Obostrzenia: Lockdown w pomorskim i warmińsko-mazurskim. Zmiany tylko w edukacji

W związku z tym - mówił - sytuacja w szpitalnictwie i zarządzanie nią jest w tej chwili priorytetem. Poinformował, że na piątkowym spotkaniu rządowego zespołu zarządzania kryzysowego ta sytuacja była analizowana i wypracowane zostały cztery kroki działań.

Pierwszy z nich, jak powiedział Niedzielski, dotyczy weryfikacji deklarowanych w systemie łóżek covidowych przez poszczególne szpitale.

- Wczoraj zleciłem też prezesowi NFZ przeprowadzenie wyrywkowych kontroli w co najmniej dwóch szpitalach w każdym województwie, szczególnie w tych, które deklarują największe liczby łóżek w systemie - poinformował szef MZ. Dodał, że te wielkości będą weryfikowane.

Weryfikacji również poddana będzie dostępność tych łóżek. Niedzielski przypomniał, że podczas drugiej fali wprowadzony został system aktualizowany przez szpitale co 3 godziny, z intencją, by karetki, które wiozą chore osoby, miały pewność, że dojeżdżają do szpitala, w którym jest miejsce.

Średnia dzienna liczba zachorowań w poszczególnych województwach

- Zwróciłem się też do Ministerstwa Obrony Narodowej o pomoc w realizacji tego zadania, żeby te informacje były aktualizowane co trzy godziny. Wracamy do rozwiązania, że żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej będą wspomagali w pracy administracyjnej - podkreślił minister.

Kolejny krok to sprawdzanie zaopatrzenia szpitali w te produkty, które były deficytowe w trakcie drugiej fali zakażeń. Wskazał, że chodzi o zaopatrzenie w lek remdesivir.

- Będziemy odtwarzali poziom zaopatrzenia miesięcznego na poziomie 48 tys., bo w ten miesiąc wchodziliśmy z zaopatrzeniem mniej więcej 30 tys. Będziemy odbudowywali te zapasy po to, żeby płynnie dostarczać lek do poszczególnych szpitali, gdzie oczywiście popyt na to lekarstwo systematycznie rośnie - powiedział Niedzielski.

Poinformował, że dokonywany jest również przegląd zaopatrzenia szpitali w tlen.

- Na razie nie mamy żadnych sygnałów, żeby dostawy tlenu i zaopatrzenie w tlen miały jakiekolwiek problemy, opóźnienia lub ograniczenia - powiedział.

Dodał, że konieczne jest również stałe powiększanie liczby łóżek dla pacjentów chorych na COVID-19.

Obostrzenia w warmińsko-mazurskim przedłużone

Minister podczas konferencji zaznaczył, że województwem najbardziej dotkniętym pandemią jest nadal woj. warmińsko-mazurskie.

- Jeśli popatrzymy na średnią dzienna liczbę zachorowań dla okresu tygodniowego, w przeliczeniu na 100 tys. mieszańców, to w woj. warmińsko-mazurskim ten parametr wynosi 57,4 przy średniej w całej Polsce wynoszącej równo 30 - powiedział.

Dodał, że na drugim miejscu plasuje się woj. pomorskie, gdzie ten parametr wynosi blisko 45 osób na 100 tys. mieszańców. Minister wskazał, że powyżej średniej krajowej są także województwa: mazowieckie, lubuskie, kujawsko-pomorskie i podkarpackie.

- "Woj warmińsko-mazurskie i woj. pomorskie charakteryzują się też dosyć dużą skutecznością prowadzonych badań, co też jest odzwierciedleniem sytuacji, że gęstość zachorowań jest też duża"- zaznaczył.

Zdaniem ministra zdrowia przyczyną zwiększonej zachorowalności w regionach są nowe warianty koronawirusa.

- Na początku stycznia badania pokazywały, że udział mutacji brytyjskiej wynosił 5 proc. Potem w lutym te wielkości zwiększały się do 10 proc. Według najnowszych danych udział mutacji systematycznie rośnie i w tempie stosunkowo wysokim. Za ostatnie 21 dni w skali ogólnopolskiej mamy blisko 25-procentowy udział mutacji brytyjskiej - przekazał Niedzielski.

