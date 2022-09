Odwołano prezesa lotniska we Wrocławiu. Sprawa trafi do sądu, działanie lotniska sparaliżowane

Dariusz Kuś został odwołany ze stanowiska prezesa lotniska we Wrocławiu. Według niego nielegalnie. (fot. mat. pras. PLW)

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy(NWZA) Portu Lotniczego Wrocław odwołało w czwartek z funkcji prezesa wrocławskiego lotniska Dariusza Kusia. Miasto Wrocław, które ma 49,2 proc. udziałów w spółce Port Lotniczy Wrocław, nie zgadza się z decyzją, nazywając ją "bezprecedensową i bezprawną". W rozmowie z nami odwołany prezes zapowiada batalię w sądzie i wskazuje, że spółka zarządzająca lotniskiem jest obecnie decyzyjnie sparaliżowana.

- Nie czuje się do końca odwołany, ponieważ uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy została podjęta z naruszeniem przepisów ustawy o gospodarce komunalnej – mówi dla Portalu Samorządowego odwołany Dariusz Kuś.

Chodzi o zapis, który prawo do odwołania członka zarządu daje tylko i wyłącznie radzie nadzorczej, a nie NWZA.

- W związku z tym, zarówno ja, jak i akcjonariusz gmina Wrocław kierujemy sprawę do sądu. Wierzę, że w ciągu kilkunastu dni sąd przywróci mnie na stanowisko – zapowiada odwołany prezes lotniska.

W oświadczeniu przesłanym do mediów prezydent Wrocławia Jacek Sutryk napisał o „bezprecedensowym, ale i bezprawnym działaniu, w wyniku którego doszło do odwołania Dariusza Kusia z funkcji prezesa zarządu Portu Lotniczego Wrocław”.

- Wpisuje się to w politykę pomniejszania przez rząd roli i znaczenia regionalnych lotnisk na rzecz budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego (…) Tym bardziej dziwi fakt, że samorząd województwa nie stoi w tej sprawie ramię w ramię z Miastem Wrocław, którego celem jest zabezpieczenie interesów mieszkańców, turystów i przedsiębiorców korzystających z naszego lotniska odwiedzając region dolnośląski i jego stolicę – oświadczył prezydent Wrocławia.

Akcjonariuszami Spółki Akcyjnej Port Lotniczy Wrocław S.A. jest Wrocław (49,24 proc. akcji), Województwo Dolnośląskie (31,01 proc.) oraz Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” (19,75 proc.).

Według dyrektora Wydziału Komunikacji Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Bohdana Stawiskiego odwołanie Kusia "podyktowane było paraliżowaniem przez prezesa pracy lotniska".

"Akcjonariusze dostrzegli rosnący konflikt pana Dariusza Kusia ze związkami zawodowymi, Strażą Graniczną oraz PLL LOT. Prezes ponadto utrudniał wykonywanie mandatu członkom Rady Nadzorczej, wielokrotnie nie udostępniając dokumentów spółki. Akcjonariusze oczekują, aby osoba pełniąca funkcję prezesa zarządu współpracowała ze wszystkimi podmiotami dla dobra Portu Lotniczego i Dolnoślązaków" – napisał w komunikacie dla naszej redakcji Stawiski.

- PPL przychyliło się do wniosku i argumentacji Województwa Dolnośląskiego dotyczącego odwołania prezesa zarządu portu. PPL jako mniejszościowy, ale też jedyny branżowy udziałowiec spółki, widzi konieczność uporządkowania sytuacji w porcie. PPL deklaruje chęć współpracy przy rozwoju lotniska we Wrocławiu. Zależy nam na sprawnym funkcjonowaniu portu i jesteśmy gotowi do współdziałania z pozostałymi akcjonariuszami, radą nadzorczą i zarządem przy rozwiązywaniu problemów i podejmowaniu wyzwań, przed jakimi stoi wrocławskie lotnisko – mówi Anna Dermont, rzeczniczka Przedsiębiorstwa Państwowego Porty Lotnicze.

Co obecna sytuacja oznacza dla portu, z punktu widzenia zarządzania firmą?

- Moim zdaniem jest poważny problem, jeżeli chodzi o działanie zarządu w tej chwili. Ponieważ zgodnie z zapisami statutu, żeby istniał zarząd musi być powołany prezes. Tego prezesa w tej chwili nie ma i jest poważny dylemat prawny, czy decyzje podejmowane obecnie przez spółkę będą miały jakikolwiek atrybut ważności – komentuje na gorąco odwołany ze stanowiska prezesa Dariusz Kuś.

