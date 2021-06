Od 13 i 26 czerwca kolejne luzowanie obostrzeń. Oto nowe zasady

Od 13 czerwca rząd wprowadza nowe zmiany w obostrzeniach, a od 26 czerwca kolejne zmiany na okres wakacyjny. Na początek więcej osób będzie mogło uczestniczyć w kościelnych nabożeństwach i kibicować na stadionie narodowym. - Wszystko wskazuje na to, że na wakacje dzięki Narodowemu Programowi Szczepień możemy ogłosić luzowanie obostrzeń - mówił w czwartek premier Mateusz Morawiecki.

W czwartek (10 czerwca) odbyła się konferencja prasowa premiera Mateusza Morawieckiego i ministra zdrowia Adama Niedzielskiego dotycząca kolejnego luzowania obostrzeń.

- Wszyscy czekaliśmy na moment oddechu po III fali i jest on teraz na wyciągnięcie ręki, bo dane są coraz lepsze. Musimy wciąż zachowywać czujność, ale przybywa też zaszczepionych. Na początku czerwca pobiliśmy rekord - ponad 620 tys. szczepień dziennie - mówił Mateusz Morawiecki.

Dodał też, ż kolejne fazy luzowania nie oznaczają końca pandemii, choć jest dobrej myśli. - Wszystko wskazuje na to, że na wakacje dzięki Narodowemu Programowi Szczepień możemy ogłosić luzowanie obostrzeń - dodał.

Luzowanie obostrzeń od 13 i 26 czerwca

Najbliższe zasady będą obowiązywać już 13 czerwca. Chodzi o liczbę osób w kościołach (połowa miejsc będzie mogła być zajęta) oraz na Stadionie Narodowym w Warszawie.

Premier @MorawieckiM: Już od 13 czerwca chcemy wprowadzić nowe zmiany w obostrzeniach, a od 26 czerwca kolejne zmiany na okres wakacyjny. W najbliższych dniach otworzymy @PGENarodowy dla strefy kibica na @EURO2020. ⚽️ — Kancelaria Premiera (@PremierRP) June 10, 2021

od 13 czerwca zostanie umożliwiona sprzedaż oraz spożywania jedzenia i picia w kinach, teatrach i w innych instytucjach kultury i rozrywki oraz podczas koncertów.

Większość nowych zasad będzie obowiązywała od 26 czerwca. Zostanie zmieniony limit dla targów i konferencji oraz dla wydarzeń sportowych i koncertów.

Premier @MorawieckiM: Większość nowych zasad będzie obowiązywała od 26 czerwca.

➡️ Targi i konferencje - zmieniamy limit z 1 os. / 15 m2 na 1 os. / 10 m2.

➡️ Wydarzenia sportowe i koncerty na obiektach sportowych - więcej widzów, zajęte 50% miejsc. — Kancelaria Premiera (@PremierRP) June 10, 2021

W hotelach i obiektach wypoczynkowych zwiększony zostanie limit dopuszczalnych zajętych miejsc do 75 proc. Do tego limitu nie będą wliczane zorganizowane grupy dzieci i młodzieży poniżej 12 roku życia.

- Do tej pory w restauracjach i lokalach gastronomicznych mieliśmy limit zajętości co drugiego stolika, tutaj zwiększamy obłożenie do 75 proc. Targi i konferencje, które niedawno udostępniliśmy, od 26 czerwca będą mogły pracować w reżimie 1 osoby na 10 m2, a nie tak jak poprzednio na 15 m2 - przekazał minister Niedzielski na konferencji prasowej.