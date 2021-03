Pracownicy socjalni i ich podopieczni. Konsekwencje pandemii zostaną z nami długo

- Dopiero przyjdzie nam się mierzyć ze skutkami pandemii. Chodzi m.in. o takie kwestie, jak dostęp do usług medycznych czy zdrowie psychiczne - uważa Paweł Maczyński.

Jak dodaje, czas na planowanie zmian w pomocy społecznej już minął. Teraz trzeba działać.

- Musimy przestać udawać, że polskie państwo pomaga wszystkim. W rzeczywistości, zmierzamy w prostej linii do katastrofy - uważa przewodniczący PFPSiPS.

Dzień Pracy Socjalnej zbiega się w 2020 r. niemal dokładnie z oficjalną rocznicą początku pandemii w Polsce. Czy pracownicy socjalni mają więcej petentów, więcej pracy?

Paweł Maczyński: Tak - jest więcej pracy i więcej ludzi, którzy zgłaszają się po pomoc. W wielu ośrodkach zajmujemy się osobami na kwarantannie, sprawdzamy czego potrzebują. Jesteśmy często pierwszym miejscem, gdzie ustala się potrzeby tych osób i staramy się zorganizować pomoc, jeżeli jest ku temu uzasadnienie. Wśród naszych klientów, znacznie przybyło seniorów, którzy do tej pory nie korzystali z pomocy społecznej.

Niedawno przeprowadziliśmy jako Federacja badania, z których wynika, że 70 proc. pracowników socjalnych jasno stwierdza, że sytuacja osób do tej pory objętych pomocą, znacznie się pogorszyła. I to pogorszyła pod każdym względem: od poziomu ubóstwa, zmniejszonych dochodów, do większych problemów osób dotkniętych przemocą czy osób w kryzysie psychicznym. Pandemia sprawiła, że osoby samotne czują się jeszcze bardziej izolowane.

Czy to nie wystarczające argumenty do władz samorządowych i centralnych, by zrealizować postulaty pracowników socjalnych? Szczególnie jeśli chodzi o okres wychodzenia z pandemii, który - miejmy nadzieję - nadejdzie za kilka miesięcy.

- Przyjdzie nam się mierzyć ze skutkami pandemii. Chodzi o takie kwestie, jak zdrowie psychiczne czy dostęp do usług medycznych. Wielu z naszych podopiecznych korzystało z terapii czy rehabilitacji, a w ciągu ostatniego roku dostęp do takich usług został ograniczony. Niestety, odraczamy w czasie konsekwencje tych zdarzeń...

Już teraz widzimy, że kiedy uwikłamy się ze szczepieniami, to problemy społeczne będą jeszcze bardziej widoczne. Tak - jest to duży argument dla władz. Ale czy do nich trafi? Mam wątpliwości.

Osobiście myślałem, że sytuacja z domów pomocy społecznej, gdzie umierali ludzie, też będzie jasnym argumentem, że w pomocy społecznej są palące problemy.

Mam niestety wrażenie, że wyciągnięte wnioski były pobieżne i nie skłaniały do refleksji, że potrzeba nam większej liczby pracowników, którzy nie tylko będą lepiej wykwalifikowani ale także lepiej opłacani.

Niestety, na razie władze samorządowe czy rządowe odkładają ważne decyzje na niedookreślone "później”.

Sugeruje pan, że ostatni dzwonek już był?

- Zdecydowanie już był. To, czego doświadczyli nasi pracownicy, kiedy często zapadły ich decyzje, że już nie chcą pracować dużo mówi o sytuacji w pomocy socjalnej - pokazuje, że znaleźli się pod ścianą. Doświadczają zagrożenia swojego zdrowia, czy też zdrowia swoich rodzi. W niektórych przypadkach, pracowników wręcz zmuszano decyzjami administracyjnymi do pójścia do pracy w DPS-ach.

Już nie ma czasu jedynie na planowanie działań w pomocy społecznej. Teraz trzeba działać.

Inne grupy zawodowe w ostatnich latach strajkowały, pracownicy odchodzili od swoich stanowisk. Dlaczego tego samego nie zrobią pracownicy socjalni?

- Można powiedzieć, że jesteśmy "nadopowiedzialni". Bierzemy odpowiedzialność nie tylko za swój kawałek pracy, którym jest m.in. pomoc konkretnej rodzinie czy osobie, ale także za łatanie dziur systemowych. Jak my czegoś nie zrobimy, to nasi seniorzy czy nasi ubodzy zostaną bez pomocy. Zdajemy sobie sprawę, że jeżeli danego zadania nie zrobimy, to nie zrobi tego nikt. Tak właśnie myśli nadal wielu pracowników i takie podejście pokutuje w pomocy społecznej.