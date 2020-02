Polsce ubywa mieszkańców, ale przybywa seniorów. GUS wskazuje, że ten proces się nasili

Z przedstawionych w raporcie prognoz wynika, że liczba osób w wieku 60 lat i więcej w 2030 r. sięgnie 10,8 mln (wzrost w stosunku do roku 2018 o 13,4 proc.), w roku 2040 - 12,3 mln (wzrost o 28,9 proc.), zaś w 2050 r. w Polsce będzie mieszkać 13,7 mln osób w starszym wieku (wzrost w stosunku do roku 2018 o 44,1 proc.), co oznacza, że stanowić będą one 40,4 proc. ogółu społeczeństwa (do tego czasu ogólna liczba mieszkańców Polski zmniejszy się o 4,5 mln). W 2050 r. osoby w wieku senioralnym zamieszkałe w miastach mają stanowić 23,5 proc. populacji Polski, zaś mieszkańcy wsi – 16,8 proc.

Miasta się szykują

Procesów starzenia się społeczeństwa nie można bagatelizować, a miasta przygotowują się do aktywizacji osób w wieku emerytalnym.

- Dla osób starszych mamy program rządowy Senior-Wigor [obecnie Senior+], który cenię najbardziej, bo dał on możliwość zagospodarowania osób starszych, które nie bardzo wiedziały, co ze sobą zrobić. Staramy się też docierać do osób, które póki co nie korzystają z tego programu i pozostają w domach. Aktywizujemy środowiska senioralne, żeby do nich docierały - mówił podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach prezydent Bytomia Mariusz Wołosz.

Dodał, że Bytom przygotowuje obecnie program mający na celu aktywizację zawodową tych osób, bo nie ma lepszego sposobu na życie niż aktywność do późnego wieku. Zauważył również, że w mieście rośnie liczba seniorów z zagranicy. To wzrost rzędu 100-200 osób rocznie.

Burmistrz Wojkowic Tomasz Szczerba podkreślił, że obecnie należy przebudowywać miasta tak, żeby były otwarte i przyjazne dla wszystkich - dla dzieci, młodzieży, pracujących i seniorów - oraz współpracy międzypokoleniowej. - U nas ta współpraca występuje w działaniach proekologicznych Centrum Aktywnego Seniora, które powstało w 2016 r. Nie korzystaliśmy z programu Senior+, ponieważ wymaga on zatrudnienia osób, a to spowodowałoby wzrost wydatków bieżących gminy, a na to nas nie stać - stwierdził.

Wójt Brennej Jerzy Pilch zauważył z kolei, że w Brennej działa kilka zorganizowanych grup senioralnych, które co prawda wybrały sobie gminę jako miejsce odpoczynku, ale lubią się angażować. - Dla seniorów organizujemy różne kursy - np. kurs obsługi komputerów. Pozyskujemy też pieniądze transgraniczne, uruchomiliśmy wiele projektów miękkich, które są bardzo dobrze odbierane przez seniorów – stwierdził.

Krzysztof Mejer, I zastępca prezydenta Rudy Śląskiej podkreślił, że tych działań jest mnóstwo. - Przede wszystkim jest to Rudzka Karta Seniora 60+, wydaliśmy do tej pory 4500 takich kart. Jest także Rudzka Rada Seniorów przy Radzie Miasta. To ciało doradcze, w którym zasiadają byli radni, byli prezydenci. Podpowiada nam np. co powinniśmy zrobić dla najstarszych mieszkańców - wylicza prezydent Mejer. Władze miasta utrzymują też stały kontakt z emerytami, wywodzącymi się z różnych zakładów, zwłaszcza z Huty „Pokój”, wspierają osoby niepełnosprawne, które mają trudności z dotarciem do lekarza, do sklepu.

- Wprowadziliśmy również Rudzką Kopertę Życia - projekt polegający na tym, że każda osoba starsza ma przy sobie kopertę z badaniami i informację na temat chorób i leczenia, by w razie interwencji pogotowia ratownicy wiedzieli, z kim mają do czynienia - wyjaśnił.

Również Chełm przygotowuje Chełmską Kartę Seniora oraz Kartę Chełmianina, która obejmie emerytów. - Staramy się pomagać seniorom. Tam, gdzie trzeba przestawić przystanek autobusowy, to go przestawiamy, jeżeli kogoś trzeba zawieźć, zawozimy - podsumował prezydent Chełma Jakub Banaszek.