❗️ Od 13 do 20 marca zaostrzamy zasady bezpieczeństwa na Pomorzu oraz przedłużamy obostrzenia na Warmii i Mazurach.



📅 W pozostałych województwach przedłużamy dotychczasowe zasady bezpieczeństwa do 28 marca.



Czytaj więcej ➡️ https://t.co/gavoDBNQtf pic.twitter.com/S7FVjAsiNk — Kancelaria Premiera (@PremierRP) March 5, 2021

Podkreślił, że w regionach dotkniętych najwyższą liczbą zachorowań mamy do czynienia z jeszcze większym udziałem mutacji brytyjskiej.

W związku z tym rząd podjął decyzję, że w woj. warmińsko-mazurskim zostaną przedłużone o tydzień - do 20 marca - obowiązujące tam regulacje.

- Restrykcje w woj. warmińsko-mazurskim zostaną przedłużone o tydzień. Z jednym wyjątkiem - zamiast prowadzenia edukacji w trybie zdalnym, chcemy zastosować nauczanie hybrydowe - powiedział minister zdrowia Adam Niedzielski na konferencji prasowej.

Oznacza to, że uczniowie będą uczyć się w formie hybrydowej. Wyjaśnił, że chodzi o model, w którym część dzieci np. w jednym tygodniu uczęszcza do szkoły, a w tym czasie pozostałe korzystają ze zdalnej nauki.

- Natomiast w kolejnym tygodniu, bo można to robić również w systemie dziennym, zmienia się sposób prowadzenia tej nauki - przekazał Niedzielski.

- Te regulacje dotyczące woj. warmińsko-mazurskiego wejdą w życie od kolejnej soboty do następnego tygodnia, czyli do 20 marca - wyjaśnił.

Dodał, że rząd będzie chciał komunikować w cyklu tygodniowym regulacje dotyczące województw.

Kolejne województwo objęte restrykcjami

Jednocześnie zapowiedział, że w województwie pomorskim zostaną wprowadzone te same obostrzenia, które obowiązują obecnie w województwie warmińsko-mazurskim. Jak dodał, obostrzenia zaczną obowiązywać w sobotę 13 marca i potrwają na razie do 20 marca, gdy rząd postanowi, co dalej.

- Wycofujemy luzowania. Zamknięte będą hotele, zostanie ograniczona działalność galerii handlowych. Kina, teatry, muzea, galerie sztuki - to wszystko obiekty, które zostaną ponownie zamknięte. To samo dotyczy basenów, saun, solariów i innych obiektów sportowych, które były do tej pory dopuszczone - poinformował Niedzielski.

- Podobnie jak w województwie warmińsko-mazurskim, od 13 do 20 marca nauka będzie odbywała się w trybie hybrydowym - mówił minister.

Podkreślił, że głównym argumentem pozwalającym na poluzowanie trybu zdalnego nauczania w klasach 1-3 jest przede wszystkim szczepienie nauczycieli", które do 13 lub 14 marca ma być "praktycznie zakończone.

W pozostałych regionach sytuacja pozostaje na razie bez zmian. - Będziemy co tydzień podejmować decyzję, co będzie działo się dalej - powiedział Niedzielski.

Niedzielski oświadczył, że nastawienie rządu co do obostrzeń zdecydowanie się zmienia i decyzje dotyczące luzowania obostrzeń będą na pewno odważniejsze z uwagi na to, że część społeczeństwa jest już zaszczepiona, zaś badania serologiczne pokazują, że około 20-25 proc. społeczeństwa ma już przeciwciała.

Podkreślił, że obecnie znajdujemy się w okresie wzrostowym trzeciej fali pandemii i przewidywane jest, że na przełomie marca i kwietnia ta fala powinna osiągnąć swoje apogeum. - A potem procesy pandemiczne powinny słabnąć - dodał.

- Jest taki scenariusz analizowany, że w przypadku, jeżeli po świętach (wielkanocnych) byśmy mieli już to apogeum zachorowań za sobą, to będziemy przywracali wszystkie te sektory i branże, które były dotknięte do tej pory obostrzeniami. Oczywiście, techniką delikatnych kroków, czyli nie od razu na 50 osób wesele, tylko wprowadzając ostrożniejsze limity - podkreślił szef MZ.