Polski i Polacy o posiadaniu dzieci: mieszkanie i stabilna praca ważniejsza od 500+

Lepsze warunki mieszkaniowe, stabilność i pewność zatrudnienia, lepszy system opieki zdrowotnej, pediatrycznej i specjalistycznej dla dzieci, wyższe zarobki czy elastyczne godziny – to najważniejsze czynniki przy decyzji o posiadaniu dziecka. Pieniądze z programów socjalnych chętnie bierzemy, ale to nie przekonuje do powiększenia rodziny. Takie wnioski płyną z opublikowanego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej raportu z "Badania warunków do poprawy kondycji demograficznej Polski".