim, European Academy of Diplomacy czy University of Oxford. Pracował w Ministerstwie Sportu i Turystyki, Urzędzie Miasta Łodzi oraz firmie Savills. Jest żonaty, ma córkę.

W ramach swoich nowych obowiązków służbowych będzie sprawował nadzór nad Departamentem Planowania i Rozwoju Gospodarczego oraz Departamentem Gospodarowania Majątkiem. Podległymi mu wydziałami Urzędu Miasta Łodzi będą m.in. Biuro Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej, Biuro Architekta Miasta, Wydział Dysponowania Mieniem czy Łódzki Ośrodek Geodezji.

- Adam Pustelnik nie jest ani urzędnikiem, ani politykiem. To profesjonalista, który chce pracować na rzecz rozwoju naszego miasta - dodała prezydent Hanna Zdanowska.

Będzie to piąty wiceprezydent w łódzkim magistracie. Funkcję zastępcy Hanny Zdanowskiej pełnią już: Wojciech Rosicki, Małgorzata Moskwa-Wodnicka, Joanna Skrzydlewska i Adam Wieczorek.