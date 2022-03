O krok od katastrofy humanitarnej. Samorządowcy apelują ws. miejsc pobytowych dla uchodźców

Czytaj też: Samorządy z dostępem do rządowej bazy miejsc zakwaterowania uchodźców

Relokacja do mniejszych ośrodków

Dodatkową trudnością w przyjmowaniu uchodźców jest trwająca z poszczególnymi wojewodami dyskusja o wysokości stawki jaka może być zapłacona prywatnemu przedsiębiorcy za zakwaterowanie wraz z wyżywieniem.

Zdaniem Ruchu proponowana przez rząd stawka 40zł/dobę/osobę nie jest wystarczająca aby zainteresować prywatnych przedsiębiorców zapewnieniem noclegu oraz całodziennego wyżywienia.

- 16 ośrodków regionalnych powinno tymczasowo przyjmować uchodźców, a następnie relokować przyjezdnych do ośrodków oddalonych od miast wojewódzkich, gotowych nieść opiekę. Wielu wójtów i burmistrzów zgłasza gotowość wolnych miejsc. Rozproszenie ośrodków po rejestracji w ośrodku regionalnym pozwoli w rozsądny sposób wykorzystać możliwości lokalnych wspólnot - twierdzą samorządowcy.

Uchodźców będzie więcej, gdzie będą mieszkać?

Należy również, równolegle, prowadzić działania zwiększające zasób mieszkaniowy Polski. Według szefa dyplomacji UE Josep Borrella, przewidywana liczba uchodźców może osiągnąć nawet 5 mln osób. Takiej liczby przybyszów nie przyjmiemy bez zbudowania w oparciu o służby rządowe miasteczek pobytowych.

- Jest jeszcze czas na działanie aby nie były to ogromne, rodzące patologie, obozowiska. Możemy budować osiedla pobytowe niewielkiej wielkości. Kluczowe jest ich odpowiednie rozprzestrzenienie i wpisanie w sąsiedztwa, w odpowiedniej lokalizacji - z transportem oraz dostępem do miejsc pracy (np. obwarzanki miast). Według wstępnych analiz rynek pracy w Polsce w najbliższych miesiącach jest w stanie wchłonąć ok 700 tys. potencjalnych pracowników. Do administracji publicznej należy zabezpieczenie pozostałym osobom godnych warunków życia i członkowie Ruchu deklarują gotowość do konkretnych działań - dodaje wójt gminy Izabelin, Dorota Zmarzlak, wiceprezes Ruchu Samorządowego „Tak! Dla Polski”.

Jak dodają przedstawiciele Ruchu, wspólnie przy udziale zasobów unijnych mamy możliwości do stworzenia miejsc, gdzie obywatele Ukrainy znajdą godne warunki do życia.

- Polski rząd powinien z większym zaangażowaniem zabiegać do krajów zachodniej części UE, w sprawie stworzenia przez nich miejsc pobytowych dla uchodźców. Polskie samorządy z całą mocą angażują się w pomoc uchodźcom i dalszą pomoc deklarują i tego samego z całą mocą oczekują od Rządu Rzeczypospolitej Polskiej - reasumują przedstawiciele samorządowej organizacji.