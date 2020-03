Pomóż lokalnemu przedsiębiorcy! Solidarność w polskich miastach

Akcja Miasto pisze: Teraz #zostańwdomu, ale po zakończeniu epidemii #covid19 ruszaj w miasto i razem z nami wspieraj lokalny biznes!

Kup voucher, skorzystaj w przyszłości

Poznańskie kino Rialto także boi się o swoje przetrwanie. To kino studyjne, popularna, ale niewielka instytucja, zwróciło się do swoich bywalców o wykupywanie voucherów na przyszłe seanse.

"W związku z zagrożeniem epidemiologicznym i zamknięciem wszystkich instytucji kultury, w tym naszego kina, zwracamy się do Was z propozycją wsparcia nas w tym trudnym okresie. Utworzyliśmy wirtualną salę, gdzie można kupić bilety, które następnie będziecie mogli u nas wykorzystać już po otwarciu kina na dowolny seans. Jeśli możecie, prosimy o taką formę wsparcia".

Podobnie działają niektóre kawiarnie i salony kosmetyczne.

Samorganizacja

Warszawskie restauracje zawiązały inicjatywę #wspieramgastro. Jest w niej skupionych około 100 restauracji.

"Jesteśmy właścicielami restauracji i barów, które walczą o przetrwanie w obliczu kryzysu. Połączyliśmy siły, by utrzymać tysiące osób pracujących z nami, naszych dostawców i partnerów oraz zachować kulturalną tkankę naszych miast" - piszą restauratorzy i zachęcają do przyłączenia się. Ostatnio grupa przekazała swoje postulaty do rządu i jednostek samorządowych. We wspólnym apelu o wsparcie branży złożonym razem z wiceprezydentem Warszawy Michałem Olszewskim do Sejmu RP piszą, że ich obroty spadły o 90 proc., a zagrożonych utrata pracy ogółem w branży gastronomicznej jest 300 tys. osób.

Czy ruchy oddolne uratują lokalnych przedsiębiorców?

- Dopiero zaczęliśmy działać, więc ciężko mówić o bezpośrednich efektach już teraz. Inicjatywa rozwija się jednak bardzo szybko, a naszym celem jest też działanie wspólne po epidemii. Oczywiście w nadziei, że jak najwięcej lokalnych biznesów przetrwa ten czas, mówi Paweł Głogowski, inicjator akcji Lokalnie - Solidarnie! Poznań.

